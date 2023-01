Das US-Bundesstaatsgericht von Illinois erlaubt eine begrenzte Unterbrechung des von Pritzker unterstützten staatlichen Waffenverbots

Washington

Ein Richter in Illinois hat am Freitag eine einstweilige Verfügung erlassen, die die Durchsetzung eines neuen Waffenkontrollgesetzes in Illinois gegen rund 800 Kläger verbietet.

Das Gesetz, das der demokratische Gouverneur JB Pritzker letzte Woche zu Beginn seiner zweiten Amtszeit als Gouverneur unterzeichnet hat, begrenzt den Verkauf von Munitionsmagazinen mit hoher Kapazität, verbietet „Schalter“, die es halbautomatischen Schusswaffen ermöglichen, automatisch Runden abzufeuern, und „erweitert die Fähigkeit von Gerichte, um zu verhindern, dass gefährliche Personen eine Waffe besitzen, durch einstweilige Verfügungen für Schusswaffen.“

Sogenannte Schalter, die eine halbautomatische Feuerwaffe effektiv in eine automatische Feuerwaffe verwandeln, sind in den meisten Fällen bereits nach den Bundeswaffengesetzen verboten.

Das Urteil ist auf die Kläger – mehr als 800 Einwohner von Illinois – in einer Klage beschränkt, die von Thomas DeVore, einem ehemaligen republikanischen Kandidaten für den Generalstaatsanwalt von Illinois, geführt wird. Die Kläger argumentierten, dass das Verbot gegen die Verfassung von Illinois verstoße.

Der Richter von Effingham County, Joshua Morrison, stellte fest, dass die Gesetzesvorlage wahrscheinlich die Rechte der Kläger verletzte, und unterbrach die Fähigkeit des Staates, das Gesetz gegen die bestimmte Gruppe durchzusetzen.

Der Richter sagte in seinem Urteil, dass Staatsbeamte die Verfahrensanforderungen nicht eingehalten hätten, damit das Gesetz „der strengen Prüfung standhalten kann, die erforderlich ist, wenn Rechte eingeschränkt werden, um irreparablen Schaden zu vermeiden“.

„Diese Gesetzgebung hat Kriterien verwendet, um zu entscheiden, wer die Waffen ohne gebührende Überlegung besitzen kann und wer nicht“, sagte Morrison. „Außerdem hätte aufgrund der Geschwindigkeit, mit der dieses Gesetz verabschiedet wurde, die Auswirkung auf geschützte Klassen nicht berücksichtigt werden können, noch hätte der Gesetzgeber untersuchen können, ob dies der am wenigsten restriktive Weg war, um sein Ziel zu erreichen.“

Das Büro des Generalstaatsanwalts von Illinois, Kwame Raoul, ein Demokrat, hat Berufung eingelegt und wird das Berufungsgericht auffordern, die einstweilige Verfügung aufzuheben und aufzuheben, sagte Sprecher Jamey Dunn-Thomason in einer Erklärung nach dem Urteil.

Pritzker sagte am Freitag, er sei zuversichtlich, dass die Gerichte das Gesetz trotz des Urteils des Richters letztendlich aufrechterhalten würden.

„Diese Entscheidung kommt nicht überraschend. Obwohl es enttäuschend ist, ist es das erste Ergebnis, das wir in vielen Fällen von Klägern gesehen haben, deren Ziel es ist, die Ideologie über die öffentliche Sicherheit zu fördern“, sagte Pritzker in einer Erklärung am Freitag.

„Wir sind uns bewusst, dass dies nur der erste Schritt zur Verteidigung dieser wichtigen Gesetzgebung ist“, fuhr er fort. „Ich bleibe zuversichtlich, dass die Gerichte die Verfassungsmäßigkeit des Gesetzes von Illinois aufrechterhalten werden, das mit den acht anderen Staaten mit ähnlichen Gesetzen übereinstimmt und in Zusammenarbeit mit Gesetzgebern, Anwälten und Rechtsexperten verfasst wurde.“

Die Klage ist eine von mehreren, die nach der Verabschiedung des neuen Waffengesetzes, das im demokratisch kontrollierten Landtag des Staates weitgehend entlang der Parteilinien verabschiedet wurde, schnell eingereicht wurden. Einer wurde im südlichen Bezirk von Illinois von mehreren Waffenrechtsgruppen eingereicht, und ein anderer wurde in Crawford County eingereicht. Beide warten derzeit auf Gerichtstermine.

Pritzker hat sich am Mittwoch gegen die Klagen gewehrt und Kaitlan Collins von CNN gesagt, dass er zuversichtlich ist, dass das Gesetz vor Gericht standhalten wird, weil Illinois der neunte Staat in den USA ist, der ein sogenanntes Angriffswaffenverbot erlässt.

„Die Tatsache, dass es – Angriffswaffenverbote anderer Staaten gibt. Wir kopieren einfach, ehrlich gesagt, was in anderen Staaten gemacht wird. Tatsächlich ist unsere eine der strengsten, bleibt aber innerhalb der Grenzen dessen, was verfassungsmäßig und akzeptabel ist. Viele Gelehrte haben das über unser Gesetz gesagt“, sagte Pritzker auf „CNN This Morning“.

In den letzten Monaten hat Pritzker zusätzliche Gesetze verabschiedet, die Waffen in Illinois einschränken.

Im Mai unterzeichnete Pritzker ein Gesetz, das es Einzelpersonen verbietet, „Geisterwaffen“ oder selbst zusammengebaute Waffen zu verkaufen oder zu besitzen. Es stellt auch sicher, dass alle Waffen serialisiert werden, damit die Strafverfolgungsbehörden sie besser zurückverfolgen können.

Und im Juni unterzeichnete Pritzker einen weiteren Gesetzentwurf, der das Gesundheitsministerium aufforderte, eine zweijährige öffentliche Sensibilisierungskampagne zur sicheren Waffenaufbewahrung durchzuführen.

Diese Geschichte wurde mit zusätzlichen Informationen aktualisiert.