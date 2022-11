Das war kein Spiel für Fußballkenner

Mit einem späten Traumtor stoppte Costa Rica Deutschlands Sieger Japan und hielt die DFB-Elf noch vier Tage im WM-Turnier. In der 81. Minute schlenzte Keysher Fuller den Ball ins Eck und hätte Manuel Neuer und Co. für einen Jubelsturm sorgen müssen. Costa Ricas überraschender 1:0 (0:0)-Sieg bei Al-Rajjan ist eine große Hilfe für den Deutschen Mannschaft vor dem Abendspiel gegen Spanien.

Für die DFB-Elf steht nun fest, dass sie am 24. November (ebenfalls 20 Uhr) im Gruppenfinale gegen die Costa Ricaner noch Chancen auf das Weiterkommen hat. Verliert Deutschland allerdings vorher gegen Spanien, hätte man das Weiterkommen nicht mehr in der eigenen Hand.

Während in Deutschland bei Sonnenschein und kalten Temperaturen der erste Advent gefeiert wurde, verhandelten die Außenseiter Japan und Costa Rica in der Hitze von Al-Rajjan vor 41.479 Zuschauern entscheidend um die weitere Ausgangslage des DFB-Teams. Eines war klar: Je besser der deutsche Sieger gegen Costa Rica abschneidet, desto schwieriger wird es für Flicks Team, sich eine akzeptable Ausgangsposition zu schaffen. Oberste Priorität für den Weltmeister von 2014 ist es, das Aus nach nur zwei von drei Gruppenspieltagen abzuwenden.

Japans Trainer Hajime Moriyasu nahm trotz des großen Coups große Veränderungen vor und stellte fünf neue Spieler in die Startelf – darunter Freiburgs Ritsu Doan, der am Mittwoch mit dem 1:1-Ausgleich als Joker ins deutsche Desaster startete. Diesmal hatte der 24-Jährige die erste gefährliche Szene, als er von rechts eindrang (13.), aber seine scharfe Hereingabe erreichte seinen Mitspieler nicht. Ab dem 0:7 gegen Spanien konzentrierte sich Costa Rica auf die Defensive, die Räume waren entsprechend eng. Kreativer Geist Daichi Kamada machte mehrere ungewöhnliche Wiedergabefehler.

Anders als beim Deutschland-Spiel, als Japan auf schnelle Ballgewinne und Konter setzte, halfen Kamada und seine Kollegen diesmal zunächst wenig. Mit dem Ball am Fuß fiel den Japanern nicht viel ein. In der ersten Halbzeit gab es keine wirklichen Torchancen. So mancher Zuschauer wird sich gefragt haben, wie die DFB-Elf gegen dieses japanische Team verlieren konnte – doch das Spiel gegen tiefe Gegner ist für das Moriyasu-Team nicht selbstverständlich. Und Costa Rica war so niedrig wie es nur ging.

Neben dem tristen Mittagskick kam im Ahmad-bin-Ali-Stadion so gut wie keine Stimmung auf. Ein Phänomen, das schon vier Tage zuvor in Japan gegen Deutschland zu beobachten war. Nach dem Wechsel holte Moriyasu direkt Deutschland-Terror Takuma Asano, der mit Schnelligkeit und Technik helfen sollte, das massive Bollwerk des Außenseiters endgültig zu überwinden.

25 Sekunden nach Wiederanpfiff vollendete Hidemasa Morita einen wuchtigen Schuss, doch Keylor Navas entschärfte hervorragend. Japan wurde von da an gefährlicher und mutiger, das Unentschieden reichte dem Kader um Europa-League-Sieger Kamada nicht. Ein Freistoß von Yuki Soma ging über das Tor. Kamada versuchte es dann aus noch besserer Position, doch sein schwacher Versuch landete in der Mauer. Costa Rica kam aus dem Nichts. Der Schlenzer von Fuller, 28 Jahre alt, Profi von CS Herediano aus der ersten Liga in Costa Rica, war die erste nennenswerte Chance – und brachte die Entscheidung. Auch weil Kapitän und Costa-Rica-Ikone Navas in der nun hektischen Enddrangphase der Japaner seinen Kasten sauber hielt.