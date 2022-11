Das „Überschießen“ der Autoverkäufe wird es unmöglich machen, die schlimmsten Auswirkungen des Klimawandels zu verhindern

Toyota, Volkswagen, Hyundai und andere große Autohersteller sind auf dem besten Weg, 400 Millionen Diesel- und Benzinfahrzeuge mehr zu verkaufen, als machbar ist, um die schlimmsten Auswirkungen des Klimawandels abzuwehren, schlussfolgert Greenpeace Deutschland in einem neuen Bericht.

Der Verkehr macht derzeit weltweit ein Viertel der kraftstoffbedingten Treibhausgasemissionen aus, wobei die Hälfte davon auf Personenkraftwagen entfällt. Viele Autohersteller haben sich verpflichtet, den Verkauf von Benzin- und Dieselfahrzeugen bis zum Ende des Jahrzehnts zugunsten von Elektrofahrzeugen einzustellen. Doch bis dahin wird der Klimaschaden laut Greenpeace bereits angerichtet sein.

„Führende Autohersteller, darunter Toyota, Volkswagen und Hyundai, stellen viel zu langsam auf emissionsfreie Fahrzeuge um, was gefährliche Folgen für unseren Planeten hat“, sagte Benjamin Stephan, Klimaaktivist bei Greenpeace Deutschland, in einer Erklärung.

Um zu verhindern, dass die globale Temperatur über die 1,5-Grad-Schwelle steigt, darf weltweit nicht mehr als 315 Millionen neue Diesel- und Benzinfahrzeuge verkauft werden. Dem Bericht zufolge sind die aktuellen Planungen der Autoindustrie jedoch nicht auf diese Ziele ausgerichtet. Wenn die Autoverkäufe im derzeitigen Tempo weitergehen, ist die Branche auf dem besten Weg, bis 2040 712 Millionen Diesel- und Benzinfahrzeuge zu verkaufen – oder eine „Überschreitung“ von 396 Millionen Autos.

Die Verkäufe von Elektrofahrzeugen steigen, aber nicht schnell genug, um die schlimmsten Auswirkungen des Klimawandels zu verhindern. Foto von Andrew Hawkins / The Verge

Es überrascht nicht, dass die größten Autohersteller der Welt die größten Schuldigen an dieser Überschreitung sind. So soll jedes Unternehmen den Schwellenwert überschreiten:

Toyota wird voraussichtlich das 2,6-fache der maximalen Anzahl von Diesel- und Benzinfahrzeugen verkaufen, die erforderlich sind, um die schlimmsten Auswirkungen des Klimawandels abzumildern, oder 63 Millionen zusätzliche Fahrzeuge.

Hyundai und seine Tochtergesellschaft Kia werden voraussichtlich das 2,4-fache der Höchstzahl oder 39 Millionen Fahrzeuge mehr verkaufen.

Volkswagen wird voraussichtlich das 2,1-fache der Höchstzahl oder 39 Millionen mehr Fahrzeuge verkaufen.

General Motors wird voraussichtlich die 1,6-fache Anzahl von Benzin- und Dieselfahrzeugen oder 13 Millionen zusätzliche Autos verkaufen.

Der Bericht, der von Forschern des Institute for Sustainable Futures, der University of Technology Sydney, des Centre of Automotive Management und der University of Applied Sciences verfasst wurde, prognostizierte die zukünftigen Verkäufe der Autoindustrie auf der Grundlage einer „Bewertung der Verkaufsquoten von Elektrofahrzeugen und Verbrennungsmotoren Ausstiegstermine“, die von den vier oben aufgeführten großen Automobilherstellern angekündigt wurden.

Anschließend stützten sie ihre Absatzprognosen, indem sie drei Szenarien für jeden Hersteller modellierten: „ein S-Kurven-Übergangsszenario zu batterieelektrischen Fahrzeugen, ein lineares Übergangsszenario und ein kombiniertes Szenario, das als Basisfall dient.“

„Toyota, Volkswagen und andere führende Autohersteller sind auf Kollisionskurs mit dem Klima“, sagte Stephan.

Foto von Amanda Lopez für The Verge

In einer E-Mail an Der Rand, Ein Sprecher von VW warb die Investitionen des Unternehmens in Höhe von 52 Milliarden Euro in Elektrofahrzeuge und -infrastruktur an, die seiner Meinung nach zur CO2-Neutralität des Autoherstellers bis 2050 führen würden. Er bezweifelte auch die Schlussfolgerungen des Berichts und stellte fest, dass es „unmöglich“ sei, sie zu überprüfen Richtigkeit.

„Wie in der Vergangenheit wird sich die Marktzusammensetzung auch in Zukunft, zB hinsichtlich Modellgruppen/Fahrzeugklassen, weiter verschieben, so dass statische Annahmen/Hochrechnungen teilweise mit erheblichen Unsicherheiten behaftet sind“, sagte der VW-Sprecher. „Außerdem ist es ungenau, Prognosen zu herstellerbezogenen Strategien auf der Grundlage allgemeiner Markteinschätzungen zu treffen.“

Sprecher von Toyota, GM und Hyundai antworteten nicht sofort auf eine Bitte um Stellungnahme.

Der Bericht ist eine deutliche Erinnerung daran, dass die meisten Autohersteller trotz des Versprechens, durch die Elektrifizierung ihrer Produktpalette CO2-neutral zu werden, weiterhin CO2-emittierende Fahrzeuge herstellen und verkaufen – und diese Fahrzeuge weiterhin herstellen und verkaufen werden, sofern nicht drastischere Maßnahmen ergriffen werden.

Die meisten großen Automobilhersteller haben sich öffentlich Ziele für die Elektrifizierung ihrer gesamten Fahrzeugpalette gesetzt

Die meisten großen Automobilhersteller haben sich öffentlich zum Ziel gesetzt, ihre gesamte Fahrzeugpalette zu elektrifizieren und die durch den Herstellungsprozess emittierte Kohlenstoffmenge zu reduzieren. Einige, wie VW, GM und Volvo, sind noch weiter gegangen und haben die Absicht erklärt, bis Ende 2040 (oder im Fall von VW bis 2050) vollständig CO2-neutral zu sein. Aber diese freiwilligen Bemühungen gehen nicht weit genug, um die richtige Menge an CO2-Emissionen aus dem Personenkraftwagenmarkt zu reduzieren, schlussfolgern die Autoren des Berichts.

Einige Regierungen haben eingeschritten, um den Prozess zu beschleunigen, waren aber bei ihrer Durchsetzung typischerweise langsam oder ineffektiv. Gewählte Beamte setzen zunehmend Verbote für den Verkauf von Diesel- und Benzinfahrzeugen um, darunter Kalifornien, New York, Großbritannien und Singapur. Weitere sollen folgen, aber Greenpeace sagt, dass die Zeit davonläuft.