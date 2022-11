Das walisische Duo Leigh Halfpenny und Tommy Reffell aus dem Spiel gegen Argentinien | Rugby-Union-Nachrichten

Der Assistenztrainer von Wales, Gethin Jenkins, bestätigte, dass Leigh Halfpenny und Tommy Reffell das Duell der Pumas in Cardiff am Samstag verpassen werden; Anpfiff ist um 17:30 Uhr. Wales will eine schwere Niederlage gegen Neuseeland hinter sich bringen, und Argentinien will an seinen Sieg über England anknüpfen