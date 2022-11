Das US-Klimagesetz hat Emissionsminderungen von wirtschaftlichem Erfolg abhängig gemacht

Die Nation tritt in Märkte ein, die bereits mit internationalen Konkurrenten überfüllt sind, von denen viele seit Jahrzehnten Milliarden investieren. Allein China hat mehr als 50 Milliarden US-Dollar ausgegeben, um die Kontrolle über praktisch jedes Segment der Solarlieferkette zu erlangen. Um mit Chinas Dominanz bei Elektrofahrzeugbatterien zu konkurrieren, hat die Europäische Union 2017 eine Allianz mit dem Ziel gegründet, sicherzustellen, dass europäische Unternehmen Lieferanten entlang der gesamten Batterielieferkette sind. Um ihr Ziel des Aufbaus von Lieferketten für saubere Energie im Inland voranzutreiben, gab die EU außerdem mehr als 40 Prozent der zu Beginn der Covid-19-Pandemie zugeteilten Wirtschaftsförderungsmittel für grüne industriepolitische Initiativen aus, um Lieferketten für saubere Energie aufzubauen.

Der Aufbau einer US-amerikanischen Industrie für saubere Energie, die globale Wind-, Solar- und Batterielieferketten ersetzen und mit ihnen konkurrieren kann, wird in dem in der IRA vorgesehenen Zeitrahmen eine besondere Herausforderung darstellen. Viele inhaltliche Anforderungen, die in den Steuergutschriften enthalten sind, treten fast sofort in Kraft. Aber die Entwicklung inländischer Produktionskapazitäten und die Eröffnung neuer Minen könnten Jahre dauern, nicht Monate.

Wenn der Aufbau von US-Lieferketten für Solar-, Wind- und Batterien länger dauert als erwartet, werden saubere Energieprodukte nicht für staatliche Unterstützung in Frage kommen, was wiederum die Einführung verlangsamen könnte. Klimapolitik wird jetzt ausdrücklich als wirtschaftspolitisches Thema betrachtet, abhängig vom wirtschaftspolitischen Erfolg in einer Weise, die Bemühungen zur Reduzierung der CO2-Emissionen in den USA erschweren könnte.

Dies könnte besonders problematisch sein, da die Verwendung der sogenannten Local-Content-Anforderungen und anderer industriepolitischer Instrumente in der IRA – einschließlich Darlehen für die Umrüstung und den Bau von Produktionsanlagen – in den Vereinigten Staaten beispiellos ist. Und selbst wenn sich das Erreichen der Lieferkettenziele als unerwartet schwierig herausstellen sollte, wäre es schwierig, die Rechnung anzupassen und zu optimieren. Enge politische Spielräume in Repräsentantenhaus und Senat bieten wenig Aussichten, die im IRA enthaltenen industriepolitischen Ziele und Anreize zu korrigieren, selbst wenn sie die Klimaziele des Gesetzentwurfs zu untergraben drohen.