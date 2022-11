Das Versagen des Krypto-Giganten enthüllt gemütliche Verbindungen zu Washington und eine schwache Regulierung

„Es ist entscheidend, dass wir ein klares Verständnis der Kette von Ereignissen und Managementfehlern entwickeln, die zu diesem Zusammenbruch geführt haben“, sagte Rep. Brad Sherman (D-Calif.), einer der lautesten Skeptiker der Branche auf dem Capitol Hill. „Bis heute waren die Bemühungen von Milliardärs-Krypto-Brüdern, sinnvolle Gesetze zu verhindern, indem sie Washington mit Millionen von Dollar an Wahlkampfspenden und Lobbyausgaben überschwemmten, erfolgreich.“

Mit Schuldzuweisungen darüber, wer den Zusammenbruch nicht kommen sah, spielen die Aufsichtsbehörden Verteidigung und warnen, dass sie nichts hätten tun können, weil die Muttergesellschaft von FTX im Ausland ansässig ist. Der Vorsitzende der Commodity Futures Trading Commission sagte am Montag, es sei dringend, dass der Kongress Gesetze verabschiede, um seine Agentur zu stärken.

„Wir haben nicht mehr den Luxus, Zeit zu haben“, sagte CFTC-Vorsitzender Rostin Behnam. „Wenn wir warten, warten wir nur auf die nächste Krise.“

Der Tumult hat das Potenzial, die Krypto-Debatte in Washington auf den Kopf zu stellen, da die Branchenchampions ihren Einfluss geschmälert sehen. Krypto-Kritiker mögen den Senate Banking Chair Sherrod Brown (D-Ohio) und Sen. Elisabeth Waren (D-Mass.), deren Warnungen vor den Exzessen der Branche von ihren Cheerleadern übertönt wurden, versuchen, den Moment zu nutzen, um hart gegen die Überreste der kränkelnden Branche vorzugehen.

„Mein Fokus lag immer auf Betrug, Betrug, Volatilität und glattem Diebstahl in der Kryptoindustrie“, sagte Brown in einer Erklärung am Montag. „Der Konkurs von FTX und die vielen anderen jüngsten Fälle von Instabilität haben bewiesen, warum wir einen umfassenden regulatorischen Ansatz brauchen, der Verbraucher und unsere Wirtschaft vor den Risiken von Krypto schützt.“

Die Krise – die Behauptungen über potenziellen Betrug, missbrauchte Kundenkonten und nach eigenen Angaben von Bankman-Fried schreckliche interne Buchhaltungspraktiken umfasst – droht, die Gesetzgebung zu entgleisen, für die sich Startups in der Digital-Asset-Branche eingesetzt haben.

Ein von der FTX unterstützter Gesetzentwurf des obersten Demokraten und Republikaners im Landwirtschaftsausschuss des Senats würde der CFTC – der kleineren Schwesteragentur der Securities and Exchange Commission – eine umfassende Aufsicht über den Austausch und die Vermittlung digitaler Währungen geben. Die Gesetzgebung stand in den kommenden Wochen für eine Ausschussabstimmung bereit, was ein großer Sieg für Krypto-Interessen gewesen wäre, die versuchten, eine Regulierung durch die SEC zu vermeiden. Lobbyisten glauben nun, dass sich die Gesetzgebung verzögert hat, nachdem Sen. John Boozmann of Arkansas, der führende republikanische Co-Sponsor, sagte, dass es im Zuge des FTX-Zusammenbruchs einen „Top-Down-Blick“ durchmache.

FTX hatte sich stark für die Unterstützung des Gesetzentwurfs von Boozman und dem Landwirtschaftsvorsitzenden des Senats eingesetzt Debbie Stabenow (D-Mich.). Kongressmitarbeiter entwarfen den Gesetzentwurf auch in Absprache mit führenden Vertretern der CFTC.

Der SEC-Vorsitzende Gary Gensler, der möglicherweise bestätigt wird, nachdem er einen Großteil der Biden-Ära damit verbracht hat, vor den Risiken von Krypto für die Verbraucher zu warnen, sagte nach dem Zusammenbruch von FTX, dass die Gesetzesvorlage „zu leichtfertig“ sei, und zitierte die Unterstützung des Unternehmens für den Vorschlag. Die Gesetzgebung würde es Krypto-Handelsplattformen ermöglichen, ihre eigene Entscheidung zu treffen – durch einen Prozess, der als Selbstzertifizierung bekannt ist – ob die Token auf ihren Plattformen den Finanzvorschriften entsprechen.

„Dies ist wirklich eine Chance, hart in den Spiegel zu schauen und zu sagen: ‚Sind die Vorschläge, die wir hier vorlegen, die richtigen oder handelt es sich um einen Vorschlag, der von Anfang an fehlerhaft war?’“, sagte der hochrangige Politiker von Americans for Financial Reform Analyst Mark Hays, der sich für eine strengere Krypto-Regulierung einsetzt. „Wenn letzteres der Fall ist, müssen sie zurück zum Reißbrett.“

Während Stabenow und Boozman gesagt haben, dass sie gerne mit dem Gesetz vorankommen würden, sieht es sich nun heftigem Widerstand von Verbraucherschutzgruppen gegenüber, die die Maßnahme als Beispiel für den politischen Einfluss von FTX gebrandmarkt haben. Andere Akteure der Kryptoindustrie – darunter die Blockchain Association, die Venture-Firma Andreessen Horowitz und der DeFi Education Fund – hatten ebenfalls Einwände gegen den Gesetzentwurf erhoben, weil er dezentrale Finanznetzwerke einschränken und gleichzeitig zentralisierte Operationen wie FTX stärken würde.

„Es ist immer noch zu schwierig, in absehbarer Zeit etwas zu erledigen“, sagte ein Lobbyist, der um Anonymität bat, um offen über die Verhandlungen über das Gesetz sprechen zu können. „Es wird noch mehr Ansteckung geben. Sie werden Änderungen vornehmen müssen, wenn wir mehr Fakten bekommen. Weitere Unternehmen werden untergehen. Ich sehe es einfach nicht bei der lahmen Ente.“

Die Episode rückt die Rolle der CFTC ins Rampenlicht, inmitten von Fragen zu ihrer Reaktion auf das FTX-Debakel und ob ihr neue Befugnisse zur Überwachung der Branche gewährt werden sollten.

Behnam, der Stabenow als Berater diente, bevor er die Leitung der Agentur übernahm, sagte, der Gesetzgeber müsse der CFTC mehr Befugnisse zur Regulierung der Märkte für digitale Vermögenswerte geben. Er machte den Pitch, als eine prominente Verbrauchervertretung – Better Markets – sagte, die Agentur sei „kläglich gescheitert“ bei der Überwachung der auf den Bahamas ansässigen Muttergesellschaft von FTX durch die Regulierung der in den USA ansässigen Tochtergesellschaft von FTX. Berichte, dass das Geschäftsimperium von Bankman-Fried FTX-Kundengelder anzapfte, spiegelten die Insolvenz von MF Global im Jahr 2011 wider, ein Missgeschick, das sich unter der Aufsicht der Agentur ereignete.

Vor dem Konkurs von FTX hatten Bankman-Fried und Mark Wetjen – der frühere amtierende Vorsitzende der CFTC – den politischen Leiter von FTX US bei der Agentur gedrängt, einen Plan zu unterzeichnen, der es dem Unternehmen ermöglicht hätte, Kleinanlegern Geld für Rund-um-die-Uhr-Geld zu leihen. Uhr-Krypto-Trades. Ende letzter Woche entfernte Wetjen das Unternehmen aus seinem LinkedIn-Profil und löschte seinen Twitter-Account, der seinen Titel enthielt.

Behnam sagte, das Problem sei, dass die CFTC nicht in der Lage sei, die Aktivitäten der zentralen FTX-Operation auf den Bahamas zu überwachen. Die internationale Reichweite der CFTC war eine umstrittene politische Debatte, seit der Kongress seine Autorität im Zuge der Finanzkrise von 2008 ausweitete, als der Offshore-Derivatehandel von AIG den Versicherer beinahe zu Fall brachte.

„Wir haben nicht die Befugnis, an der regulierten Einrichtung selbst vorbeizugehen“, sagte Behnam und bezog sich dabei auf US-Firmen, die seiner Gerichtsbarkeit unterstehen. „Aber das sind die Arten von Fragen, die wir stellen müssen, um zu sehen, was diese Nicht-US-Einheiten sind, wie diese Beziehungen aussehen und ob wir diese durchdringen wollen oder nicht.“