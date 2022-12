Das Unternehmen hinter Bored Ape Yacht Club NFTs wird verklagt, weil es Prominente eingesetzt hat, um für seine Produkte zu werben

Die Firma hinter Bored Ape Yacht Club NFTs wird in den USA verklagt, weil sie die Beteiligung von Prominenten nicht offengelegt hat.

In der Klage wurde behauptet, Yuga Labs habe Vermerke von Prominenten und irreführende Werbeaktionen hergestellt.

Zu den genannten Prominenten gehören Justin Bieber, Serena Williams, Madonna und Gwyneth Paltrow.

In den USA wurde eine Sammelklage gegen Yugo Labs, das Unternehmen hinter Bored Ape Yacht Club, im Namen von Investoren eingereicht, die behaupten, es habe die angebliche Beteiligung von Prominenten an der Förderung und dem Verkauf von NFTs nicht offengelegt, wie Gerichtsakten zeigen.

In der Klage wurde behauptet, Stars wie Justin Bieber, Serena Williams und Madonna hätten Bored Ape irreführend beworben.

Die Klage gegen das Blockchain-Kryptowährungs-Startup Yuga Labs wurde am Freitag beim kalifornischen Bezirksgericht eingereicht.

Die Kläger Adonis Real und Adam Titcher investieren gemäß den Gerichtsunterlagen seit April 2021 in NFTs von YugoLabs.

In der Beschwerde wurde behauptet, dass „Milliarden von Dollar“ bei Verkäufen und Weiterverkäufen durch gefälschte Promi-Vermerke und irreführende Werbeaktionen generiert wurden und „zu keinem Zeitpunkt einer der Angeklagten diese Wertpapiere bei der SEC registriert hat“.

Dutzende anderer Prominenter werden in der Klage wegen ihrer Beteiligung an der „Werbung und dem Verkauf einer Reihe digitaler Assets“ als Angeklagte genannt, heißt es in den Gerichtsakten, darunter Gwyneth Paltrow, Paris Hilton, Jimmy Fallon, Kevin Hart, DJ Khaled und Steph Curry .

Das Alleinstellungsmerkmal der NFT-Kollektion von Yuga Labs, genannt Bored Ape Yacht Club, ist, dass NFT-Besitzer Mitglieder eines exklusiven „Clubs“ werden, dem diese Prominenten angehören.

Die Exklusivität wurde laut der Klage „vollständig hergestellt“ von Guy Oseary, einem Hollywood-Talentagenten, Führungskräften von YugoLabs und einer Frontoperation „MoonPay“, um digitale Vermögenswerte zu bewerben und zu verkaufen. MoonPay ist eine Plattform, die den Kauf und Verkauf von Kryptowährungen erleichtert.

Die Dokumente zitierten auch, dass „MoonPay vorgibt, ein White-Glove-Service zu sein, der den Superreichen und Prominenten helfen soll, NFTs zu kaufen, ohne den ganzen Aufwand, eine Brieftasche einzurichten, Krypto zu kaufen, diese Krypto zu verwenden, um eine NFT zu kaufen, und dann in Obhut nehmen‘.“

„In Wahrheit haben die ausführenden Beklagten und Oseary ihre Verbindungen zu MoonPay und seinem Dienst als verdeckten Weg genutzt, um die Promoter-Beklagten für ihre Werbung für die BAYC-NFTs zu entschädigen, ohne dies ahnungslosen Investoren gegenüber offenzulegen“, heißt es in der Klage.

„Die Führungskräfte von Yuga und Oseary haben gemeinsam einen Plan entwickelt, um ihr riesiges Netzwerk von A-List-Musikern, Sportlern und prominenten Kunden und Mitarbeitern zu nutzen, um die Yuga-Finanzprodukte irreführend zu bewerben und zu verkaufen“, heißt es in den Dokumenten.

Bored Ape, das mehr als 10.000 NFTs umfasst, die Cartoon-Affen in verschiedenen Outfits darstellen, ist eine der erfolgreichsten NFT-Kunstsammlungen mit einem Wert von mehr als 1 Milliarde US-Dollar.

Yuga Labs reagierte nicht sofort auf eine Bitte um Stellungnahme von Insider.