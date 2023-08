Das Pentagon hat gewarnt, dass eine politische Pattsituation bei der Ernennung von Oberbefehlshabern die Einsatzbereitschaft der Truppen gefährden könnte

Die US-Armee und das Marine Corps sind aufgrund eines politischen Streits in Washington zum ersten Mal in der Geschichte ohne einen Spitzenführer, was möglicherweise die Bemühungen zur Rekrutierung von Truppen und zur Sicherstellung ihrer Bereitschaft zur Verteidigung der Nation untergräbt, warnte das Pentagon.

Verteidigungsminister Lloyd Austin behauptete am Freitag, dass das Versäumnis des US-Senats, militärische Nominierungen für über 300 ausstehende Offiziersposten, darunter Chefs der beiden Bodenkampftruppen des Landes, zu bestätigen, störend sei und die Beziehungen zu Verbündeten beeinträchtigen könnte. Senator Tommy Tuberville, ein Republikaner aus Alabama, hat die Genehmigungen für die Ernennungen im Streit um die neuen Abtreibungsleistungen des Pentagons für Militärangehörige und ihre Angehörigen blockiert.

„Heute werden zum ersten Mal in der Geschichte des Verteidigungsministeriums zwei unserer Dienste ohne vom Senat bestätigte Führung operieren.“ sagte Austin in einer Rede auf der Joint Base Myer-Henderson Hall in Arlington, Virginia. Er fügte hinzu, „In unserer gefährlichen Welt erfordert die Sicherheit der Vereinigten Staaten einen geordneten und schnellen Übergang unserer bestätigten Militärführer.“

Seit General David Berger am 10. Juli seine vierjährige Amtszeit als Kommandant beendet hat, hat das Marine Corps keinen Spitzenführer mehr. Die Lücke markierte die erste Führungslücke dieser Art in der Abteilung seit 164 Jahren. Dasselbe Führungsdefizit hatte die Armee am Freitag, als General James McConville sein Kommando als Stabschef aufgab.

„Großartige Teams brauchen großartige Anführer, und das ist von entscheidender Bedeutung, um die volle Macht der tödlichsten Streitmacht der Welt aufrechtzuerhalten.“ sagte Austin. „Es ist von entscheidender Bedeutung für unsere globale Führungsrolle und für das Vertrauen unseres hervorragenden Netzwerks aus Verbündeten und Partnern.“

Das Versäumnis, unsere hervorragend qualifizierten hochrangigen uniformierten Anführer zu bestätigen, untergräbt unsere militärische Bereitschaft.

Die Sackgasse ist auf die Entscheidung des Obersten Gerichtshofs der USA im letzten Jahr zurückzuführen, Roe v Wade aufzuheben, ein bahnbrechendes Urteil aus dem Jahr 1973, das Abtreibung als verfassungsmäßiges Recht geschützt hatte. Die Umkehr öffnete Dutzenden von republikanisch geführten Staaten die Tür, neue Abtreibungsbeschränkungen einzuführen. Das Pentagon reagierte im Februar mit der Anordnung, dass alle US-Militärzweige Sonderleistungen, darunter drei Wochen bezahlten Urlaub und volle Kostenerstattung, für Truppen und Familienangehörige anbieten sollen, die in abtreibungsfreundliche Staaten reisen, um Schwangerschaften abzubrechen.









Tuberville hat behauptet, dass die Richtlinie gegen ein Bundesgesetz verstößt, das die Verwendung von Bundesmitteln zur Finanzierung von Abtreibungen verbietet. Er hat gefordert, dass der von den Demokraten kontrollierte Senat über die Abtreibungsreisepolitik abstimmen soll. Die Demokraten könnten die Verfahrensblockade von Tuberville umgehen, indem sie über jede Nominierung einzeln abstimmen würden, aber sie sagten, dass dieser Ansatz Monate dauern würde und sie daran hindern würde, sich mit anderen Themen zu befassen. Der Gesetzgeber befindet sich derzeit im Sommerurlaub.

Amtierende Kommandeure besetzen die vakanten Posten, können aber Berichten zufolge nicht in ihre neuen Büros oder Wohnungen einziehen und sind an der Ausübung einiger Befugnisse wie der Haushaltsführung und der Erteilung formeller Richtlinien gehindert, bis ihre Ernennungen bestätigt sind. „Ich bin zuversichtlich, dass wir das Problem lösen werden“ sagte Austin und fügte hinzu, dass er dies vom Senat erwarte „seiner Verantwortung nachkommen und zügig unseren 41. Stabschef der Armee bestätigen.“