CNN

—



Laut einer internen E-Mail, die CNN erhalten hat, weist das Weiße Haus die Kabinettsbehörden an, in den kommenden Monaten häufiger Bundesbedienstete ins Büro zurückzuholen.

In der E-Mail, die der Stabschef des Weißen Hauses, Jeff Zients, an die Kabinettssekretäre geschickt hat, werden das Ende des Gesundheitsnotstands durch Covid-19 und die Vorteile einer gesteigerten Produktivität durch persönliche Arbeit angeführt.

„Dies ist eine Priorität des Präsidenten – und ich erwarte von jedem von Ihnen, dass er diesen Wandel im September und Oktober energisch umsetzt“, heißt es in der E-Mail.

Die Direktive wurde zuerst von Axios gemeldet.

Vor Ablauf des Gesundheitsnotstands am 11. Mai gab die Biden-Regierung Leitlinien heraus, in denen es hieß, dass die Bundesbediensteten die Präsenzarbeit „erheblich“ steigern müssten. In den Leitlinien des Büros für Verwaltung und Haushalt des Weißen Hauses vom April wurde jede Abteilung – die ihre eigenen Arbeitsanforderungen für die Mitarbeiter festlegt – aufgefordert, ihre eigenen Pläne zur Förderung von mehr Büroarbeit zu entwerfen und umzusetzen, verzichtete jedoch darauf, konkrete Anforderungen zu fordern.

Die Republikaner im Repräsentantenhaus haben die Telearbeitspolitik des Bundes ins Visier genommen und den SHOW UP Act verabschiedet, der die Behörden dazu zwingen würde, die Arbeitsrichtlinien aus der Zeit vor der Pandemie wieder einzuführen.

Die Richtlinie von Zients – in der die persönliche Haltung des Weißen Hauses in den letzten zwei Jahren angeführt wird – ist der bisher stärkste Indikator dafür, dass die Regierung der Ansicht ist, dass die Anwesenheit im Amt für die Umsetzung ihrer Agenda von entscheidender Bedeutung ist, da eine entscheidende Wahl vor der Tür steht.

Zients verwies auf Botschaften, die Verkehrsminister Pete Buttigieg und USAID-Administratorin Samantha Power bereits an ihre Belegschaft gerichtet hatten und die die Bedeutung der persönlichen Arbeit unterstrichen.