Das US-Berufungsgericht bestätigt das Verbot von Angriffswaffen in Illinois

Ein Trauernder hält ein Schild, das sich für Waffenkontrolle einsetzt, während er ein Denkmal für die Opfer einer Massenerschießung bei einer Parade am 4. Juli im Chicagoer Vorort Highland Park, Illinois, USA, am 7. Juli 2022 besucht.

3. November (Reuters) – Ein US-Berufungsgericht bestätigte am Freitag ein Verbot des Staates Illinois für Angriffswaffen und Munitionsmagazine mit hoher Kapazität, das nach einer Massenschießerei im Chicagoer Vorort Highland Park im Jahr 2022 erlassen wurde, bei der sieben Menschen getötet und Dutzende weitere verletzt wurden.

Mit einer 2:1-Abstimmung lehnte ein aus drei Richtern bestehendes Gremium des 7. US-Berufungsgerichts in einer Reihe von Fällen eine einstweilige Verfügung eines Untergerichts gegen die Schusswaffenbeschränkungen ab und bestätigte in einer anderen Reihe Entscheidungen, bei denen das Gesetz intakt blieb.

Das Berufungsurteil bestätigte auch mehrere ähnliche lokale Gesetze in Illinois.

Die von den Demokraten unterstützte staatliche Maßnahme verbietet den Verkauf und Vertrieb vieler Arten leistungsstarker halbautomatischer „Sturmwaffen“, darunter AK-47- und AR-15-Gewehre sowie Magazine mit großer Kapazität.

Gegner fochten die Maßnahme mit der Begründung an, sie verletze das in der US-Verfassung verankerte Recht des Einzelnen, „Waffen zu behalten und zu tragen“.

Das Berufungsgremium kam zu dem Schluss, dass die Waffenrechte nach dem zweiten Verfassungszusatz wie andere verfassungsrechtlich geschützte Freiheiten bestimmten Beschränkungen unterliegen, die von der Regierung rechtmäßig auferlegt werden können.

In einem bemerkenswerten Aspekt seiner Argumentation zur Aufrechterhaltung des Gesetzes von Illinois zitierte das Berufungsgremium ein Urteil des Obersten Gerichtshofs der USA aus dem vergangenen Jahr, in dem die Beschränkungen des Staates New York für das Tragen versteckter Handfeuerwaffen außerhalb des Hauses aufgehoben wurden.

In diesem Fall führte die konservative Mehrheit des Obersten Gerichtshofs einen neuen rechtlichen Test für Waffenbeschränkungen ein und erklärte, dass diese „im Einklang mit der historischen Tradition der Schusswaffenregulierung dieses Landes“ stehen müssen, um die Prüfung zu bestehen.

Richterin Diane Wood, eine Beauftragte des ehemaligen Präsidenten Bill Clinton, schrieb am Freitag für den 7. Bezirk, dass Befürworter des Waffengesetzes von Illinois angesichts der „Werkzeuge der Geschichte und Tradition, auf die sie zurückgreifen, eine große Erfolgsaussicht“ in weiteren Rechtsstreitigkeiten haben „Der Oberste Gerichtshof hat uns angewiesen“ im Fall New York und einer ähnlichen Klage im District of Columbia.

Wood schloss sich der Mehrheitsmeinung von Richter Frank Easterbook an, einem Beauftragten des ehemaligen Präsidenten Ronald Reagan. Richter Michael Brennan, ein Beauftragter des ehemaligen Präsidenten Donald Trump, reichte eine abweichende Meinung ein.

Im August bestätigte ein uneiniger Oberster Gerichtshof von Illinois das Verbot von Angriffswaffen in einem gesonderten Fall vor einem Landesgericht und wies Argumente zurück, dass das Gesetz gegen die Verfassung des Bundesstaates verstoße, da das Verbot nicht gleichermaßen auf alle Bürger angewendet werde.

Ende letzten Monats entschied das 9. US-Berufungsgericht, dass das Verbot von Angriffswaffen in Kalifornien in Kraft bleiben würde, während der Generalstaatsanwalt Berufung gegen eine Entscheidung einer unteren Instanz einlegte, mit der diese 30 Jahre alte Maßnahme für verfassungswidrig erklärt wurde.

