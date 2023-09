Eddie Hearn will Joe Joyce nicht noch einmal boxen sehen – auch wenn das bedeutet, dass er Geld damit verdient, einen Kampf mit Anthony Joshua zu verkaufen.

„The Juggernaut“ erlitt am Samstagabend in London seine zweite Nachspielniederlage in Folge gegen den chinesischen Schwergewichtler Zhilei Zhang.

3 Joyce lag in Runde drei verdeckt auf dem Boden Bildnachweis: Getty

Im April wurde ihr erstes Aufeinandertreffen in der sechsten Runde abgesagt, als Joyces Auge zuschwoll, aber im Rückkampf wurde er ausgezählt, nachdem er im dritten Frame heftig zu Boden gegangen war.

Hearn, der vorhergesagt hatte, dass Joyce innerhalb von sechs Runden vor dem Kampf gestoppt werden würde, glaubt, dass es für ihn an der Zeit ist, seine Karriere zu beenden, da sich sein Kinn verschlechtert hat.

„Er ist 38? Er hat im Sparring und in Kämpfen eine Menge Strafen einstecken müssen“, sagte der Boxpromoter in einem Interview mit IFL nach Conor Benns Comeback-Kampf in Florida.

„Seine größte Stärke war seine Fähigkeit, Schläge einzustecken und durch sie hindurchzugehen – das schafft er nicht mehr.“ Zhilei Zhang ist ein guter Kämpfer, er ist meiner Meinung nach kein Elite-Schwergewichtler, aber er ist ein Weltklasse-Schwergewichtler.“

Joshuas rechte Hand wurde dann nach der Möglichkeit gefragt, dass es zu einem häuslichen Konflikt zwischen dem ehemaligen zweifachen Weltmeister und Joyce kommen könnte.

Hearn fügte hinzu: „Nein, das wäre gefährlich.

„Ehrlich gesagt sollte er nicht boxen. Er hatte eine großartige Karriere, er hätte Olympiasieger werden sollen, er gewann den vorläufigen Weltmeistertitel im Schwergewicht und ich bin mir sicher, dass er auch viel Geld verdient hat.

„AJ schlägt genauso hart zu wie Zhang, aber viel schneller. Es ist nicht der richtige Kampf, man muss diese Jungs beschützen. Es ist ein Autounfall, der kämpft. Ein Autounfall.“

3 Hearn will Joyce vor Joshua beschützen Bildnachweis: Ed Mulholland/Matchroom

3 Der Boxpromoter hält AJ vs. Zhang für sinnvoller Bildnachweis: Getty

Der 44-Jährige ist eher an einem Kampf zwischen Joshua und Zhang interessiert, wenn die Gespräche mit dem ehemaligen WBC-Schwergewichts-Champion Deontay Wilder nicht bald zu einem positiven Ergebnis führen.

AJ besiegte Zhang auf seinem Weg zu olympischem Gold im Jahr 2012 und der Vorsitzende von Matchroom Sports freut sich, dass das Paar möglicherweise in China oder London erneut gegeneinander antreten wird.

„Auf jeden Fall“, beharrte Hearn, als er nach der Aussicht gefragt wurde, dass Joshua erneut gegen Zhang kämpfen würde.

„AJ hatte schon immer Lust auf diesen Kampf. Er hat ihn bei den Amateuren geschlagen, es war ein guter Kampf. Natürlich (wir würden es in China tun). Über Geld reden wir, wir können es im Wembley-Stadion machen.

„Wir wollen die Wilder zum Kampf bringen. Ich denke, Zhang ist ein einfacherer Kampf, er ist immer noch gefährlich, aber warum nicht?“