Das Weiße Haus beherbergt Dem-Agenten, deren Gruppe Fetterman-Lager als Gauner zugeschlagen wurde

Es markiert eine schnelle Wende im Schicksal der Gruppe, nachdem Fettermans Wahlkampfmanager in einer Fundraising-E-Mail die Demokratische Koalition als „Betrugs-PAC … die vorgibt, dass das gesammelte Geld an John und unsere Kampagne geht“ bezeichnet hat.

„Das ist nicht nur falsch, es bringt uns auch einen großen Nachteil“, schrieb Brendan McPhillips und bat die Unterstützer, Geld einzuwerfen, um die verlorenen Dollars auszugleichen.

Gegenstand von McPhillips‘ Zorn war eine Anzeige, die die Demokratische Koalition Anfang der Woche geschaltet hatte, in der Fetterman als Verfechter der Arbeiterklasse dargestellt wurde, der als Bollwerk gegen Eingriffe in die Demokratie, die Rechte der Frauen und die Gesundheitsversorgung fungieren würde. Die Anzeige forderte die Zuschauer auf, „heute zu spenden und uns zu helfen, diese großartige Fetterman-Anzeige den Wählern in Pennsylvania zu zeigen“, was Dworkin als Mittel verteidigte, um die demokratische Basis des Staates vor den Midterms „anzuheizen“.

McPhillips beschuldigte die Gruppe, Geld für sich selbst abzuschöpfen, und nicht für die eigentliche Fetterman-Kampagne. Und seine Verzweiflung wurde von mehreren fortschrittlichen Aktivisten bejubelt, die zuvor die Demokratische Koalition beschuldigt hatten, Geld von leidenschaftlichen Liberalen zu erbitten, nur um es für ihre eigenen Operationen auszugeben. „Scheiß drauf und finde es heraus, Gauner“, schrieb McPhillips.

Ein Sprecher des Weißen Hauses bestätigte Dworkins Anwesenheit und stellte in einer Erklärung fest: „Mehr als zwei Dutzend Manager prominenter Social-Media-Konten besuchten heute das Weiße Haus, um die Erfolgsbilanz dieses Präsidenten hervorzuheben – von der Ermächtigung von Medicare, niedrigere Arzneimittelpreise auszuhandeln, bis hin zu historischen Investitionen im Kampf gegen die Klimakrise.“

Unklar bleibt, mit wem Dworkin und seine progressiven Kollegen – darunter Allison Gill von Mueller She Wrote, die Schöpfer der Anti-Trump-Gruppe MeidasTouch und Grant Stern von Occupy Democrats – sich im Weißen Haus getroffen haben. Die Gruppe schien sich mit dem zweiten Herrn zu kreuzen Doug Emhoff. Mitglieder der Gruppe posteten Fotos vom Gelände des Weißen Hauses und posierten mit Porträts im Westflügel und am Rednerpult im Besprechungsraum.

Dworkin antwortete nicht auf eine Bitte um Stellungnahme.

Sam Stein hat zu diesem Bericht beigetragen.