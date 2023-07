Der Menschenrechtsrat der Vereinten Nationen (UNHRC) debattierte am Dienstag in einer Dringlichkeitssitzung, die auf Antrag Pakistans einberufen wurde, über Fragen des Religionsschutzes und des Rederechts.

Pakistan und andere Nationen sagten, sie seien durch „die alarmierende Zunahme vorsätzlicher und öffentlicher Akte religiösen Hasses, die sich in der wiederkehrenden Schändung des Heiligen Korans in einigen europäischen und anderen Ländern manifestieren“, zum Handeln veranlasst worden.

Die Misshandlung des Korans gilt im Islam als Gotteslästerung.

„Wir müssen dies klar als das erkennen, was es ist: Anstiftung zu religiösem Hass, Diskriminierung und Versuchen, Gewalt zu provozieren“, sagte Pakistans Außenminister Bilawal Bhutto-Zardari in einer Videoansprache an die Ratsmitglieder.

„Reden und hetzerische Handlungen gegen Muslime, Islamophobie, Antisemitismus sowie Handlungen und Reden, die sich gegen Christen – oder Minderheitengruppen wie Ahmadis, Bahai oder Jesiden – richten, sind Ausdruck völliger Respektlosigkeit. Sie sind beleidigend, unverantwortlich und falsch.“ sagte Volker Turk, Leiter des UNHRC, zu Beginn der Sondersitzung.

Turk sagte, Hassreden müssten durch Aufklärung, Dialog, Aufklärung und interreligiöses Engagement bekämpft werden. Er fügte hinzu, dass Provokationen wie öffentliche Koranverbrennungen offenbar „inszeniert wurden, um Verachtung auszudrücken und Wut zu schüren, um Keile zwischen Menschen zu treiben und um zu provozieren, wodurch unterschiedliche Perspektiven in Hass und vielleicht auch Gewalt verwandelt werden.“

„Angetrieben durch die Flutkräfte der sozialen Medien und vor dem Hintergrund zunehmender internationaler und nationaler Zwietracht und Polarisierung nimmt Hassrede jeder Art überall zu“, sagte Turk. „Es ist schädlich für den Einzelnen und schädigt den sozialen Zusammenhalt, der für das reibungslose Funktionieren aller Gesellschaften notwendig ist.“

Die freie Meinungsäußerung muss gegen die Religionsfreiheit abgewogen werden

Der jüngste derart aufsehenerregende Vorfall ereignete sich am 28. Juni in Schweden, als eine Koranverbrennung vor der Stockholmer Hauptmoschee weltweite Gegenreaktionen unter Muslimen auslöste.

Pakistan und Mitglieder der Organisation für Islamische Zusammenarbeit hoffen, dass am Dienstag oder später in der Woche eine Lösung zur Frage der Koranverbrennung verabschiedet wird.

Der Türke vom UNHRC sagte, unabhängig von Gesetz oder persönlicher Überzeugung: „Menschen müssen mit Respekt gegenüber anderen handeln.“

Schwedens rechtsgerichtete Regierung verurteilte den „islamfeindlichen“ Akt und erkannte gleichzeitig die Verpflichtung an, das „verfassungsrechtlich geschützte Recht auf Versammlungs-, Meinungs- und Demonstrationsfreiheit“ zu gewährleisten.

Turk vertrat eine ähnliche Meinung und warnte: „Jede nationale Einschränkung des größeren Rechts auf freie Meinungsäußerung und freie Meinungsäußerung muss so formuliert werden, dass ihre einzige Aufgabe, ihr einziges Ergebnis der Schutz des Einzelnen sein kann – und nicht des.“ Schutz religiöser Lehren vor kritischer Analyse.“

Er warnte vor der zunehmenden Flut von Hassreden und wies darauf hin, dass immer wieder Einzelpersonen aufgrund ihres religiösen Glaubens, ihrer Hautfarbe oder ihrer sexuellen Orientierung misshandelt würden.

Soziale Medien schüren nationale und internationale Konflikte und Polarisierung, gleichzeitig wies er darauf hin, dass andere Teile der Gesellschaft damit zu kämpfen hätten, dass Religion für politische Zwecke missbraucht werde.

Dies ist die zweite von drei jährlichen Sitzungen des UNHRC. Es läuft bis Freitag.

js/lo (AFP, dpa, Reuters)