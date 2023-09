Hanna S. war 8 Jahre alt, als ihre Großtante starb – zu jung, um zu verstehen, was mit der Schwester ihrer Großmutter im Zweiten Weltkrieg passiert war. Ihre Großtante war von den Nazis zur Zwangsarbeit gezwungen worden. Das galt auch für 13 Millionen andere: Männer, Frauen und Kinder. Viele von ihnen wurden aus den von den Nazis besetzten Ländern entführt, nach Deutschland verschleppt und zu harter Arbeit gezwungen.

„Ich habe eher durch Zufall erfahren, was mit meiner Großtante passiert ist“, sagte Hanna S., die aus Weißrussland stammt und nicht wollte, dass ihr vollständiger Name veröffentlicht wird. DW traf sie in Berlin, wo sie ihren Sommerurlaub verbringt und an einem Seminar über NS-Zwangsarbeit teilnimmt.

„Meine Familie hat nicht viel darüber gesprochen“, erklärte Hanna. „Ich finde das wirklich schade.“

Hanna S. aus Weißrussland sucht nach Antworten zu ihrer Familiengeschichte Bild: Luisa von Richthofen/DW

Die Informationen, die Hanna über ihre Großtante hat, sind daher spärlich. „Das ist die Lücke in meiner Familiengeschichte.“

Hanna weiß nur, dass ihre Großtante Brot backen musste. Aber sie hofft, eines Tages mehr herauszufinden. Auch deshalb ist sie nach Berlin gekommen, in das Dokumentationszentrum NS-Zwangsarbeit im Südosten der deutschen Hauptstadt, nahe der Spree.

Hier nimmt sie gemeinsam mit anderen Geschichtsinteressierten an einem 10-tägigen Seminar der Aktion Versöhnung für den Frieden teil Informieren Sie sich ausführlich über das Thema Zwangsarbeit im Nationalsozialismus. Auch fünf ihrer Kurskollegen kommen aus Weißrussland. „Das Thema bewegt mich, ist aber auch emotional anstrengend“, sagte die 30-Jährige, die als Lehrerin arbeitet. Später möchte sie ihre eigenen Recherchen im Archiv fortsetzen.

Kasernen als Unterkunft

Während sie darüber spricht, blickt Hanna auf die kahlen Wände einer Kaserne, in der während der Nazizeit Zwangsarbeiter lebten. Es ist Teil eines Lagers, das ab 1943 errichtet wurde und heute als authentische Gedenkstätte auf dem Gelände des Dokumentationszentrums NS-Zwangsarbeit dient.

Der Baum vor dem Fenster stand zu diesem Zeitpunkt bereits da. Ebenso die Gebäude, von denen aus die Bewohner der umliegenden Häuser auf das Zwangsarbeitslager blicken und beobachten konnten, wie die Arbeiter frühmorgens zu den nahegelegenen Fabriken gingen und abends zurückkehrten. Man kann sich die beengten Verhältnisse, die Kälte und die furchtbar unhygienischen Zustände in den Baracken, von denen später viele Augenzeugen berichteten, gut vorstellen. Es gab keine Privatsphäre, nicht einmal in dem Raum mit den Toiletten am Ende des Flurs.

Allein in Berlin lebten eine halbe Million Zwangsarbeiter. Viele von ihnen lebten in Baracken. Bild: Nina Werkhäuser/DW

Berlin, die damalige Hauptstadt des Deutschen Reiches, hat das enorme Ausmaß des Zwangsarbeitereinsatzes dokumentiert. Es war nicht nur das Machtzentrum der Nationalsozialisten, sondern auch Standort großer Waffen- und Industrieunternehmen. Der Bedarf an Arbeitskräften war groß, zumal viele deutsche Männer an der Front des Krieges kämpften und daher nicht zur Verfügung standen.

Allein in Berlin mussten rund eine halbe Million Männer, Frauen und Kinder arbeiten. „In Berlin gab es überall Zwangsarbeiter“, sagt der Historiker Roland Borchers, der im Dokumentationszentrum NS-Zwangsarbeit forscht . „An jeder Ecke stand ein Lager.“ Im Stadtbild Berlins finden sich heute kaum noch Spuren davon.

Eine wachsende Datenbank

Historiker schätzen, dass es in Berlin etwa 3.000 Lager für Zwangsarbeiter gab. Neben einfachen Baracken dienten Lagerhallen, Dachböden und Privatwohnungen als Sammelunterkünfte.

Etwa 2.000 dieser Lager sind bereits in einer öffentlich zugänglichen Datenbank aufgeführt, die Borchers regelmäßig ergänzt. „Wir finden immer wieder neue Lager.“

Während der Nazizeit konnte jedes Unternehmen Zwangsarbeiter anfordern – von der großen Waffenfabrik bis zur Bäckerei an der Ecke. „Sie mussten zum Arbeitsamt gehen, ihre Bedürfnisse schildern und glaubhaft darlegen, dass ihr Geschäft wichtig sei“, erklärte Borchers. „Dann würde ihnen ein Zwangsarbeiter zugeteilt werden.“

Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde dem Thema Zwangsarbeit im Nationalsozialismus lange Zeit wenig Beachtung geschenkt. Erst Mitte der 1980er Jahre begann die Aufarbeitung der Angelegenheit, die bis heute andauert. Einige Aspekte seien noch nicht sehr gut erforscht, betonte Borchers.

Über die Perspektiven und Erfahrungen der Opfer ist nicht ausreichend bekannt. Dass in vielen Familien aus Scham oder anderen Gründen nicht viel darüber gesprochen wird, hat auch Hanna erlebt. Deshalb sei es ihr umso wichtiger, sich mit dem Thema NS-Zwangsarbeit auseinanderzusetzen: „damit sich solche Gräueltaten in Zukunft nie wiederholen.“

Dieser Artikel wurde ursprünglich auf Deutsch verfasst.

