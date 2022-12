Das Verhältnis der Empathie: Was ist bei der Probearbeit erlaubt?

Was ist während der Probearbeit erlaubt?

Einige Arbeitgeber möchten, dass Bewerber vor dem Stellenantritt probeweise arbeiten. Aber: Welche Regeln gelten eigentlich für diese Zeit?

Das Bewerbungsverfahren auf eine ausgeschriebene Stelle ist weit fortgeschritten. Doch nun will der Arbeitgeber auf Nummer sicher gehen und verlangt, dass der Bewerber einige Tage probeweise arbeitet. Welche Rechte und Pflichten sind damit verbunden? Wichtige Fragen und Antworten.

In welchen Branchen ist eine Probearbeit eigentlich üblich?

In allen Branchen kann es vorkommen, dass Arbeitgeber eine Probearbeit verlangen. „Zwar ist das Wort Prozessarbeit irreführend“, sagt Jürgen Markowski, Fachanwalt für Arbeitsrecht aus Offenburg.

Es geht nicht darum, dass Bewerber ihren Job machen und dafür bezahlt werden. Vielmehr handelt es sich meist um eine sogenannte Empathiebeziehung. Laut Markowski ist dies eher in kleineren Unternehmen der Fall. Dort ist der persönliche Kontakt zwischen Führungsebene und Mitarbeitern oft intensiver.

Was sind die Gründe für eine empathische Beziehung?

„Arbeitnehmer und Arbeitgeber lernen sich besser kennen und loten unverbindlich aus, ob das zusammenpasst“, sagt Nathalie Oberthür, Fachanwältin für Arbeitsrecht aus Köln. Beispielsweise kann der Arbeitgeber Feedback von direkten Kollegen einholen. Können Sie sich vorstellen, in Zukunft mit dem Kandidaten zusammenzuarbeiten?

Auch für Bewerber selbst kann eine Probearbeit Vorteile haben. Sie können prüfen, ob das Unternehmen oder die Stelle zu ihnen passt. „Letztendlich ist es unangenehm, wenn man in einem offiziellen Arbeitsverhältnis in der Probezeit feststellen muss, dass man nicht zurechtkommt und dann kündigt“, sagt Markowski. Auch eine Kündigung in der Probezeit kann im Lebenslauf nicht gut aussehen.

Aber steckt hinter der Empathie-Bitte des Arbeitgebers nicht Misstrauen? „Normalerweise nicht“, sagt Oberthür. Denn im Vorstellungsgespräch lässt sich nur bedingt einschätzen, ob ein potenzieller Mitarbeiter beispielsweise im Alltag freundlich auftritt oder wie er auf andere zugeht und mit ihnen kommuniziert.

Wie lange kann so eine empathische Beziehung eigentlich dauern?

Eine Beziehung der Empathie ist immer zeitlich begrenzt. „Arbeitsrechtlich ist eine Frist von bis zu einer Woche zulässig“, sagt Markowski. In der Regel sind es bis zu zwei Tage. Je länger das sogenannte Empathieverhältnis andauert, desto eher ist es rechtlich als Arbeitsverhältnis zu werten, das nicht zuletzt mit einem Vergütungsanspruch einhergeht.

Brauche ich für die Probearbeit einen Vertrag?

„Das wird beiden Seiten dringend empfohlen“, sagt Oberthür, der den Arbeitsrechtsausschuss des Deutschen Anwaltvereins leitet. In einem Vertrag vereinbaren Arbeitgeber und Bewerber schriftlich, wie lange das Empathieverhältnis dauert, dass hierdurch kein Arbeitsverhältnis begründet wird und somit kein Anspruch auf Vergütung besteht. „Es kann höchstens eine Entschädigung geben, zum Beispiel in Form von Reisekostenerstattung“, sagt Markowski.

Was bedeutet eine Empathiebeziehung für Bewerber?

Der Arbeitgeber darf dem Bewerber keine Weisungen erteilen oder ihn in Arbeitsabläufe einbeziehen. So müssen Bewerber beispielsweise nicht pünktlich zu einer bestimmten Uhrzeit erscheinen. „Auch das Tragen von Dienstkleidung entfällt“, sagt Markowski. Es darf kein konkretes Arbeitsergebnis vorliegen. „Bewerber laufen einfach mit, mehr nicht.“

Wer zum Beispiel einen Probejob in der Gastronomie macht, darf Kundenbestellungen entgegennehmen, Tabletts tragen und generell im Restaurant herumlaufen. Allerdings würde bereits die Beschäftigung von Bewerbern für wenige Tage als Ersatz für fehlende Mitarbeiter ein Arbeitsverhältnis aus arbeitsrechtlicher Sicht begründen.

Worauf sollten Bewerber achten?

Kommt es doch vor, dass ein Kandidat eine Woche Vollzeit arbeitet, sollte er eine Bezahlung verlangen – vor allem, wenn er die Stelle nicht bekommt. „Jeder, der konkrete Arbeitsergebnisse hervorbringt, hat Anspruch auf Vergütung – auch wenn diese vermeintliche Empathie weniger als eine Woche dauert“, sagt Markowski.

Was ist mit der Versicherung?

Arbeitsuchende sind noch keine Arbeitnehmer und somit nicht in der gesetzlichen Unfallversicherung versichert. Sie könnten aber ausnahmsweise bei Einzeltätigkeiten versichert werden, sagt Oberthür. Zum Beispiel, wenn sie für das Unternehmen „wirtschaftlich wertvolle Arbeit“ leisten.