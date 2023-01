Das syrische Militär hat bei einem tödlichen Angriff von 2018 Chlorgas abgeworfen: Wachhund für chemische Waffen

Der globale Chemiewaffenwächter sagte am Freitag, seine Ermittler hätten „vernünftigen Grund zu der Annahme gefunden“, dass die syrische Luftwaffe im April 2018 zwei Zylinder mit Chlorgas auf die Stadt Douma abgeworfen und 43 Menschen getötet habe.

Ein Bericht eines Teams der Organisation für das Verbot chemischer Waffen bot die jüngste Bestätigung, dass das Regime des syrischen Präsidenten Bashar al-Assad während des zermürbenden Bürgerkriegs seines Landes chemische Waffen eingesetzt hat.

„Der Einsatz chemischer Waffen in Douma – und überall sonst – ist inakzeptabel und ein Verstoß gegen das Völkerrecht“, sagte OPCW-Generaldirektor Fernando Arias.

Syrische Beamte reagierten nicht sofort auf eine Bitte um Stellungnahme zu den Ergebnissen. Syrien trat der OPCW 2013 auf Druck der internationalen Gemeinschaft bei, nachdem es für einen weiteren tödlichen Chemiewaffenangriff verantwortlich gemacht worden war, erkennt jedoch die Autorität des Untersuchungsteams nicht an und hat wiederholt den Einsatz chemischer Waffen bestritten.

Die Organisation sagte, „begründete Annahmen“ seien der Beweisstandard, der konsequent von internationalen Ermittlungsgremien und Untersuchungskommissionen angewandt werde, die mögliche Verstöße gegen das Völkerrecht untersuchen.

Etiketten der Organisation für das Verbot chemischer Waffen (OPCW) sind am 23. April 2018 in einem beschädigten Haus in Douma zu sehen. (Ali Hashisho/Reuters)

Der Bericht vom Freitag besagt, dass der Standard durch Beweise erfüllt wurde, die darauf hindeuten, dass mindestens ein Mi8/17-Hubschrauber der syrischen Luftwaffe während einer Militäroffensive der Regierung zur Rückeroberung der Stadt zwei gelbe Zylinder auf Duma abgeworfen hat.

Einer der Zylinder traf das Dach eines dreistöckigen Wohngebäudes und platzte, „schnell freigesetztes giftiges Gas, Chlor, in sehr hohen Konzentrationen, das sich schnell im Gebäude verteilte, 43 namentlich genannte Personen tötete und Dutzende weitere betraf“, heißt es in dem Bericht .

Ein zweiter Zylinder brach durch das Dach eines anderen Gebäudes in eine darunter liegende Wohnung und platzte nur teilweise, was „diejenigen, die zuerst am Tatort ankamen, leicht beeinträchtigte“, heißt es in dem Bericht.

Die syrischen Behörden verweigerten dem Untersuchungsteam den Zugang zu den Orten der Chlorangriffe, und sein Stimmrecht für die OPCW wurde ausgesetzt.

Die Ermittler befragten Dutzende Zeugen und untersuchten Blut und Urin von Überlebenden sowie Boden- und Baumaterialproben, so die Überwachungsbehörde.

Alternative russische, syrische Theorien abgelehnt

Mehrere von Russland unterstützte Theorien über den Angriff wurden getestet, konnten aber nicht untermauert werden, stellte das Team fest. Dazu gehörten, dass Chlorflaschen und Leichen von Oppositionskräften am Tatort platziert worden waren und dass das giftige Gas aus einem nahe gelegenen Lagerhaus stammte, das von Aufständischen genutzt wurde. Syrien behauptete einmal, dass Leichen von Menschen, die anderswo im Land getötet wurden, nach Duma gebracht wurden, um wie Opfer von Gasangriffen auszusehen.

Der Bericht stellte fest, dass die beiden mit Chlor beladenen Flaschen auf dem Luftwaffenstützpunkt Dumayr modifiziert und gefüllt wurden und der oder die Hubschrauber, die sie abgeworfen hatten, unter der Kontrolle der Elite-Tigertruppe des syrischen Militärs standen.

Ein Mann reitet am 16. April 2018 in der Stadt Duma, dem Ort des mutmaßlichen Chemiewaffenangriffs, an Zerstörung vorbei. (Hassan Ammar/The Associated Press)

Überlebende, die von The Associated Press nach dem Anschlag in Douma erreicht wurden, sagten, sie seien vom Geruch von Chlor überwältigt worden. Aktivisten sagten, viele der Toten seien mit Schaum um den Mund gefunden worden, ein Indikator für Erstickungsgefahr. Medizinische Mitarbeiter sagten, sie behandelten Menschen wegen Symptomen wie Atembeschwerden und Ohnmacht.

Die Vereinigten Staaten, Großbritannien und Frankreich beschuldigten die syrischen Regierungstruppen und starteten Strafluftangriffe. Syrien wies die Verantwortung zurück.

Douma war das letzte Ziel der umfassenden Kampagne der Regierung, die den Rebellen nach sieben Jahren der Revolte die Kontrolle über die östlichen Vororte von Ghuta in Damaskus zurückerobern wollte. Militante gaben die Stadt Tage nach dem mutmaßlichen Angriff auf.

Antrag des Internationalen Strafgerichtshofs abgelehnt

Das Untersuchungs- und Identifizierungsteam der OPCW ersetzte effektiv einen früheren Untersuchungsmechanismus, der 2015 zwischen den Vereinten Nationen und der OPCW eingerichtet wurde und 2017 aufgelöst wurde, nachdem Russland sein Veto gegen eine Verlängerung seines Mandats im Sicherheitsrat eingelegt hatte.

Britische Diplomaten bei der OPCW twitterten, dass sie den Bericht studieren: „Wir werden mit Partnern an den nächsten Schritten arbeiten. #NoImpunity“

Um die Rechenschaftspflicht für Verbrechen in Syrien sicherzustellen, haben die Vereinten Nationen einen „internationalen, unparteiischen und unabhängigen Mechanismus“ eingerichtet. Es hat den Auftrag, Beweise für Verbrechen zu bewahren und zu analysieren und Akten für mögliche Prozesse vor internationalen Gerichten oder Tribunalen vorzubereiten.

HÖREN | George Stroumboulopoulos über die humanitäre Krise in Syrien:

An der Küste9:01George Stroumboulopoulos reiste im September nach Syrien, um zu erfahren, mit welchen Nöten die Syrer derzeit konfrontiert sind Der Krieg in Syrien ist jetzt über ein Jahrzehnt alt und die humanitäre Krise wirkt sich weiterhin auf die Menschen im Land aus. George Stroumboulopoulos reiste im September nach Syrien, um mit Syrern über die Not zu sprechen, der sie ausgesetzt sind. Stroumboulopoulos ist Fernseh- und Radiomoderator sowie Botschafter des guten Willens beim Welternährungsprogramm der Vereinten Nationen.

Täter in Syrien vor Gericht zu bringen, ist noch ein weiter Weg. Syriens Verbündeter Russland hat in der Vergangenheit Bemühungen des UN-Sicherheitsrates blockiert, eine Untersuchung des Internationalen Strafgerichtshofs in Syrien anzuordnen.

Der anhaltende Konflikt, der vor mehr als einem Jahrzehnt in Syrien begann, hat Hunderttausende getötet und die Hälfte der Vorkriegsbevölkerung des Landes von 23 Millionen Menschen vertrieben.

Das OPCW-Team identifizierte zuvor syrische Streitkräfte als verantwortlich für drei chemische Angriffe in Latamneh im März 2017 und einen in Saraqeb im Februar 2018.