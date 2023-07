BANGKOK (AP) – Der erbitterte Kampf um die Ernennung von Thailands nächstem Premierminister nahm am Mittwoch eine entscheidende Wendung, als das Parlament dafür stimmte, Pita Limjaroenrat, deren progressive Move Forward Party bei den Wahlen im Mai überraschend einen Sieg errang, eine zweite Chance auf Bestätigung für das Amt zu verweigern.

Pita hatte eine Koalition von Parteien zusammengestellt, die im Repräsentantenhaus die Mehrheit hatten. Doch seine Nominierung zum Premierminister wurde letzte Woche in einer gemeinsamen Abstimmung des Repräsentantenhauses und des Senats abgelehnt, wobei die vom Militär ernannten konservativen Senatoren ihre Unterstützung größtenteils verweigerten.

In einer gemeinsamen Sitzung wurde am Mittwoch darüber debattiert, ob Pita ein zweites Mal nominiert werden könnte, und der Sprecher des Repräsentantenhauses, Wan Muhamad Noor Matha, stellte die Frage dann zur Abstimmung. Ein Antrag, ihm eine zweite Chance zu verweigern, wurde mit 395 zu 312 Stimmen und acht Enthaltungen angenommen, was die Hoffnungen von Pitas Millionen Anhängern zunichte machte. Die Parlamentssitzung wurde daraufhin vertagt, ohne dass unmittelbar bekannt gegeben wurde, wann erneut über einen neuen Premierminister abgestimmt werden würde.

Thailändische Politikexperten sagten, Pitas Sturz sei durch die Verfassung von 2017 praktisch vorherbestimmt, unter Militärherrschaft erlassen worden und darauf ausgelegt, Herausforderungen an die etablierte royalistische Ordnung durch Maßnahmen wie die Gewährung einer Rolle für nicht gewählte Senatoren bei der Bestätigung von Premierministern zu untergraben. Das spezifische Ziel der Charta war die politische Maschinerie des milliardenschweren Populisten Thaksin Shinawatra, den die Armee 2006 durch einen Putsch gestürzt hatte, aber die Regeln können gegen jede Bedrohung eingesetzt werden.

„Die Verfassung von 2017 wurde entwickelt, um konservative Interessen in der thailändischen Politik zu schützen, und was wir sehen, ist die Verfassung in Aktion.“ Pitas Schicksal oder das einer progressiven Bewegung war lange vor dieser Wahl weitgehend besiegelt“, sagte Jacob Ricks, Professor für Politikwissenschaft an der Singapore Management University.

Es war der zweite Schlag, den Pita am Mittwoch erlitt, nachdem das Verfassungsgericht ihn aus dem Parlament suspendiert hatte, bis zu seiner Entscheidung darüber, ob er gegen die Verfassung verstoßen hatte, indem er für ein Amt kandidierte, während er Anteile an einem Medienunternehmen hielt, ein Vorwurf, den er zurückgewiesen hat.

Die Ankündigung des Gerichts hätte Pitas Ernennung und Wahl zum Premierminister dennoch ermöglicht. Dies wird nun durch die Klage des Parlaments ausgeschlossen, und Pita bleibt in rechtlicher Gefahr, vorbehaltlich einer möglichen Gefängnisstrafe, wenn das Gericht gegen ihn entscheidet.

„Das Hauptproblem hierbei ist, dass Thailands konservatives Establishment nicht in der Lage ist, durch Wahlkampf an die Macht zu kommen“, sagte Petra Alderman, wissenschaftliche Mitarbeiterin an der englischen Universität Birmingham und Autorin eines Buches über die autoritäre Politik des Militärs. Die Junta, die nach einem Putsch im Jahr 2014 die Macht übernahm, „schuf ein äußerst undemokratisches politisches System, das verhindern soll, dass die ‚falsche‘ Partei – in den Augen des konservativen Establishments – die Macht übernimmt.“

„Um alle Ihre Gründe abzudecken, ermächtigen Sie nicht gewählte und höchst unverantwortliche Überwachungsinstitutionen – nämlich die Wahlkommission und das Verfassungsgericht –, es ihnen leichter zu machen, populäre Politiker zu disqualifizieren und/oder zu verbieten und populäre politische Parteien aufzulösen“, sagte Alderman ein E-Mail-Interview.

Pita sagte während der Debatte darüber, ob er rechtmäßig erneut nominiert werden könne, er werde der Anordnung des Gerichts nachkommen und von seinem Parlamentsposten zurücktreten.

„Ich denke, Thailand hat sich seit dem 14. Mai verändert und wird nie wieder so sein wie zuvor“, sagte Pita mit Blick auf den Wahlsieg seiner Partei. „Das Volk hat auf halbem Weg gewonnen. Es ist noch eine Hälfte übrig. Obwohl ich meiner Pflicht immer noch nicht nachkommen kann, möchte ich alle Mitglieder bitten, von nun an mitzuhelfen, sich um die Menschen zu kümmern.“

„Vielen Dank“, sagte er, bevor er unter dem Applaus seiner Anhänger den Saal verließ.

Pitas Chancen, zum Premierminister ernannt zu werden, schienen ohnehin gering zu sein. Er wurde von allen bis auf 13 Mitgliedern des ernannten Senats abgewiesen, der zusammen mit dem Militär und den Gerichten die traditionell konservative herrschende Klasse des Landes vertritt.

Seine Partei hat versprochen, ein Gesetz zu ändern, das die Diffamierung der thailändischen Königsfamilie illegal macht. Kritiker sagen, dass das Gesetz, das eine Gefängnisstrafe von bis zu 15 Jahren vorsieht, häufig als politische Waffe missbraucht wird.

Move Forward, dessen Agenda bei jüngeren Wählern großen Anklang fand, zielt auch darauf ab, den Einfluss des Militärs, das seit der Gründung Thailands zur konstitutionellen Monarchie im Jahr 1932 mehr als ein Dutzend Staatsstreiche durchgeführt hat, und der Monopole der Großunternehmen zu verringern.

Pita hatte am Montag angekündigt, dass er einem Kandidaten einer anderen Partei seiner Koalition erlauben würde, sich um das Amt des Premierministers zu bewerben, wenn er am Mittwoch nicht wesentlich mehr Stimmen erhalten würde. Der Fokus der Medien hat sich bereits auf einen möglichen Ersatz für Pita als Kandidatin verlagert.

Der Kandidat wird von der Partei Pheu Thai kommen, die bei der Wahl 141 Sitze gewann, nur 10 weniger als die 151 Sitze von Move Forward.

Bei der Abstimmung im Repräsentantenhaus und im Senat letzte Woche erhielt die Acht-Parteien-Koalition 324 Stimmen, deutlich weniger als die 376, die für die Machtübernahme erforderlich wären.

Pita war der einzige Kandidat von Move Forward, während Pheu Thai drei Namen registrierte: Immobilienmagnat Srettha Thavisin; Paetongtarn Shinawatra, die Tochter des ehemaligen Premierministers Thaksin Shinawatra, der 2006 durch einen Militärputsch gestürzt wurde; und Chaikasem Nitsiri, der Chefstratege der Partei.

Srettha, die als Favoritin hervorgegangen ist, trat erst letztes Jahr in die aktive Politik ein und gewann am Dienstag die Unterstützung von Paetongtarn.

Wenn ein Pheu-Thai-Kandidat die Zustimmung des Parlaments nicht gewinnen kann, wird es Druck geben, eine neue Koalition zu bilden, die weniger liberale Partner hinzufügt und Move Forward aufgibt, weil seine Position zur königlichen Reform als Stolperstein für einen Kompromiss angesehen wird.

Move Forward hat erklärt, dass es kein Interesse daran hat, in einer Regierung mit Parteien zu dienen, die durch Verbindungen zu neun Jahren militärisch unterstützter Herrschaft belastet sind.

Die Aussicht, dass Pita der Posten des Premierministers verweigert wird, hat seine Anhänger und demokratiefreundliche Aktivisten verärgert, die am Mittwoch zu Demonstrationen aufgerufen haben. Etwa 600 Menschen versammelten sich bis Mittwochabend friedlich am Democracy Monument in Bangkok, einem traditionellen Protestort.

Grant Peck und Jintamas Saksornchai, The Associated Press













































