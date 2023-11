Das watchOS-Update erscheint bald mit einem Fix für den Batterieverbrauch der Apple Watch

Apple bereitet eine Lösung für ein Problem vor, das dazu führt, dass bei einigen Apple-Uhren nach dem Update auf watchOS 10.1 eine übermäßige Batterieentladung auftritt, teilte das Unternehmen heute in einem internen Memo mit, das den autorisierten Apple-Dienstanbietern mitgeteilt wurde.

In dem Memo, das MacRumors Wie aus mehreren Quellen hervorgeht, sagte Apple, dass das Problem in einem watchOS-Update behoben werde, das „bald erscheint“. Apple hat in dem Memo keine weiteren Details angegeben, daher ist unklar, was die zugrunde liegende Ursache des Problems ist, wie viele Kunden betroffen sind und ob jedes Apple Watch-Modell betroffen ist.

Es gab Beschwerden zu diesem Problem von Kunden in den MacRumors-Foren, der Apple Support Community, Reddit und anderen X seit watchOS 10.1 Ende Oktober veröffentlicht wurde. Das Problem scheint eine Vielzahl von Apple Watches zu betreffen, von älteren Modellen wie der Apple Watch Series 5 bis zur neuesten Apple Watch Ultra 2.

„WatchOS 10.1 zerstört den Akku meiner Apple Watch“, schrieb Kunde Martin Cooper auf X. „100 % auf 50 % in weniger als 60 Minuten.“

In den Entwickler-Versionshinweisen von Apple für iOS 17.1 heißt es, dass das Update ein Problem behoben habe, bei dem „ein erhöhter Stromverbrauch auftreten könnte“, wenn eine Apple Watch mit watchOS 10.1 mit einem iPhone mit iOS 17 gekoppelt wird, aber offensichtlich wurde das Problem mit der Batterieentladung der Apple Watch nicht vollständig behoben , daher ist ein watchOS-Update erforderlich.

MacRumors Kürzlich wurde berichtet, dass Apple die Veröffentlichung von iOS 17.1.1 für das iPhone vorbereitet und es wahrscheinlich ist, dass das Problem mit der Batterieentladung der Apple Watch in einem watchOS 10.1.1-Update behoben wird. Es ist jedoch möglich, dass der Fix erst mit watchOS 10.2 eintrifft, das sich derzeit im Betatest befindet und voraussichtlich im Dezember veröffentlicht wird.