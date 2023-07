Scott befindet sich weiterhin in einem langsamen Kampf mit einer Handvoll anderer Kandidaten um den dritten Platz in der GOP-Vorwahl. Er steht unter dem Druck, seinen Bekanntheitsgrad bei den Wählern zu steigern, um in den Umfragen voranzukommen. Seit der Ankündigung eines Sondierungsausschusses im April und einer offiziellen Kampagne im Mai liegt Scott im einstelligen Bereich, da weitere Kandidaten ins Rennen gegangen sind. Aber der Gouverneur von Florida, Ron DeSantis, auf dem zweiten Platz, hat Anzeichen eines Abrutschens gezeigt.

„Diese anfängliche Anzeigenreservierung ermöglicht es uns, das beste Inventar, die besten Zeiten und Standorte zu den niedrigsten Kosten für jede externe Gruppe im Rennen 2024 zu sichern“, sagte Rob Collins, ein republikanischer Stratege, der als Co-Vorsitzender von TIM PAC fungiert, in einem Erklärung gegenüber POLITICO. „Da die Preise in den kommenden Wochen in die Höhe schießen, werden wir über einen stabilen Plan verfügen, der es uns ermöglicht, unsere Botschaft effizient zu kommunizieren, eine umfassende Kampagne durchzuführen und unser Bargeld besser zu verwalten.“

Während Kandidaten von niedrigeren Anzeigentarifen profitieren als andere Gruppen, die sich auf die Wahl vorbereiten, wird die Fernsehzeit für Super-PACs immer teurer, je mehr Spots gekauft werden. Nach Angaben des Werbeverfolgungsdienstes AdImpact ist Scotts ausgerichtetes Super-PAC bislang die einzige Gruppe oder Kampagne, die nach dem Labor Day Anzeigenreservierungen vorgenommen hat.

Bis heute haben Scott und sein verbündeter Super-PAC zusammen Fernseh- und Digitalwerbung im Wert von 7 Millionen US-Dollar geschaltet und liegen damit nur hinter den Super-PACs von Donald Trump und Ron DeSantis, die laut AdImpact bereits 20 Millionen US-Dollar bzw. 15,5 Millionen US-Dollar verloren haben.

Das Super-PAC bestätigte außerdem, dass es im Juni eine Türklopfaktion gestartet hat und in Iowa, New Hampshire und South Carolina ein „Multi-Touch-Feldprogramm“ im Gange ist, das Türwerbung, Direktwerbung, digitale Werbung und Textnachrichten umfasst.

Diese Initiativen werden von „fast 100“ Türklopfern durchgeführt, sagte das Super-PAC in einer Erklärung, während in den frühen Bundesstaaten etwa ein Dutzend bezahlte Mitarbeiter bei TIM PAC beschäftigt sind.

Die erste GOP-Debatte ist für den 23. August angesetzt. Für Kandidaten, die die aggressiven Umfrage- und Spenderkriterien des Republikanischen Nationalkomitees erfüllen, um auf die Bühne zu kommen, könnte dieser Anlass es einigen in diesem Bereich, wie Scott, ermöglichen, endlich aus den einstelligen Zahlen auszubrechen und Schwung erreichen. Umfragedurchschnitte zeigen, dass Trump während der gesamten Vorwahl dominierte und weiterhin die Unterstützung von etwa 50 Prozent der republikanischen Vorwahlwähler hatte.