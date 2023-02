Das tödliche Beben in der Türkei ist eines der stärksten des letzten Jahrhunderts. Hier ist der Grund

CNN

Bei dem verheerenden Erdbeben, das am Montag die Türkei und Syrien erschütterte, wurden Berichten zufolge mehr als 6.300 Menschen getötet und Zehntausende weitere verletzt.

Tausende Gebäude stürzten in den beiden Nationen ein, und Hilfsorganisationen warnen vor „katastrophalen“ Auswirkungen im Nordwesten Syriens, wo Millionen gefährdeter und vertriebener Menschen bereits auf humanitäre Hilfe angewiesen waren.

Massive Rettungsbemühungen sind im Gange, und die globale Gemeinschaft bietet Unterstützung bei Such- und Bergungsoperationen an. Inzwischen haben die Behörden davor gewarnt, dass die Todesfälle durch die Katastrophe erheblich höher steigen könnten.

Hier ist, was wir über das Beben wissen und warum es so tödlich war.

Eines der stärksten Erdbeben in der Region seit einem Jahrhundert erschütterte die Bewohner in den frühen Morgenstunden des Montagmorgens gegen 4 Uhr morgens aus dem Schlaf. Das Beben ereignete sich 23 Kilometer (14,2 Meilen) östlich von Nurdagi in der türkischen Provinz Gaziantep in einer Tiefe von 24,1 Kilometer (14,9 Meilen), sagte der United States Geological Survey (USGS).

Eine Reihe von Nachbeben hallte in den unmittelbaren Stunden nach dem ersten Vorfall durch die Region. Ein Nachbeben der Stärke 6,7 folgte 11 Minuten nach dem ersten Beben, aber das größte Beben mit einer Stärke von 7,5 ereignete sich laut USGS etwa neun Stunden später um 13:24 Uhr.

Dieses Nachbeben der Stärke 7,5, das etwa 95 Kilometer (59 Meilen) nördlich des ursprünglichen Bebens heimgesucht wurde, ist das stärkste von mehr als 100 Nachbeben, die bisher aufgezeichnet wurden.

Retter rennen jetzt gegen die Zeit und die Elemente, um Überlebende aus den Trümmern auf beiden Seiten der Grenze zu ziehen. Nach Angaben der Katastrophenbehörde des Landes sind in der Türkei mehr als 5.700 Gebäude eingestürzt.

Das Beben vom Montag war auch eines der stärksten, das die Türkei im letzten Jahrhundert erlebt hat – ein Beben der Stärke 7,8 traf 1939 den Osten des Landes und forderte laut USGS mehr als 30.000 Todesopfer.

Erdbeben ereignen sich auf allen Kontinenten der Welt – von den höchsten Gipfeln des Himalaya-Gebirges über die tiefsten Täler wie das Tote Meer bis hin zu den bitterkalten Regionen der Antarktis. Die Verteilung dieser Beben ist jedoch nicht zufällig.

Die USGS beschreibt ein Erdbeben als „die Bodenerschütterung, die durch ein plötzliches Ausrutschen auf einer Verwerfung verursacht wird. Spannungen in der äußeren Schicht der Erde drücken die Seiten der Verwerfung zusammen. Stress baut sich auf und die Felsen rutschen plötzlich ab, wodurch Energie in Wellen freigesetzt wird, die durch die Erdkruste wandern und das Zittern verursachen, das wir bei einem Erdbeben spüren.“

Erdbeben werden mit Seismographen gemessen, die die seismischen Wellen überwachen, die sich nach einem Beben durch die Erde ausbreiten.

Viele kennen vielleicht den Begriff „Richter-Skala“, den Wissenschaftler früher viele Jahre lang verwendeten, aber heutzutage folgen sie im Allgemeinen der modifizierten Mercalli-Intensitätsskala (MMI), die laut USGS ein genaueres Maß für die Größe eines Bebens ist.

Die Stärke eines Erdbebens wird als Magnitude bezeichnet. Die Intensität des Schüttelns kann je nach lokaler Geografie und Topografie sowie der Tiefe des Bebens variieren. Auf der Größenskala bedeutet jede Erhöhung um eine ganze Zahl 32-mal mehr Energie.

Bei dieser Gelegenheit waren die Erschütterungen des Erdbebens der Stärke 7,8 in der Südtürkei bis nach Israel und in den Libanon zu spüren, Hunderte von Kilometern entfernt.

Starke Erdbeben sind der Türkei nicht fremd, da sie an tektonischen Plattengrenzen liegt. Sieben Beben mit einer Stärke von 7,0 oder mehr haben das Land in den letzten 25 Jahren heimgesucht – aber das am Montag war eines der stärksten.

Es ist auch das stärkste Beben weltweit, seit ein Beben der Stärke 8,1 im Jahr 2021 eine Region in der Nähe der Südlichen Sandwichinseln im südlichen Atlantik heimsuchte, obwohl der abgelegene Ort dieses Vorfalls nur geringe Schäden anrichtete.

Karl Lang, Assistenzprofessor an der School of Earth and Atmospheric Sciences der Georgia Tech University, sagte gegenüber CNN, dass das vom Beben am Montag getroffene Gebiet anfällig für seismische Aktivitäten sei.

„Es ist ein seismogenes Gebiet. Es ist eine sehr große Verwerfungszone, aber dies ist ein größeres Erdbeben, als sie jemals in der jüngsten Vergangenheit erlebt haben“, sagte Lang.

„Die Stärke der Erschütterung, die an der Oberfläche zu spüren ist, hängt sowohl von der freigesetzten Energiemenge und der Größe des Erdbebens ab, als auch davon, wie weit diese Energie unter der Oberfläche freigesetzt wird. Wenn es also sehr nahe an der Oberfläche ist, wenn es ein flaches Erdbeben ist, dann kann es sehr gefährlich werden.“

Der Meteorologe und Unwetterexperte von CNN, Chad Myers, sagte: „Wir sprechen immer über das Epizentrum, aber in diesem Fall sollten wir über die Epilinie sprechen.“

Zwei massive tektonische Platten – die arabische und die eurasische – treffen unter den südöstlichen Provinzen der Türkei aufeinander. Entlang dieser Verwerfungslinie „rutschte die Erde etwa 100 Meilen von einer Seite zur anderen“, fuhr Myers fort.

Seismologen bezeichnen dieses Ereignis als „Strike Slip“ – „bei dem sich die Platten berühren und plötzlich seitwärts gleiten“, sagte Myers.

Dies ist anders als beim Ring of Fire, der entlang der Westküste der Vereinigten Staaten verläuft. In dieser Zone werden Erdbeben und Tsunamis oft durch Subduktion verursacht – wenn eine Platte unter eine andere gleitet.

Aber bei einem „Strike Slip“ bewegen sich die Platten eher horizontal als vertikal. „Das ist wichtig, weil die Gebäude nicht hin und her gehen wollen. Und dann beginnen auch die Sekundärwellen hin und her zu gehen“, fügte Myers hinzu.

Aufgrund der Natur dieses seismischen Ereignisses könnten Nachbeben laut der CNN-Meteorologin Karen Maginnis „Wochen und Monate“ andauern.

Meteorologe erklärt, warum das Erdbeben in der Türkei in den Rekordbüchern stehen wird

Im Vergleich zu anderen großen Erdbeben auf der ganzen Welt verzeichneten das Beben und der Tsunami von 2011 in Japan – bei dem mehr als 22.000 Menschen getötet wurden oder vermisst wurden – eine Stärke von 9,1.

Dieser Vorfall hinterließ weitreichende Zerstörungen, nachdem Wassermauern ganze Städte verschlungen, Häuser auf Autobahnen gezerrt und die schlimmste Atomkatastrophe des Landes seit Beginn der Aufzeichnungen verursacht hatten.

Ein Jahr zuvor, im Jahr 2010, hatte ein Erdbeben der Stärke 7,0 in Haiti Schätzungen zufolge zwischen 220.000 und 300.000 Menschen das Leben gekostet. Weitere 300.000 Menschen wurden verletzt und Millionen vertrieben.

Im Jahr 2004 erschütterte ein Erdbeben mit einer geschätzten Stärke von 9,1 die Küste von Sumatra, Indonesien, und verursachte einen Tsunami, bei dem 227.898 Menschen starben oder als vermisst und vermutlich tot eingestuft wurden.

Das stärkste jemals verzeichnete Erdbeben war laut USGS 1960 in Chile mit einer Stärke von 9,5.

Eine Reihe von Faktoren haben dazu beigetragen, dass dieses Erdbeben so tödlich war. Eine davon ist die Tageszeit, zu der es aufgetreten ist. Da das Beben am frühen Morgen stattfand, lagen viele Menschen in ihren Betten, als es passierte, und sind jetzt unter den Trümmern ihrer Häuser gefangen.

Da sich ein kaltes und nasses Wettersystem durch die Region bewegt, haben schlechte Bedingungen die Rettungs- und Bergungsbemühungen auf beiden Seiten der Grenze erheblich schwieriger gemacht.

Die Temperaturen sind bereits bitter niedrig, aber bis Mittwoch werden voraussichtlich mehrere Grad unter Null sinken.

Über der Türkei und Syrien liegt derzeit ein Tiefdruckgebiet. Wenn sich das verlangsamt, wird dies laut Britley Ritz, der leitenden Meteorologin von CNN, „deutlich kältere Luft“ aus der Zentraltürkei nach unten bringen.

Am Mittwochmorgen werden es in Gaziantep -4 Grad Celsius und in Aleppo -2 Grad prognostiziert. Am Donnerstag sinkt die Vorhersage weiter auf -6 Grad bzw. -4 Grad.

Die Bedingungen haben es den Hilfsteams bereits erschwert, das betroffene Gebiet zu erreichen, sagte der türkische Gesundheitsminister Fahrettin Koca und fügte hinzu, dass die Hubschrauber am Montag aufgrund des schlechten Wetters nicht starten konnten.

Trotz der Bedingungen haben Beamte die Bewohner gebeten, die Gebäude zu ihrer eigenen Sicherheit zu verlassen, da sie weitere Nachbeben befürchten.

Bei so vielen Schäden in beiden Ländern beginnen sich viele Fragen über die Rolle zu stellen, die die lokale Gebäudeinfrastruktur bei der Tragödie gespielt haben könnte.

USGS-Bauingenieur Kishor Jaiswal sagte CNN am Dienstag, dass die Türkei in der Vergangenheit erhebliche Erdbeben erlebt habe, darunter ein Beben im Jahr 1999, das den Südwesten der Türkei traf und mehr als 14.000 Menschen tötete.

Jaiswal sagte, dass viele Teile der Türkei als Zonen mit sehr hoher seismischer Gefährdung ausgewiesen wurden und daher die Bauvorschriften in der Region bedeuten, dass Bauprojekte dieser Art von Ereignissen standhalten und in den meisten Fällen katastrophale Einstürze vermeiden sollten – wenn es richtig gemacht wird.

Aber nicht alle Gebäude seien nach dem modernen türkischen seismischen Standard gebaut worden, sagte Jaiswal. Konstruktions- und Konstruktionsmängel, insbesondere bei älteren Gebäuden, führten dazu, dass viele Gebäude der Schwere der Erschütterungen nicht standhalten konnten.

„Wenn Sie diese Strukturen nicht für die seismische Intensität entwerfen, der sie in ihrer Designlebensdauer ausgesetzt sein können, funktionieren diese Strukturen möglicherweise nicht gut“, sagte Jaiswal.

Jaiswal warnte auch davor, dass viele der noch bestehenden Strukturen „aufgrund dieser beiden starken Erdbeben, die wir bereits erlebt haben, erheblich geschwächt werden könnten. Es besteht immer noch eine geringe Chance, ein Nachbeben zu sehen, das stark genug ist, um diese verschlechterten Strukturen zum Einsturz zu bringen. Während dieser Nachbebenaktivität sollten die Menschen also sehr vorsichtig sein, wenn sie für diese Rettungsbemühungen auf diese geschwächten Strukturen zugreifen.“

Hunderttausende syrische Flüchtlinge, bereits durch den Bürgerkrieg in ihrer Heimat vertrieben, siedeln sich in den vom Erdbeben am Montag am stärksten betroffenen Regionen der Türkei an.

Die Türkei beherbergt nach Angaben von Human Rights Watch mehr als 3,6 Millionen syrische Flüchtlinge. Viele dieser Flüchtlinge sind entlang der türkisch-syrischen Grenze angesiedelt. In den Provinzen Hatay, Gaziantep und Sanliurfa leben nach Angaben des Hohen Flüchtlingskommissars der Vereinten Nationen jeweils mehr als 300.000 Syrer.

Auch andere Nachbarprovinzen beherbergen Hunderttausende weitere Flüchtlinge, die seit Beginn des Syrienkonflikts 2011 aus ihrer Heimat geflohen sind.

Nach der Katastrophe gab die Internationale Föderation der Rotkreuz- und Rothalbmondgesellschaften (IFRC) bekannt, dass sie „sofortige Bargeldhilfe“ aus ihrem Katastrophenhilfe-Notfallfonds einleitet, um die Hilfsmaßnahmen in beiden Ländern zu unterstützen.