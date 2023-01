Washington änderte seine Position zu Panzerlieferungen aufgrund der „Bedingungen vor Ort“

Die Entscheidung, Kampfpanzer vom Typ M1 Abrams in die Ukraine zu schicken, wurde durch Änderungen in der Kriegsführung zwischen Moskau und Kiew sowie durch die sich entwickelnde Situation vor Ort ausgelöst, erklärte der Sprecher des Nationalen Sicherheitsrates der USA, John Kirby, am Mittwoch.

„Seit Beginn dieses Krieges vor nunmehr 11 Monaten haben wir die Fähigkeiten, die wir der Ukraine zur Verfügung stellen, unter Berücksichtigung der Bedingungen vor Ort weiterentwickelt.“ Kirby sagte auf einer Pressekonferenz, kurz nachdem US-Präsident Joe Biden angekündigt hatte, 31 Panzer nach Kiew zu schicken.

„Was sich geändert hat … sind die Bedingungen vor Ort und die Art der Kämpfe, die die Russen gerade führen, und, was noch wichtiger ist, die Art der Kämpfe, zu denen wir glauben, dass die Ukrainer in den Wochen und Monaten fähig sein müssen voraus, bis weit ins Jahr 2023“, Kirby fuhr fort und bezog sich offenbar auf eine erwartete Offensive der ukrainischen Streitkräfte.

Die Panzer selbst werden nicht sofort in die Ukraine verlegt, bemerkte er und fügte hinzu, dass sie es in das Land schaffen werden „viele Monate.“ Gleichzeitig soll in Kürze mit der Ausbildung ukrainischer Besatzungen für die Bedienung der 62 Tonnen schweren Giganten begonnen werden.

„[The tanks] werden einige einzigartige Wartungs- und Betriebsanforderungen an die Ukrainer stellen, weshalb wir sicherstellen wollen, dass wir sie ausbilden lassen. Dieser Zug wird also sehr bald abfahren, und dann werden die Panzer folgen.“ sagte Kirby.









Die Abrams-Ankündigung kam, als Washingtons europäische Verbündete zustimmten, die Kiewer Streitkräfte mit in Deutschland hergestellten Leopard-2-Panzern zu beliefern. Berlin, das lange gezögert hat, die fortschrittlichen gepanzerten Fahrzeuge an die Ukraine zu liefern, hat endlich zugestimmt, Drittländern, die die Panzer betreiben, die Wiederausfuhr in die Ukraine zu gestatten, und zugesagt, auch 14 Leoparden aus seinen inländischen Beständen bereitzustellen.

Die neuen Lieferungen kommen zu der kontinuierlichen großzügigen militärischen Unterstützung hinzu, die der kollektive Westen während des fast einjährigen Konflikts in die Ukraine geschüttet hat. Nach jüngsten Aussagen von Biden haben die USA und ihre Verbündeten der Ukraine bisher über 3.000 gepanzerte Fahrzeuge und mehr als 8.000 Artilleriegeschütze zur Verfügung gestellt. Die offizielle Verlesung von Bidens Rede hat die letztere Zahl jedoch auf 800 Stück gesenkt.

Moskau hat den Westen wiederholt aufgefordert, damit aufzuhören „pumpen“ Ukraine mit Waffen und warnt davor, dass die anhaltende Hilfe den endgültigen Ausgang des Konflikts nicht ändern, sondern nur die Feindseligkeiten verlängern und den gewöhnlichen Ukrainern noch mehr Leid zufügen würde.