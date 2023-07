Der erste Finanzbericht, der die Spenden bis Ende Juni abdeckt, umfasst Spenden sowohl von GOP- als auch von demokratischen Spendern. Doch ein weitaus größerer Anteil der gesammelten Gelder entfiel auf die Spender, die zuvor die Republikaner unterstützt hatten.

Von den gemeldeten 9,8 Millionen US-Dollar stammten 5 Millionen US-Dollar von Timothy Mellon, einem langjährigen GOP-Spender, der laut Aufzeichnungen zur Wahlkampffinanzierung im vergangenen Herbst 1,5 Millionen US-Dollar an eine Trump-nahe Gruppe gespendet hatte. In einer Pressemitteilung früher am Montag lobte Mellon Kennedys überparteiliche Glaubwürdigkeit und nannte ihn „den einzigen Demokraten, der bei den Parlamentswahlen gewinnen kann“.

Der Großteil der übrigen Spendengelder des Super-PAC bis Ende Juni kam von Gavin De Becker, einem Autor und Berater, der der Gruppe 4,5 Millionen US-Dollar spendete. De Becker hat eine politische Spendengeschichte, die sowohl Demokraten als auch Republikaner umfasst. Er war ein enger Berater des Amazon-Gründers Jeff Bezos.

Das Super-PAC erhielt auch kleinere Beiträge von einer Handvoll demokratischer Spender, darunter Abby Rockefeller, die 100.000 US-Dollar spendete. Diese Beiträge machten jedoch nur einen kleinen Teil der gesamten Spendensammlung des Super-PAC aus. Das Super-PAC gab außerdem an, 50.000 US-Dollar von Cancer Monthly Inc. erhalten zu haben, einer Publikation, die „alternative“ Krebsbehandlungen wie Vitamine anpreist.

American Values ​​2024 hat über Ausgaben für Zeitungsanzeigen in den frühen Vorwahlstaaten berichtet, obwohl das Unternehmen bislang weitgehend auf Bargeld verzichtet.

Die Unterstützung des Super-PAC durch einen großen GOP-Spender wird wahrscheinlich die Argumente der Demokraten verstärken, dass Kennedy nicht mit den Zielen der Partei übereinstimmt. Zu den Top-Spendern, die in den ersten Monaten direkt für Kennedys Wahlkampf gespendet haben, gehörten auch Dutzende von Personen, die zuvor Geld an Trump oder DeSantis gespendet hatten, so eine Analyse der Wahlkampffinanzierungsunterlagen von POLITICO.