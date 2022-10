US-Beamte haben die Idee direkter Gespräche mit Moskau ohne die Beteiligung Kiews zurückgewiesen, nachdem etwa 30 demokratische Vertreter einen Brief geschrieben hatten, in dem sie Präsident Joe Biden aufforderten, ein diplomatisches Ende des Konflikts in der Ukraine anzustreben.

„Wir haben ganz klar gesagt: Nichts über die Ukraine ohne die Ukraine“, Das sagte die Pressesprecherin des Weißen Hauses, Karine Jean-Pierre, am Montag gegenüber Reportern „Dies ist eine Entscheidung des Präsidenten [Vladimir] Selenskyj wird jede Art von Gespräch mit Russland führen müssen, jede Art von Verhandlung.“

Der Sprecher des Nationalen Sicherheitsrates der USA, John Kirby, erklärte am Montag in ähnlicher Weise, dass die Ukrainer an allen künftigen Verhandlungen teilnehmen müssen.

„Wir werden keine Gespräche mit der russischen Führung führen, ohne dass die Ukrainer vertreten sind.“ Kirby sagte, wie von der Washington Post zitiert. „Herr. Selenskyj bestimmt – weil es sein Land ist – wie Erfolg aussieht und wann verhandelt wird.“









Kirby stellte die US-Regierung fest „schätzt [the lawmakers‘] sehr nachdenkliche Bedenken“, während Jean-Pierre zugab, den Brief nicht gesehen zu haben. Beide bestanden jedoch darauf, dass der russische Präsident Wladimir Putin den Konflikt beenden könne „jederzeit.“

In einem Brief an das Weiße Haus vom Montag zitierte Pramila Jayapal (Washington), Vorsitzende des Congressional Progressive Caucus, dies „Zerstörung“ der Ukraine, die Bedrohung durch einen Atomkrieg und die wirtschaftlichen Turbulenzen haben Europa als Gründe für eine Verhandlungslösung aufgesucht.













Der von prominenten Progressiven wie Ro Khanna (Pennsylvania), Ilhan Omar (Minnesota) und Alexandria Ocasio-Cortez (New York) unterzeichnete Brief bestätigt, dass die endgültige Entscheidung darüber, wann an den Verhandlungstisch zurückgekehrt wird, bei der Ukraine liegt. Es schloss jedoch mit der Aufforderung an Biden, sich zu öffnen „Direkte Gespräche mit Russland“ ohne vorzuschlagen, welche Art von Kompromissen die Gesetzgeber glauben, dass die Ukraine für den Frieden eingehen sollte.

Der ukrainische Präsident sagte zuvor, er würde niemals mit Russland verhandeln, solange Präsident Putin an der Macht ist, und hat geschworen, vier ehemals ukrainische Regionen, die kürzlich der Russischen Föderation beigetreten sind, sowie die Krim, die 2014 für einen Wiederanschluss an Russland gestimmt hat, zu erobern.