Das Video, in dem Tyre Nichols geschlagen wird, lässt Fragen offen

MEMPHIS, Tennessee (AP) – Die Nation und die Stadt Memphis hatten am Samstag Mühe, sich mit einem Video zurechtzufinden, das zeigt, wie die Polizei Tyre Nichols verprügelt – Aufnahmen, die viele unbeantwortete Fragen über die Verkehrsbehinderung mit dem schwarzen Autofahrer und über andere Strafverfolgungsbeamte ließen die stand dabei, als er regungslos auf dem Bürgersteig lag.

Die fünf in Ungnade gefallenen Beamten der Polizeibehörde von Memphis, die ebenfalls schwarz sind, wurden drei Tage nach der Festnahme entlassen und wegen Mordes zweiten Grades und anderer Verbrechen in Nichols Tod angeklagt. Das am Freitag veröffentlichte Video erneuerte Fragen darüber, wie fatale Begegnungen mit den Strafverfolgungsbehörden auch nach wiederholten Aufrufen zur Änderung fortbestehen.

Die Aufzeichnung zeigt, wie die Polizei Nichols, einen 29-jährigen FedEx-Mitarbeiter, drei Minuten lang brutal verprügelt, während sie ihn bei einem Angriff mit Obszönitäten anschreit, den das Rechtsteam der Familie Nichols mit dem berüchtigten Polizeischlag des Los Angeles-Autofahrers Rodney King im Jahr 1991 verglichen hat. Nichols ruft nach seiner Mutter, bevor sein schlaffer Körper gegen einen Streifenwagen gelehnt wird und die Beamten Faustschläge austauschen.

Die Polizeidirektorin von Memphis, Cerelyn „CJ“ Davis, sagte, dass gegen andere Beamte ermittelt werde, und der Sheriff von Shelby County, Floyd Bonner, sagte, zwei Abgeordnete seien ohne Bezahlung vom Dienst entlassen worden, während ihr Verhalten untersucht werde.

Rodney Wells, Nichols Stiefvater, sagte, die Familie werde „weiterhin Gerechtigkeit suchen“ und bemerkte, dass mehrere andere Beamte keine Hilfe leisteten, was sie „genauso schuldig machte wie die Beamten, die die Schläge ausführten“.

Eine Sprecherin der Polizei von Memphis lehnte es ab, sich zu der Rolle anderer Beamter zu äußern, die am Tatort auftauchten.

Städte im ganzen Land hatten sich auf Demonstrationen eingestellt, wobei einige Unternehmen in der Innenstadt von Memphis Fenster vernagelten und Schulen außerschulische Aktivitäten absagten. Aber die Proteste waren verstreut und gewaltlos.

Mehrere Dutzend Demonstranten in Memphis blockierten die Brücke der Interstate 55, die den Verkehr über den Mississippi nach Arkansas führt. Sattelzugmaschinen wurden für eine Strecke gesichert.

„Ich habe geweint“, sagte der Demonstrant Christopher Taylor aus Memphis, der sagte, die Beamten schienen zu lachen, als sie nach den Schlägen herumstanden.

Demonstranten blockierten zeitweise den Verkehr, während sie Parolen sangen und durch die Straßen von New York City, Los Angeles und Portland, Oregon, marschierten. In Washington versammelten sich Demonstranten gegenüber dem Weißen Haus und in der Nähe des Black Lives Matter Plaza.

Blake Ballin, der Anwalt des entlassenen Beamten Desmond Mills, sagte gegenüber The Associated Press am Samstag in einer Erklärung, dass die Videos zwar „so viele Fragen aufgeworfen haben, wie sie Antworten haben“, die Frage, ob die Stadt friedlich bleiben würde, „beantwortet“ wurde.

Einige der anderen Fragen werden sich darauf konzentrieren, was Mills „wusste und was er sehen konnte, als er zu spät am Tatort ankam“ und ob seine Handlungen „die Grenzen überschritten, die andere Beamte während dieses Vorfalls überschritten haben“, sagte Ballin.

Die Verhaftung wurde von der sogenannten Scorpion-Einheit vorgenommen, die aus drei Teams von etwa 30 Straßenbeamten besteht, die Gewalttäter in Gebieten mit hoher Kriminalität ins Visier nehmen, sagte Davis.

In einem AP-Interview am Freitag sagte sie, sie würde eine Einheit nicht schließen, wenn ein paar Beamte „irgendeine ungeheuerliche Tat“ begehen und weil sie diese Einheit braucht, um weiter zu arbeiten.

Ein paar Stunden später sagte der Bürgermeister von Memphis, Jim Strickland, dass die Einheit seit der Verhaftung am 7. Januar inaktiv gewesen sei.

Die Stadt „leitete eine externe, unabhängige Überprüfung der Ausbildung, Richtlinien und Operationen unserer Spezialeinheiten ein“, sagte Strickland in einer Erklärung.

Davis räumte ein, dass die Polizeibehörde einen Mangel an Vorgesetzten habe, und sagte, das Fehlen eines Vorgesetzten bei der Verhaftung sei ein „großes Problem“. Die Stadtverwaltung hat zugesagt, mehr davon bereitzustellen.

Fragen schwirrten herum, was überhaupt zu der Verkehrsbehinderung geführt hatte. Man hört einen Beamten sagen, dass Nichols nicht anhalten würde und dann ausweicht, als wollte er das Auto des Beamten treffen. Der Beamte sagte, als Nichols an einer roten Ampel hielt, seien die Beamten aus dem Auto gesprungen.

„Wir haben versucht, ihn dazu zu bringen, aufzuhören“, sagte der Beamte traurig. „Er hat nicht aufgehört.“

Aber Davis sagte, die Abteilung könne den Grund für den Stopp nicht belegen.

„Wir wissen nicht, was passiert ist“, sagte sie und fügte hinzu: „Wir wissen nur, dass die Gewalt, die in dieser Situation angewendet wurde, übertrieben war.“

Nachdem der Erste Offizier Nichols grob aus einem Auto gezogen hat, kann man Nichols sagen hören: „Ich habe nichts getan“, als eine Gruppe von Offizieren beginnt, ihn zu Boden zu ringen.

Man hört einen Beamten schreien: „Tase ihn! Tase ihn!“

Nichols sagt ruhig: „Okay, ich bin am Boden.“

„Ihr macht gerade wirklich viel“, sagt Nichols. „Ich versuche nur, nach Hause zu gehen.“

„Hör auf, ich mache gar nichts!“ schreit er Augenblicke später.

Nichols ist dann zu sehen, wie er davonrennt, als ein Beamter einen Taser auf ihn abfeuert. Das Haus seiner Mutter, in dem er lebte, war nur wenige Häuser vom Schauplatz der Schläge entfernt, und seine Familie sagte, er habe versucht, dorthin zu gelangen. Die Beamten beginnen dann, Nichols zu jagen.

Andere Beamte werden gerufen und es folgt eine Suche, bevor Nichols an einer anderen Kreuzung erwischt wird. Die Beamten schlugen ihn mit einem Schlagstock, traten und schlugen auf ihn ein.

Aufnahmen von Überwachungskameras zeigen drei Beamte, die Nichols umgeben, während er auf der Straße zwischen Polizeiautos liegt, mit einem vierten Beamten in der Nähe.

Zwei Beamte halten Nichols am Boden fest, während er sich bewegt, und dann scheint der dritte ihn gegen den Kopf zu treten. Nichols sackt mit allen drei Polizisten um ihn herum tiefer auf den Bürgersteig. Der gleiche Beamte tritt ihn erneut.

Der vierte Beamte geht dann hinüber, zieht einen Schlagstock und hält ihn auf Schulterhöhe, während zwei Beamte Nichols aufrecht halten, als ob er sitzen würde.

„Ich werde dich verprügeln“, hört man einen Beamten sagen. Seine Körperkamera zeigt, wie er seinen Schlagstock erhebt, während mindestens ein anderer Offizier Nichols festhält. Der Beamte schlägt Nichols dreimal hintereinander mit dem Schlagstock auf den Rücken.

Die anderen Beamten scheinen dann Nichols auf die Füße zu hieven, wobei er wie eine Puppe zappelt und kaum in der Lage ist, sich aufrecht zu halten.

Dann schlägt ihm ein Beamter ins Gesicht, während der Beamte mit dem Schlagstock ihn weiterhin bedroht. Nichols stolpert und dreht sich um, immer noch von zwei Beamten gehalten. Der Beamte, der ihn geschlagen hat, geht dann zu Nichols‘ Front und schlägt ihn noch viermal. Dann bricht Nichols zusammen.

Zwei Offiziere sind dann etwa 40 Sekunden lang auf Nichols am Boden zu sehen, ein dritter in der Nähe. Dann rennen drei weitere Beamte herbei und einer tritt Nichols auf den Boden.

Als Nichols gegen ein Auto geschleudert wird, leistet keiner der Beamten Hilfe. Die Aufnahmen der Körperkamera zeigen, wie einer von ihnen nach unten greift und seinen Schuh zubindet.

Es dauert mehr als 20 Minuten, nachdem Nichols geschlagen wurde und auf dem Bürgersteig liegt, bevor medizinische Hilfe geleistet wird, obwohl innerhalb von 10 Minuten zwei Feuerwehrleute mit medizinischer Ausrüstung am Tatort eintrafen.

Während des Wartens auf einen Krankenwagen machten die Beamten Witze und äußerten Beschwerden. Sie beschwerten sich darüber, dass ein Handfunkgerät zerstört worden sei, dass jemand eine Taschenlampe verloren habe und dass mehrere Beamte in das Kreuzfeuer des gegen Nichols eingesetzten Pfeffersprays geraten seien.

In den Videos machen Beamte Behauptungen über das Verhalten von Nichols geltend, die durch das Filmmaterial nicht gestützt werden oder von denen der Staatsanwalt und andere Beamte sagten, dass dies nicht geschehen sei. In einem der Videos behauptet ein Beamter, Nichols habe bei der ersten Verkehrskontrolle nach der Waffe des Beamten gegriffen, bevor er geflohen sei, und hätte fast seine Hand am Griff gehabt, was im Video nicht gezeigt wird.

Nachdem Nichols in Handschellen an einem Polizeiauto gelehnt ist, sagen mehrere Beamte, dass er high gewesen sein muss. Später sagt ein Beamter, dass in seinem Auto keine Drogen gefunden wurden, und ein anderer kontert sofort, dass Nichols auf der Flucht etwas weggeworfen haben muss.

Während einer Rede am Samstag in Harlem sagte Reverend Al Sharpton, die Schläge seien besonders ungeheuerlich, weil die Beamten auch Schwarze seien.

„Deine Schwärze wird uns nicht davon abhalten, gegen dich zu kämpfen. Diese fünf Polizisten haben nicht nur ihre Namen in Ungnade gefallen, sie haben auch unsere Rasse in Ungnade gefallen“, sagte Sharpton.

Gerichtsakten zeigten, dass alle fünf ehemaligen Offiziere – Tadarrius Bean, Demetrius Haley, Desmond Mills Jr., Emmitt Martin III und Justin Smith – in Gewahrsam genommen wurden.

Mord zweiten Grades wird nach dem Gesetz von Tennessee mit 15 bis 60 Jahren Gefängnis bestraft.

___

Die assoziierten Pressereporter Aaron Morrison in New York, Travis Loller in Nashville, Tennessee, und Rebecca Reynolds in Lexington, Kentucky, haben zu diesem Bericht beigetragen.

Adrian Sainz, The Associated Press