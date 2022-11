Das Vereinigte Königreich verzögert die Frist zur Überwindung der Pattsituation bei der Machtteilung in Nordirland – POLITICO

Drücken Sie Play, um diesen Artikel anzuhören

LONDON – Die britische Regierung hat die Frist für die Wiederherstellung der Machtteilung in Nordirland um sechs Wochen verlängert und den Parteien der Region mehr Zeit gegeben, um zu versuchen, eine langjährige politische Pattsituation zu durchbrechen, bevor sie mit der Aussicht auf Neuwahlen konfrontiert werden.

Der nordirische Minister Chris Heaton-Harris sagte, festgefahrene Parteien hätten nun bis zum 8. Dezember Zeit, um eine Einheitsregierung zu bilden, mit Spielraum für eine weitere sechswöchige Verlängerung „falls erforderlich“.

Nordirland ist seit den Parlamentswahlen im Mai ohne Regierung, als sich die Democratic Unionist Party (DUP) weigerte, sich der irisch-republikanischen Partei Sinn Féin anzuschließen. Die DUP ist entschieden gegen das nordirische Post-Brexit-Protokoll und hat darauf bestanden, dass sie nicht in den Schoß zurückkehren wird, bis Großbritannien die von der EU geforderten Kontrollen für britische Waren, die im Rahmen der Vereinbarung in lokalen Häfen ankommen, fallen lässt.

Heaton-Harris hat wiederholt gedroht, Neuwahlen abzuhalten, wenn die Machtteilung nicht wieder aufgenommen wird, aber eine gesetzliche Frist am 28. Oktober zur Lösung der Sackgasse kam und ging letzten Monat, ohne dass London einen bestimmten Termin für eine Abstimmung festlegte. Laut Gesetz ist Heaton-Harris verpflichtet, innerhalb von 12 Wochen nach Ablauf der Frist für die Bildung eines Exekutivbeschlusses eine Neuwahl durchzuführen.

Heaton-Harris kündigte den Umzug in einer Erklärung vor dem Unterhaus am Mittwoch an und bestätigte, dass er im Parlament von Westminster Gesetze einbringen werde, um „eine kurze, unkomplizierte Verlängerung des Zeitraums für die Bildung von Exekutiven bereitzustellen“.

Der Außenminister rechtfertigte seine anhaltende Entscheidung, keine Wahlen auszulösen, und argumentierte, die meisten Politiker in der Region hätten ihm gesagt, dass es „äußerst unwillkommen“ sei, in den nächsten Wochen zur Wahl zu gehen. Sinn Féin hat offen die Notwendigkeit einer weiteren Abstimmung so kurz nach Mays Wahlgang in Frage gestellt.

„Das Einzige, worüber sich alle einig sind, ist, dass wir versuchen müssen, einen Weg durch diese derzeitige Sackgasse zu finden, in der ich gesetzlich verpflichtet bin, Wahlen abzuhalten, die nur wenige wollen, und alle mir sagen, dass sich nichts ändern wird“, sagte Heaton-Harris.

Er fügte hinzu: „Daher werde ich Gesetze einführen, um eine kurze, unkomplizierte Verlängerung des Zeitraums für die Bildung von Führungskräften bereitzustellen, wobei der aktuelle Zeitraum um sechs Wochen bis zum 8. Dezember verlängert wird, mit der Möglichkeit einer weiteren sechswöchigen Verlängerung bis zum 19. Januar, falls erforderlich. ”

Die Verlängerung „zielt darauf ab, die Zeit und den Raum zu schaffen, die für die Entwicklung der Gespräche zwischen der britischen Regierung und der Europäischen Kommission und für die Zusammenarbeit der nordirischen Parteien erforderlich sind, um die dezentralen Institutionen so schnell wie möglich wiederherzustellen“, sagte Heaton-Harris.

Beamte, die derzeit die nordirische Regierung in Ermangelung politischer Herren am Laufen halten, werden zusätzliche Befugnisse erhalten, um während des Machtvakuums öffentliche Dienste zu betreiben, sagte der britische Minister. Beamte werden in der Lage sein, „eine kleine Anzahl wichtiger öffentlicher Ernennungen“ beispielsweise beim nordirischen Polizeigremium vorzunehmen und „ernsthafte Haushaltsprobleme“ in der Region anzusprechen, versprach er. Die britische Regierung werde auch versuchen, die Gehälter der Mitglieder der eingefrorenen Versammlung „angemessen“ zu senken, sagte Heaton-Harris.