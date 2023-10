Oliver Glöden, Trainer des SV Herbern, bewies gegen den SV Hilbeck ein glückliches Händchen. © Verena Schafflick

Ein Joker sorgte gegen Hilbeck für den Sieg. Auch gegen Telgte kann der Spieler, der vor der Saison völlig von der Bildfläche verschwunden ist, zum Faktor werden.

21.10.2023 15:00:00

Der SV Herbern erlebte gegen den SV Hilbeck ein Wechselbad der Gefühle. Nach einer schwachen ersten Halbzeit lag der Kreisfußballligist mit 1:2 zurück. Im zweiten Abschnitt drehte die Mannschaft von Trainer Oliver Glöden die Partie und gewann das Spiel mit 3:2.

Eine Hauptrolle spielte Marcel Niewalda. Der Offensivmann wurde in der 63. Minute eingewechselt und erzielte kurz vor Schluss den umjubelten Siegtreffer. „Das war natürlich ein befreiendes Gefühl für mich. „Ich hatte in der Vergangenheit oft mit Verletzungen zu kämpfen, deshalb ist es natürlich gut“, sagt Niewalda. „Ich weiß nicht, was der Trainer den Jungs in der Kabine gesagt hat, aber es hat auf jeden Fall eine Wirkung gezeigt.“ In der zweiten Halbzeit wurde die Mannschaft für ihre Moral belohnt.

Marcel Niewalda (am Ball) trägt weiterhin das Werner SC-Trikot. © Johanna Wiening

Der 28-Jährige kam in dieser Saison bislang eher sporadisch zum Einsatz. Niewalda war bis letzten Winter für den Werner SC aktiv und legte dann eine Pause vom Fußball ein: „Ich wollte wieder einen klaren Kopf bekommen. Bei der WM hatte ich keine wirkliche Chance mehr und mir ging ein bisschen der Spaß am Fußball verloren.“

Doch mehr als ein halbes Jahr hielt der Offensivmann ohne den Ball am Fuß nicht aus. „Irgendwann hat es gereicht. „Dann wollte ich es einfach noch einmal versuchen“, sagte der Rückkehrer, der sich allerdings noch nicht wieder bei 100 Prozent sieht. „Es gibt definitiv noch Nachwirkungen an meinem Knie. Ich muss die Belastung kontrollieren, damit nichts passiert.“

Arrangements mit Oliver Glöden

Für 90 Minuten sei es dementsprechend noch zu früh, sagt Niewalda, die an die Zukunft denkt: „Ich möchte auch in zehn Jahren noch Sport treiben und mit Freunden kicken gehen.“ Deshalb bin ich vorsichtig.“ Ähnlich ist die Vereinbarung mit Trainer Oliver Glöden. „Natürlich möchte man von Beginn an spielen. Mit 21 hätte ich wahrscheinlich anders darüber nachgedacht, aber jetzt ist mir meine Gesundheit wichtiger.“

Niewaldas Jokerqualitäten könnten auch im nächsten Spiel gegen den SC Telgte (Sonntag, 15 Uhr, Sportanlage Herbern) gefragt sein. Telgte liegt derzeit auf dem siebten Tabellenplatz und hat zwei Punkte mehr gesammelt als Herbern.

Niewalda weiß nicht viel über den Gegner, erwartet aber dennoch ein enges Spiel: „Ich habe noch nie gegen sie gespielt, aber sie werden nicht schlechter sein als Hilbeck. Wir müssen alles tun, um sie mitzunehmen.“ der Sieg.“ Dieses Mal wäre die Herbern-Elf wohl froh, wenn das Spiel erst kurz vor Schluss entschieden wäre.