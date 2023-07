Die britische Regierung sagte, die Behauptung, sie würde ihre Zusage zur internationalen Klimafinanzierung aufgeben, sei falsch.

Der Guardian berichtete, das Land plane, seine wichtigste Klimafinanzierungszusage in Höhe von 11,6 Milliarden Pfund (ca. 275 Milliarden Rand) aufzugeben.

Die Klimapolitik des britischen Premierministers Rishi Sunak steht in der Kritik.

Die britische Regierung sagte am Dienstag, dass Behauptungen, sie würde ihre Zusage zur internationalen Klimafinanzierung aufgeben, falsch seien, nachdem der Guardian berichtet hatte, das Land plane, seine Flaggschiff-Zusage zur Klimafinanzierung in Höhe von 11,6 Milliarden Pfund (~275 Milliarden Rand) aufzugeben.

„Die Regierung ist weiterhin bestrebt, 11,6 Milliarden Pfund für die internationale Klimafinanzierung auszugeben, und wir halten dieses Versprechen ein“, sagte ein Sprecher der britischen Regierung.

In einem dem britischen Außenministerium vorgelegten Dokument, das dem Guardian vorliegt, heißt es: „Unsere Zusage, unsere internationale Klimafinanzierung auf 11,6 Milliarden Pfund zu verdoppeln, wurde 2019 gemacht, als wir noch bei 0,7 (% des BIP, die für internationale Hilfe ausgegeben wurden) lagen.“ und vor Covid.“

Regierungsbeamte rechneten damit, dass 83 % des gesamten Hilfsbudgets für den internationalen Klimafonds ausgegeben werden müssten, um das Ziel von 11,6 Milliarden Pfund bis 2026 zu erreichen. Beamte schrieben, dass dies „den Raum für andere Verpflichtungen wie humanitäre Hilfe sowie Frauen und Mädchen verdrängen würde“. „, fügte der Guardian-Bericht hinzu.

„Wir haben im Geschäftsjahr 2021/22 über 1,4 Milliarden Pfund für die internationale Klimafinanzierung ausgegeben und damit Entwicklungsländer dabei unterstützt, die Armut zu reduzieren und auf die Ursachen und Auswirkungen des Klimawandels zu reagieren. Die neuesten Jahreszahlen werden wir zu gegebener Zeit veröffentlichen.“ “ sagte der Sprecher der britischen Regierung weiter.

Die Klimapolitik des britischen Premierministers Rishi Sunak ist in die Kritik geraten, nachdem der britische internationale Umweltminister Zac Goldsmith letzte Woche zurücktrat und sagte, Sunak sei „desinteressiert“ an Umweltfragen.

Goldsmith sagte, Großbritannien habe „sichtbar die Weltbühne verlassen und unsere Führungsrolle in den Bereichen Klima und Natur zurückgezogen“.

Auch die britischen Klimaberater im Climate Change Committee (CCC) sagten letzte Woche, dass das Land seine Position als globaler Vorreiter im Klimaschutz verloren habe und nicht genug tue, um sein Netto-Null-Ziel zur Mitte des Jahrhunderts zu erreichen.

Der CCC stellte fest, dass Großbritannien in Bereichen wie der Verbesserung der Energieeffizienz in Gebäuden, der Einführung von Wärmepumpen, der Eindämmung der Emissionen aus der Industrie und der Erhöhung der Baumpflanzrate, die sich bis 2025 verdoppeln muss, in Rückstand geraten ist.

Das britische Met Office, sein nationaler Wetterdienst, sagte gestern, dass der letzte Monat der heißeste Juni seit Beginn der Aufzeichnungen im Land gewesen sei, und warnte davor, dass der vom Menschen verursachte Klimawandel solche Temperaturrekorde immer wahrscheinlicher mache.