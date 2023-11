Das Video zeigt den Absturz in Hollywood mit Beteiligung von „Ferris Bueller“ und „Succession“-Star Alan Ruck

Der Schauspieler Alan Ruck, der vor allem für seine Rollen in „Ferris Bueller’s Day Off“ und „Succession“ bekannt ist, wurde von der Polizei befragt, nachdem sein Lastwagen in der Halloween-Nacht in Hollywood in andere Autos und schließlich in eine Pizzeria gefahren war, wie TMZ erstmals berichtete.

Die Kollision ereignete sich gegen 21 Uhr an der belebten Kreuzung von La Brea Avenue und Hollywood Boulevard, am westlichen Ende von Hollywoods berühmtem Walk of Fame.





Ein von KTLA erhaltenes Überwachungsvideo zeigt, wie Ruck’s Rivian einem Auto hinterherfährt, das an einer Ampel angehalten wurde, und dann in ein anderes Auto rast, bevor es bei Raffallo’s Pizza durch eine Wand knallt.

Schauspieler Alan Ruck ist am Unfallort zu sehen. 31. Okt. 2023. (KTLA)

„Das ganze Gebäude bebte und ich dachte, eine Bombe oder so etwas wäre explodiert“, sagte Tim Ratcliff, der mehrere Restaurants neben Raffallo’s besitzt, gegenüber Chris Wolfe von KTLA.

Ratcliff sagt, er sei Ruck zu Hilfe geeilt, aber der Schauspieler habe sich mehr um das Wohlergehen anderer gekümmert.

„Ich fragte ihn: ‚Geht es dir gut?‘ Und das erste, was aus seinem Mund kam, war: „Geht es allen (anderen) gut?“ Ich glaube, ich habe jemanden geschlagen. Ist er ok?'“

Ruck sagte zu Ratcliff, er wisse nicht, was passiert sei.

Aufnahmen vom Tatort zeigen, wie Ruck, der Cameron Frye in der John-Hughes-Komödie „Ferris Bueller’s Day Off“ von 1986 verkörperte, offenbar unverletzt mit den Behörden am Tatort spricht.

Mindestens eine Person wird ins Krankenhaus eingeliefert, nachdem am 31. Oktober 2023 bei einem Zusammenstoß dreier Fahrzeuge ein Lastwagen durch eine Pizzeria in Hollywood raste. (KTLA)

Zwei weitere an der Kollision beteiligte Autos landeten mitten auf der Kreuzung. Nach Angaben der Feuerwehr von Los Angeles wurde ein 32-jähriger Mann mit nicht lebensgefährlichen Verletzungen ins Krankenhaus eingeliefert und das Gebäude erlitt geringfügige strukturelle Schäden.

Die Ursache des Absturzes wird noch untersucht.

Ruck hat im Laufe der Jahrzehnte in Dutzenden von Fernseh- und Filmproduktionen mitgewirkt und erhielt kürzlich für seine Darstellung von Connor Roy in der erfolgreichen HBO-Serie „Succession“ eine Emmy-Nominierung 2023 als herausragender Nebendarsteller in einer Dramaserie.