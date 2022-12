Das TV-Interesse bleibt gering: Englands Elfmeter-Drama sorgt für hohe Einschaltquoten

Während die deutsche Fußballnationalmannschaft bei der WM in Katar nicht mehr dabei ist, steigt das Interesse der deutschen Öffentlichkeit – wenn auch auf vergleichsweise niedrigem Niveau. Das Viertelfinale zwischen England und Frankreich erzielt ein hohes Quotenniveau.

Frankreichs Sieg über England im Viertelfinale sorgte bei der WM in Katar für die höchsten Quoten eines Spiels ohne deutsche Beteiligung. Durchschnittlich 9,142 Millionen Menschen verfolgten am Samstag den 2:1-Sieg Frankreichs im ZDF. Das entspricht laut AGF Videoforschung einem Marktanteil von 33,4 Prozent. Damit wurde die Partie, die mit einem verschossenen Elfmeter von Harry Kane für England tragisch endete, zur erfolgreichsten TV-Show des Tages. Das Spiel zwischen Marokko und Portugal am Nachmittag verfolgten 5,949 Millionen Zuschauer.

Gleichzeitig bleibt das Interesse an der WM in Katar vergleichsweise gering. Bei der WM 2018 in Russland hatte es bereits mehrere Übertragungen mit mehr als zehn Millionen Zuschauern gleichzeitig gegeben. Offenbar setzen viele Menschen ihre Vorsätze um, die umstrittene Winter-WM in Katar nicht oder nur eingeschränkt verfolgen zu wollen: Laut einer von RTL und ntv in Auftrag gegebenen Forsa-Umfrage mehr als die Hälfte (54 Prozent). Alle Befragten hatten kurz vor Beginn der WM nicht die Absicht, Spiele in der Live-Übertragung zu verfolgen.

Der Anteil derjenigen, die überhaupt Spiele sehen wollen – ob mit oder ohne deutsche Beteiligung – ist damit deutlich geringer als noch vor vier Jahren bei der WM 2018. Damals wollten drei Viertel (76 Prozent) aller Befragten zumindest einen Teil der Spiele sehen. Selbst unter den grundsätzlich fußballinteressierten Personen möchte mehr als jeder Vierte (28 Prozent) keine WM-Spiele verfolgen.

Laut ARD verfolgten durchschnittlich 17,43 Millionen Menschen die Live-Übertragung der deutschen WM-Niederlage gegen Costa Rica vor ihren Fernsehern. Daraus ergibt sich laut Sender ein Marktanteil von 53,7 Prozent. Zuschauer auf den Webseiten von ARD und Telekom, die keine Zahlen veröffentlichen, sind nicht enthalten. Den bisherigen Elo-Rekord des Jahres konnten die Herren nicht brechen. Die 17,897 Millionen Menschen, die die 1:2-Niederlage der DFB-Auswahl bei der Frauen-EM gegen England in der ARD gesehen haben, bleiben Spitzenwerte.