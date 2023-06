Es hat eine Weile gedauert, aber der Wechsel von Christopher Nkunku zu Chelsea wurde endlich bekannt gegeben, und alles deutet darauf hin, dass sich das Warten auf ihn lohnt.

Der französische Stürmer wechselt für 53 Millionen Pfund von RB Leipzig und genießt den Ruf, einer der besten Spieler der Bundesliga zu sein.

6 Nkunku ist auf dem Weg, die Premier League zum Leuchten zu bringen Bildnachweis: Getty

6 Er bricht den Rekord von Naby Keita als teuerster Verkauf Leipzigs Bildnachweis: Getty

In der Saison 2021/22 erzielte er in allen Wettbewerben 35 Tore und 16 Assists und der ehemalige Spieler von Paris Saint-Germain schoss überall an die Spitze der Einkaufslisten.

Chelsea gewann im letzten Sommer das Rennen um seine Dienste, seitdem hat er 23 Tore und sechs Assists erzielt und schien in Ostdeutschland erneut unaufhaltsam zu sein.

Die 53 Millionen Pfund könnten für die torscheuen Blues eine kluge Investition sein, aber für Leipzig sind sie genauso wichtig.

Die Gebühr stellt einen Rekord für das Red Bull-eigene Team dar, das außerdem vier weitere Clubs auf der ganzen Welt besitzt.

Ihr Flaggschiff ist allerdings Leipzig, das neben Salzburg in der Nähe der Heimatstadt des Gründers Dietrich Mateschitz in Österreich liegt.

Der Milliardär verstarb im Oktober 2022 und trotz heftiger und anhaltender Proteste gegen sein Sportmodell in Deutschland ist Nkunku der Höhepunkt eines außergewöhnlichen Gewinnunternehmens.

Nkunku übertrifft den Rekord um nur 300.000 Pfund vor Naby Keita, der Liverpool ebenfalls warten ließ, bevor er schließlich im Sommer 2018 wechselte, nachdem er zwölf Monate zuvor unterschrieben hatte.

Danach versuchte Timo Werner den Rekord, als er 2020 für 45 Millionen Pfund zu Chelsea wechselte, aber wie bei Keita lief es nicht gut.

Chelsea hofft sicherlich, dass Nkunku mehr Erfolg hat als seine beiden Vorgänger, und ein Blick weiter unten auf der Liste dürfte vielversprechend sein.

Die französischen Innenverteidiger Dayot Upamecano und Ibrahima Konate gingen für jeweils 73 Millionen Pfund zu Bayern München und Liverpool und sind nun die Stützen beider europäischer Giganten.

6 Werner hatte in England große Probleme Bildnachweis: Getty

6 Red Bull ist talentiert darin, französische Verteidiger zu erkennen Bildnachweis: Getty

Aber das wahre Gold ist das Einkaufen in Salzburg, und das nicht nur für Leipzig.

Karim Adeyemi wechselte letzten Sommer für stolze 32,5 Millionen Pfund zu Borussia Dortmund, und seine zweite Saisonhälfte zeigte, dass sie möglicherweise einen weiteren Megastar-Stürmer in der Hand haben.

Zuvor war Erling Haaland, den Dortmund im Jahr 2020 für 17 Millionen Pfund vom gleichen Salzburger Verein holte und der sich seitdem zu einem Generationentalent entwickelt hat.

Sadio Mane und Joshua Kimmich sind ebenfalls von Red Bull aufgezogene Spieler, die andernorts Weltklassestatus erlangten, aber der nächste Spieler vom Band ist im eigenen Haus geblieben und könnte der bisher beste sein.

6 Haaland stürmte in Salzburg auf die Bühne Bildnachweis: AFP

6 Szoboszlai könnte durchaus einen neuen Rekord aufstellen Bildnachweis: AFP

Ungarns nächste große Hoffnung, Dominik Szoboszlai, wechselte 2021 zwischen den beiden Teams und nach einem verletzungsbedingten Start in Deutschland beginnt er, sein außergewöhnliches Potenzial zu zeigen.

Newcastle scheint bereits überzeugt genug zu sein, seine angeblichen 70 Millionen Pfund zu zahlen, was einen weiteren Rekord für die Red-Bull-Gruppe brechen würde.

Darüber hinaus zieht Josko Gvardiol die gleiche Aufmerksamkeit in der Premier League auf sich, während Benjamin Sesko ein weiterer ist, der Szoboszlais Weg verfolgt und dessen Ablöse in Deutschland wahrscheinlich in die Höhe schießen wird.

Es gibt auch einkommensstarke Namen wie Brenden Aaronson, dem Leeds 24,7 Millionen Pfund zahlte, und Patson Daka, der für 23 Millionen Pfund nach Leicester wechselte, was zeigt, dass Abgänge nicht die Welt in Aufruhr versetzen müssen, damit Red Bull Gewinn macht.

Red Bull kaufte 2005 Salzburg und 2009 kam Leipzig (damals SSV Markranstadt) hinzu. Schätzungen zufolge haben sie seitdem Talente im Wert von zusammen 800 Millionen Pfund zwischen den beiden Mannschaften verkauft, wobei die Milliarden-Pfund-Marke nicht weit entfernt ist.

Ganz zu schweigen von den Honoraren, die die Rivalen für die Trainer Julian Nagelsmann, Marco Rose, Adi Hutter und Jesse Marsch gezahlt haben, was zeigt, dass Red Bull weit mehr kann, als nur Flügel zu verleihen.