Der gemeinsame Bericht der Agentur zitierte einen Arbeiter im Paramus-Haus, der es als „reine Hölle“ beschrieb, und einen im Menlo Park als „ein Schlachtfeld“. Es hieß, der „dysfunktionale Führungsstil“ und die schlechte Kommunikation der Heime hätten zum Personalmangel beigetragen und ihre Fähigkeit eingeschränkt, die Sicherheit der Bewohner zu gewährleisten. Im Menlo Park befürchteten die Mitarbeiter Vergeltungsmaßnahmen. Und in beiden Heimen wirkten die Veteranen-Angelegenheitsleiter „oft gleichgültig und sogar feindselig“ gegenüber den Bedenken der Mitarbeiter.

„Selbst nach den Maßstäben der schwierigen Anfangszeit der Pandemie waren die Einrichtungen nicht darauf vorbereitet, die Sicherheit ihrer Bewohner zu gewährleisten“, heißt es in ihrem 40-seitigen Bericht der Behörden. „Eine systemische Unfähigkeit, Richtlinien für die klinische Versorgung umzusetzen, eine schlechte Kommunikation zwischen Management und Personal und das Versäumnis, die grundlegende Kompetenz des Personals sicherzustellen, führten dazu, dass sich das Virus praktisch unkontrolliert in den Einrichtungen verbreitete.“

Die Häuser verzeichneten während der ersten Welle des Coronavirus eine der höchsten Zahlen an gemeldeten Todesfällen, die Bundesbehörden stellten jedoch fest, dass die Zahlen wahrscheinlich viel höher lagen.

Mehr als drei Jahre später, heißt es in dem Bericht, gebe es immer noch Mängel in der Grundversorgung in den Heimen, darunter „Versäumnisse“, die Bewohner auf akute Veränderungen ihres Zustands zu überwachen, Medikamente zu verabreichen und Druckverletzungen und Wunden angemessen zu behandeln. Während der Omicron-Welle der Pandemie in den Jahren 2021 und 2022 verzeichneten die Veteranenheime in Paramus und Menlo Park im Vergleich zu Einrichtungen ähnlicher Größe in der Region der Untersuchung zufolge die dritt- bzw. vierthöchste Zahl an Todesopfern.

„Die Veteranenheime Paramus und Menlo Park bieten nicht die in der US-Verfassung geforderte Pflege und unterwerfen ihre Bewohner inakzeptablen Bedingungen, einschließlich unzureichender Infektionskontrolle und mangelhafter medizinischer Versorgung“, sagte der US-Staatsanwalt von New Jersey, Philip Sellinger, in einer Erklärung. „Diese Bedingungen müssen schnell behoben werden, um sicherzustellen, dass unsere Veteranen und ihre Familien in diesen Einrichtungen die Pflege erhalten, die sie so sehr verdienen. Wir werden nicht aufhören zu arbeiten, bis sie es tun.“

Die Murphy-Administration hat eine externe Firma beauftragt seine Reaktion auf die Pandemie zu prüfen. Das Ministerium für Militär- und Veteranenangelegenheiten (DMAVA) reagierte nicht sofort auf Nachrichten mit der Bitte um Stellungnahme zu den Ergebnissen.

„Der Bericht des US-Justizministeriums über die Veteranenheime in Menlo Park und Paramus ist eine zutiefst beunruhigende Erinnerung daran, dass die Behandlung unserer heldenhaften Veteranen inakzeptabel und, ehrlich gesagt, entsetzlich ist“, sagte Murphy in einer Erklärung.

Der Gouverneur hob die verschiedenen Aktionen in den Heimen in den letzten drei Jahren hervor, einschließlich der privaten Verwaltung und Unterstützung dort. „Es ist jedoch klar, dass wir noch deutlich mehr Arbeit vor uns haben, und wir sind offen dafür, alle Optionen auszuloten, um unseren Veteranen das hohe Maß an Pflege zu bieten, das sie verdienen und auf das sie gesetzlich Anspruch haben.“

Das Justizministerium begann mit seinen Ermittlungen im Oktober 2020, als Donald Trump Präsident war. Damals vermutete das Büro des Gouverneurs, dass dies der Fall sei Politisch motiviert von der Trump-Administration, aber die Untersuchung wurde unter der Biden-Administration fortgesetzt und gipfelte im Bericht vom Donnerstag. Die Behörden stellten fest, dass der US-Generalstaatsanwalt „könnte“ eine Klage einleiten, wenn Staatsbeamte „unsere Bedenken nicht zufriedenstellend berücksichtigt haben“.

Die Ermittler befragten Dutzende Zeugen, darunter aktuelle und ehemalige Mitarbeiter, Heimleitungs- und Veteranenangelegenheitsleiter sowie Familienmitglieder, Bewohner und Heimmitarbeiter. Sie führten in den Jahren 2021 und 2022 fünf mehrtägige Vor-Ort-Besuche in den Einrichtungen durch und prüften Zehntausende vom Staat erstellte Dokumente.

Das DOJ sagte, dass die „unzureichende“ Zusammenarbeit des Staates die Untersuchung behindert habe. Das Management der Veteranenheime warnte die Mitarbeiter im Umfeld der Ermittler des DOJ und sagte Dinge wie: „Das DOJ kann uns schließen, die Mitarbeiter sollten sich dessen bewusst sein, was sie sagen“, heißt es in dem Bericht. Vorladungen des DOJ an die DMAVA waren verspätet, unvollständig, enthielten keine Antwortdokumente oder enthielten fehlerhafte Unterlagen.

Der US-Abgeordnete Bill Pascrell (DN.J.), einer der führenden Befürworter einer Untersuchung, sagte, der Bericht des Justizministeriums „enthält eine ausführliche Chronik der Missetaten in diesen Häusern, die jeden in New Jersey erzürnen sollten.“

„Was unseren Veteranen passiert ist, war eine der schrecklichen Tragödien der Pandemie“, sagte er in einer Erklärung. „Zu oft wurden die Bewohner der Einrichtungen, Senioren, die für unser Land kämpften, brutalen Bedingungen ausgesetzt. Die Inkompetenz, Nachlässigkeit und völlige Rücksichtslosigkeit des Facility Managements führten zum Verlust von Menschenleben.“

Der US-Abgeordnete Josh Gottheimer (DN.J.) sagte, er habe die staatlichen und bundesstaatlichen Veteranenbehörden um eine „sofortige Unterrichtung“ gebeten, um zu verstehen, warum die schlechten Bedingungen so lange anhielten und wie man sie beheben könne. Er sagte, der Umgang mit der Pandemie im Haus in Paramus, das im Gegensatz zu Menlo Park in seinem Kongressbezirk liegt, sei „eine der größten Tragödien, die New Jersey je erlebt hat“.

Bekannte Probleme in ganz neuen Details

Die Misserfolge in den Häusern sind gut dokumentiert, sowohl in den Nachrichtenmedien als auch in Gerichtsverfahren, die Berichten zufolge den Steuerzahler des Bundesstaats mehr als 75 Millionen US-Dollar gekostet haben. Aber der Bericht zeichnet ein vernichtendes Bild des Staates und der lokalen Reaktion.

Die Einrichtungen waren unterbesetzt. Zu einem Zeitpunkt während der Pandemie, so ergab die Untersuchung, gab es in der Einrichtung Menlo Park in Edison Schichten mit einem Verhältnis von einer Krankenschwester zu hundert Bewohnern.

Die Mitarbeiter von Menlo Park befürchteten Vergeltungsmaßnahmen, und die Manager beider Heime auf mittlerer Ebene sagten, sie hätten das Gefühl, dass ihre Vorgesetzten sie nicht auf dem Laufenden gehalten hätten. Die staatliche Agentur für Veteranenangelegenheiten habe „keine nennenswerten Maßnahmen ergriffen“, um die Kommunikation zu verbessern – und die Leiter der Agentur „schienen den Anliegen der Mitarbeiter oft gleichgültig und sogar feindselig gegenüberzustehen“, heißt es in dem Bericht.

Beispielsweise wies ein Behördenleiter eine E-Mail eines Mitarbeiters, in der er Bedenken hinsichtlich der Infektionskontrolle äußerte, als „lächerlich“ ab. Mit Ausnahme von Hochrisikomitarbeitern war es den Mitarbeitern im März 2020 verboten, Masken zu tragen, und wenn sie dies taten, drohten ihnen sogar Disziplinarmaßnahmen, heißt es in dem Bericht.

Die Agentur und die Geschäftsführer der Heime „betrachteten das unerlaubte Tragen von Masken letztendlich als disziplinarisches Problem, nahmen gegenüber den Mitarbeitern eine feindselige Haltung ein und trugen zu dem Gefühl bei, dass sich die Geschäftsführung nicht um die Sicherheit ihrer Mitarbeiter kümmerte“, heißt es in dem Bericht.

Familienmitglieder waren mit ähnlichen Einstellungen konfrontiert. Nachrichten wurden nicht zurückgegeben. Positive Fälle wurden nicht immer berücksichtigt oder enthielten keine konkreten Angaben, um die Sorgen der Familien um ihre Angehörigen zu lindern. Sie baten um Aktualisierungen und verfügten nicht über genügend Informationen, um zu entscheiden, ob sie ihre Angehörigen aus den Häusern holen sollten.

„DMAVAs dysfunktionaler Führungsstil führte zu einer defensiven und gelegentlich feindseligen Haltung gegenüber den Anfragen von Familienmitgliedern, die versuchen, Entscheidungen zur Gesundheitsversorgung ihrer Angehörigen zu treffen“, heißt es in dem Bericht.

In einem kurzen Blick auf die Haltung des Staates gegenüber der Veröffentlichung von Informationen heißt es in dem Bericht, dass Mitarbeiter der Veteranenangelegenheiten im April 2020 darüber nachgedacht hätten, eine Facebook-Live-Sitzung zu veranstalten, um Familien auf den neuesten Stand zu bringen, aber Beamte der Behörde entschieden, dass dies „zu riskant sei, als dass die Hasser … es könnten“. Kommentare zu posten, ohne dass wir sie bei Bedarf verbergen können.“

Familienangehörige derjenigen, die in den ersten Wochen der Pandemie starben, erlitten in Paramus eine letzte Demütigung. Dem Bericht zufolge wurden die Habseligkeiten ihrer Angehörigen in Müllsäcken vor dem Haus gestapelt und blieben dort, bis US-Veteranenangelegenheiten Ende April eintrafen. „Einige Habseligkeiten waren durch Regen beschädigt worden“, hieß es.

Drei Jahre später bestehen die Probleme weiterhin

Murphy hat die Führung gewechselt bei der Agentur für Veteranenangelegenheiten sowie in den beiden Heimen, aber dem Bericht zufolge bestehen weiterhin Probleme. Ihre Nachfolger „beauftragten ihre neue Führung nicht damit, zu untersuchen, was im Jahr 2020 schief gelaufen ist oder wie die Veterans Homes aus diesen Fehlern lernen sollten“, heißt es in dem Bericht.

Laut Ortsbesichtigungen des DOJ aus dem Jahr 2022 trennen die Einrichtungen Paramus und Menlo Park Covid-19-positive Bewohner immer noch nicht ordnungsgemäß von Nicht-Covid-Bewohnern. In einigen Fällen verließen Anwohner Bereiche, die für Covid-19-positive Patienten vorgesehen waren, auch wenn sie noch Symptome zeigten.

Der Bericht fand auch keine Beweise dafür, dass die Veteranenheime Empfehlungen von Bundesbeamten zu Beginn der Pandemie umgesetzt hätten.

Es hieß, die Heime versäumten es, das Personal ordnungsgemäß zu schulen, die Einhaltung von Infektionskontrollprotokollen zu überwachen und regelmäßig die Verwendung von Schutzausrüstung, Kontaktverfolgung, COVID-Tests, COVID-Isolierung und -Reinigung umzusetzen.

„Diese Versäumnisse stellen erhebliche Abweichungen von allgemein anerkannten Pflegestandards in Langzeitpflegeeinrichtungen dar und beeinträchtigen die Fähigkeit der Veteranenheime, die Ausbreitung des Virus innerhalb der Einrichtungen zu stoppen, was zu einem ernsthaften Schadensrisiko führt“, heißt es in dem Bericht.

Der Bericht erneuerte die Forderungen staatlicher Gesetzgeber, die Aufsicht über die Veteranenheime von DMAVA auf eine neue staatliche Behörde zu verlagern – eine Idee, die demokratische Gesetzgeber seit Ende 2022 in Umlauf gebracht haben. In einer SMS sagte Staatssenator Joe Vitale (D-Middlesex), Der Vorsitzende des Ausschusses für Gesundheit, menschliche Dienste und Senioren des Senats sagte, dass eine neue Abteilung oder Behörde auf Kabinettsebene für Veteranendienste geschaffen werden sollte.

Staatssenator Joe Cryan (D-Union), Vorsitzender des Ausschusses für Militär- und Veteranenangelegenheiten, stimmte zu, dass die DMAVA die Veteranenheime nicht länger überwachen sollte.

„Es ist an der Zeit, dass das Militär aus dem Pflegeheimgeschäft aussteigt und sich auf militärische Themen konzentriert“, sagte Cryan in einem Interview. „Obwohl ich von dem Bericht enttäuscht und angewidert bin, hoffe ich, dass er als Anstoß für Veränderungen dient. Ich hoffe, dass wir mit diesen Schritten beginnen, wenn wir aus der Sommerpause zurückkommen.“

Die Veteranenheime könnten zu einem Thema im Wahlkampf vor den Parlamentswahlen 2023 werden.

„Diese Ergebnisse sind nicht nur verheerend für die Familien, die unnötigerweise geliebte Menschen verloren haben, sondern werfen auch erneut die Frage auf, ob sich die demokratisch geführte Legislative weigert, die Notstandsbefugnisse von Gouverneur Murphy während der Pandemie einzuschränken, wozu die Republikaner die Staats- und Regierungschefs immer wieder aufgefordert haben“, sagte die GOP sagte der Sprecher der Landespartei, Alex Wilkes, in einer Erklärung. „Alle Demokraten, die nicht den Mut hatten, Murphy zu stoppen, werden sich diesen November den Wählern stellen.“

Daniel Han hat zu diesem Bericht beigetragen.