Sonnenkollektoren tragen dazu bei, den emissionsintensiven Entsalzungsprozess in Saudi-Arabien weniger umweltbelastend zu gestalten.

Saudi-Arabien hat sich vor mehr als einem Jahrhundert erstmals der Entsalzung zugewandt, doch besteht die Gefahr, dass dies mit den Nachhaltigkeitszielen kollidiert.

Beamte sagen, dass die Panels dazu beitragen werden, jährlich rund 60.000 Tonnen CO2-Emissionen einzusparen.

Nachrichten und Analysen zum Klimawandel finden Sie unter News24 Klima Zukunft.

Sonnenkollektoren absorbieren blendende Mittagsstrahlen und helfen dabei, eine Wasserentsalzungsanlage im Osten Saudi-Arabiens mit Strom zu versorgen – ein Schritt, um den notorisch emissionsintensiven Prozess weniger umweltbelastend zu machen.

Das Jazlah-Werk in der Stadt Jubail nutzt die neuesten technologischen Fortschritte in einem Land, das sich vor mehr als einem Jahrhundert erstmals der Entsalzung zuwandte, als die Verwaltung der osmanischen Ära Filtermaschinen für Hadsch-Pilger einsetzte, die von Dürre und Cholera bedroht waren.

Da es in Saudi-Arabien keine Seen, Flüsse und regelmäßigen Niederschläge gibt, ist es heute stattdessen auf Dutzende Anlagen angewiesen, die Wasser aus dem Golf und dem Roten Meer in Trinkwasser umwandeln und so Städte und Gemeinden versorgen, die sonst nicht überleben würden.

Doch der wachsende Bedarf des Königreichs an Entsalzung – angeheizt durch Kronprinz Mohammed bin Salmans Träume, ein globales Wirtschafts- und Tourismuszentrum zu leiten – droht mit seinen Nachhaltigkeitszielen, einschließlich der Erreichung von Netto-Null-Emissionen bis 2060, in Konflikt zu geraten.

Projekte wie Jazlah, die erste Anlage, die Entsalzung in großem Maßstab mit Solarenergie kombiniert, sollen diesen Konflikt entschärfen: Beamte sagen, dass die Panels dazu beitragen werden, jährlich rund 60.000 Tonnen CO2-Emissionen einzusparen.

Es ist die Art von Innovation, die schnell ausgeweitet werden muss, wobei Prinz Mohammed bis 2040 eine Bevölkerung von 100 Millionen Menschen anstrebt, gegenüber 32,2 Millionen heute.

„Normalerweise wächst die Bevölkerung, und damit steigt auch die Lebensqualität der Bevölkerung“, was immer mehr Wasser erfordert, sagte CEO Marco Arcelli von ACWA Power, dem Betreiber von Jazlah.

LESEN | Entsalzungs- und Wasserwiederverwendungsprojekte könnten für Südafrika auf dem Plan stehen

Der Einsatz von Entsalzung, um Schritt zu halten, sei eine Herausforderung, bei der es ums Überleben geht, sagte der Historiker Michael Christopher Low von der University of Utah, der den Kampf des Königreichs gegen die Wasserknappheit untersucht hat.

„Das ist für die Golfstaaten existenziell. Wenn also irgendjemand wegen der ökologischen Folgen kritisch ist, was er tut, schüttle ich ein bisschen den Kopf“, sagte er.

Gleichzeitig fügte er hinzu: „Es gibt Grenzen dafür, wie umweltfreundlich die Entsalzung sein kann.“

Das Meer trinken

Die Suche nach Trinkwasser beschäftigte Saudi-Arabien in den ersten Jahrzehnten nach seiner Gründung im Jahr 1932 und führte zu geologischen Untersuchungen, die zur Kartierung seiner riesigen Ölreserven beitrugen.

Prinz Mohammed al-Faisal, ein Sohn von König Faisal, den Low den „Wasserprinzen“ nannte, erkundete einmal sogar die Möglichkeit, Eisberge aus der Antarktis abzuschleppen, um den wachsenden Durst des Königreichs zu stillen, was weithin Spott hervorrief.

Aber Prinz Mohammed beaufsichtigte ab 1970 auch die Entstehung der modernen Entsalzungsinfrastruktur des Königreichs.

Die nationale Saline Water Conversion Corporation (SWCC) meldet mittlerweile eine Produktionskapazität von 11,5 Millionen Kubikmetern pro Tag in 30 Anlagen.

Dieses Wachstum hat seinen Preis, insbesondere bei Wärmekraftwerken, die mit fossilen Brennstoffen betrieben werden.

Im Jahr 2010 verbrauchten saudische Entsalzungsanlagen 1,5 Millionen Barrel Öl pro Tag, mehr als 15 % der heutigen Produktion.

Das Ministerium für Umwelt, Wasser und Landwirtschaft reagierte nicht auf die Anfrage von AFP nach einer Stellungnahme zum aktuellen Energieverbrauch von Entsalzungsanlagen.

Es besteht kaum ein Zweifel daran, dass Saudi-Arabien in Zukunft in der Lage sein wird, die Infrastruktur aufzubauen, die für die Produktion des benötigten Wassers erforderlich ist.

„Sie haben dies bereits in einigen der anspruchsvollsten Umgebungen geschafft, etwa bei der massiven Entsalzung des Roten Meeres und der Bereitstellung von entsalztem Wasser bis in die Hochebenen der heiligen Städte Mekka und Medina“, sagte Laurent Lambert vom Doha Institute for Graduate Studies.

Newsletter Wöchentlich Climate Future Weekly Ein Überblick über die Herausforderungen und Chancen der Klimakrise, wie sie die Welt, die wir kennen, verändert. Melden Sie sich an

Grün werden?

Die Frage ist, wie stark die Umweltbelastung weiter steigen wird.

Die SWCC will bis 2025 den CO2-Ausstoß um 37 Millionen Tonnen reduzieren.

Dies wird größtenteils durch den Übergang von Wärmekraftwerken zu Anlagen wie Jazlah erreicht, die elektrisch betriebene Umkehrosmose nutzen.

Laut dem neuesten Nachhaltigkeitsbericht des SWCC wird die Solarenergie unterdessen von heute 120 Megawatt auf 770 Megawatt wachsen, obwohl der Zeitplan unklar ist.

LESEN | Panama sucht nach neuen Wasserquellen für den Kanal

„Es wird leider immer noch energieintensiv sein, aber energieintensiv im Vergleich zu was?“ sagte Lambert.

„Im Vergleich zu Ländern, in denen das Wasser natürlich aus großen Flüssen fließt oder kostenlos vom Himmel fällt? Ja, klar, es wird immer mehr sein.“

In Entsalzungsanlagen im ganzen Königreich wissen die saudischen Mitarbeiter, wie wichtig ihre Arbeit für das Überleben der Bevölkerung ist.

Das Werk in Ras al-Khair produziert 1,1 Millionen Kubikmeter Wasser pro Tag – 740.000 davon durch thermische Technologie, der Rest durch Umkehrosmose – und hat aufgrund der hohen Nachfrage Schwierigkeiten, die Reservetanks voll zu halten.

Ein Großteil des Wassers geht nach Riad, das 1,6 Millionen Kubikmeter pro Tag benötigt und bis zum Ende des Jahrzehnts bis zu sechs Millionen Kubikmeter benötigen könnte, sagte ein Mitarbeiter, der anonym bleiben wollte, da er nicht befugt war, die Medien zu informieren.

Er blickte auf Rohre, die Meerwasser aus dem Golf in die Anlage leiten, und beschrieb die Arbeit als eine Arbeit, die auf dem Spiel stehe und klare Auswirkungen auf die nationale Sicherheit habe.

Wenn es die Anlage nicht gäbe, würde Riad sterben, sagte er.