Das von der Republikaner geführte Repräsentantenhaus genehmigt Israel-Hilfe und löst dadurch einen Konflikt mit dem Senat aus

WASHINGTON – Das von den Republikanern geführte Repräsentantenhaus hat am Donnerstag einen Gesetzentwurf verabschiedet, der Israel im Krieg gegen die Hamas Hilfe in Höhe von 14,3 Milliarden US-Dollar zur Verfügung stellen würde, aber die Demokraten sagen, es sei tot, als es im Senat ankam, und Präsident Joe Biden hat geschworen, gegen die Maßnahme ein Veto einzulegen.

Die Stimmenzahl von 226 zu 196 entsprach größtenteils den Parteilinien. Ein Dutzend Demokraten stimmten zusammen mit fast allen Republikanern für die Maßnahme; Nur zwei Republikaner – die Abgeordneten Thomas Massie aus Kentucky und Marjorie Taylor Greene aus Georgia – schlossen sich den meisten Demokraten in ihrer Ablehnung an.

Der Gesetzentwurf, der vom neu ernannten Sprecher Mike Johnson, R-La., vertreten wird, hat einen engen Umfang und kombiniert die israelische Hilfe mit Kürzungen der IRS-Finanzierung in Höhe von 14,3 Milliarden US-Dollar, die durch Bidens umfassendes Klima-, Gesundheits- und Steuergesetz für 2022 genehmigt wurden.

Die knappe GOP-Mehrheit erhielt kaum Unterstützung von den Demokraten, die größtenteils sagen, dass sie Hilfe für Israel befürworten, aber wegen der IRS-Kürzungen gegen den Gesetzentwurf stimmten und ihn als Giftpille anprangerten. Die IRS-Finanzierung war darauf ausgelegt, die Durchsetzung zu verstärken und Steuerbetrüger aufzudecken, was zu mehr Einnahmen führte. Die Demokraten verweisen auf einen neuen Bericht des Congressional Budget Office, wonach die Gesamtmaßnahme das Defizit um fast 27 Milliarden US-Dollar erhöhen würde.

Der Gesetzentwurf des Repräsentantenhauses führt zu einem heftigen Konflikt mit dem demokratisch kontrollierten Senat über die dringend benötigte israelische Hilfe. Biden und die Demokraten im Senat unterstützen einen umfassenderen Ansatz und drängen auf 106 Milliarden US-Dollar für Israel- und Ukraine-Hilfe, humanitäre Hilfe für Gaza sowie die Finanzierung von US-Grenzoperationen in einem Paket.

Der Mehrheitsführer im Senat, Chuck Schumer, DN.Y., versprach am Donnerstag, dass der Gesetzentwurf des Repräsentantenhauses im Oberhaus zu nichts führen würde.

„Ich bin froh, dass der Präsident wegen dieses erstaunlich unseriösen Vorschlags mit einem Veto gedroht hat“, sagte Schumer in einer Rede. „Der Senat wird diesen zutiefst fehlerhaften Vorschlag der Republikaner des Repräsentantenhauses nicht berücksichtigen.“

Johnson wandte sich am Donnerstag auf seiner ersten Führungspressekonferenz als Redner an Reporter und verteidigte die IRS-Bestimmungen der GOP und argumentierte, dass die Amerikaner trotz des CBO-Berichts wollen, dass der Kongress sein Finanzhaus in Ordnung bringt.

„Wenn Demokraten im Senat oder im Repräsentantenhaus oder irgendjemand sonst argumentieren wollen, dass es in dieser Minute wichtiger ist, mehr IRS-Agenten einzustellen, als an der Seite Israels zu stehen, bin ich bereit, diese Debatte zu führen“, sagte er.

„Aber ich habe das nicht aus politischen Gründen angehängt. Ich habe es angehängt, weil wir hier wieder versuchen, zum Grundsatz der Haushaltsverantwortung zurückzukehren“, fuhr er fort. „Und das war der einfachste und größte Haufen Geld, der uns zur Verfügung stand, um diese unmittelbare Verpflichtung bezahlen zu können.“

Obwohl die Führer der Demokraten ihre Mitglieder dazu drängten, mit „Nein“ zu stimmen, brachen zwölf Demokraten mit ihrer Partei und unterstützten den Gesetzentwurf. Unter ihnen waren eine Handvoll jüdischer Demokraten: die Abgeordneten Lois Frankel, Jared Moskowitz und Debbie Wasserman Schultz, alle aus Florida; Josh Gottheimer aus New Jersey; und Greg Landsman aus Ohio. Die anderen waren Abgeordnete Angie Craig aus Minnesota; Don Davis aus North Carolina; Darren Soto und Frederica Wilson, beide aus Florida; Haley Stevens aus Michigan; und Juan Vargas aus Kalifornien.

„Der Enkel einer Großmutter, die vor dem Holocaust geflohen ist, die Teil des Kindertransports aus Deutschland war, wissen Sie, ich wollte einfach ein ‚Ja‘ neben Israel sein“, begründete Moskowitz seine Stimme.

Aber er fügte hinzu, dass seine demokratischen Kollegen Recht hätten, wenn sie dem neuen Sprecher vorwarfen, die Israel-Frage zu politisieren. „Dies war seine erste volle Woche, seine erste große Abstimmung, eine nationale Sicherheitsfrage für das amerikanische Volk, eine nationale Sicherheitsfrage für Israel, unseren Verbündeten Nr. 1, und er spielte Politik dafür, damit er einen politischen Mailer verschicken konnte.“

Der Kampf um ausländische Hilfsgelder kommt zu einem Zeitpunkt, an dem der Kongress auf die Frist für die Finanzierung der Regierung am 17. November zusteuert, was die erste große Bewährungsprobe für Johnson darstellt. Das Repräsentantenhaus und der Senat gehen im Bewilligungsverfahren unterschiedliche Wege und die Gesetzgeber streben einen weiteren Gesetzentwurf zur kurzfristigen Finanzierung an. Die Hilfe für Israel kann mit einer Notlösung verbunden werden, wenn sie bis dahin nicht gesondert verabschiedet wird.

„Es wächst die Erkenntnis, dass wir eine weitere Überbrückungsfinanzierungsmaßnahme brauchen werden“, sagte Johnson gegenüber Reportern und fügte hinzu, dass er einen kurzfristigen Gesetzentwurf bis zum 15. Januar bevorzuge, er aber immer noch bei Mitgliedern nach Ideen sucht.