Das Such- und Rettungsteam von Island Lake taucht tief, um Familien nach Ertrinken zu helfen

Kurt Mason befand sich in einem Boot und suchte mit Sonarausrüstung Island Lake nach einem verlorenen Gemeindemitglied ab, als aus seinem Funkgerät eine laute Stimme ertönte.

„Mein Funkgerät drehte einfach durch … und sagte: ‚Bring deine Ausrüstung mit, bring deine Tauchausrüstung sofort mit – wir wollen dich hier haben‘“, sagte er.

Offiziell ist Mason der Bildungsdirektor der Garden Hill First Nation im Nordosten von Manitoba. Aber einen Großteil seiner Zeit verbringt er ehrenamtlich beim Such- und Bergungsteam von Island Lake, zu dem auch das Oogoogeek-Tauchteam gehört.

Oogoogeek – Anisininew für „Menschen, die unter Wasser gehen“ – führt Unterwasserrettung nach Ertrinkungen durch, um Familien und ihren Gemeinschaften einen Abschluss zu bringen.

Seine Mitglieder kommen aus drei Island Lake First Nations – Wasagamack, Garden Hill und St. Theresa Point.

Der Island Lake selbst ist der sechstgrößte See der Provinz und erstreckt sich über mehr als 1.200 Quadratkilometer. In den wärmeren Monaten fahren die Menschen mit dem Boot von Insel zu Insel. Im Winter verbindet eine Eisstraße über den See die Gemeinden.

Mason war an einem Freitagnachmittag auf dem See, als der Anruf einging, mit seiner Tauchausrüstung zu kommen, nachdem er eine Woche lang nach Harold Taylor gesucht hatte, einem 42-jährigen Mann der Garden Hill First Nation, der mit seinem Boot hinausgefahren war Holen Sie sich am 1. November Brennholz.

Sein Verschwinden löste eine umfangreiche Land-, Wasser- und Luftsuche durch Teams aus allen vier Island Lake-Gemeinden (die Red Sucker Lake First Nation ist ebenfalls Teil der Gruppe) sowie die örtliche Polizei, RCMP und Mitglieder von Taylors Familie aus.

Seine Kettensäge wurde in einem Stück Holz auf Wass Island in der Nähe von Garden Hill gefunden. Sein verlassenes Boot wurde später auf dem See in der Nähe einer anderen Insel schwimmend gefunden.

Das Island Lake-Tauchteam wurde ursprünglich in den frühen 2000er Jahren von Ivan Mason von St. Theresa Point gegründet. (Eingereicht von Kurt Mason)

Der Chef von Garden Hill, der tagelang mit dem Boot auf der Suche war und eine Unterwasserkamera auf den Grund des Sees schleppte, war derjenige, der Taylors Leiche in der Nähe von Wass Island entdeckte.

„Vielleicht etwa 50 bis 100 Fuß von der Stelle entfernt, an der sich seine Kettensäge befand, haben wir die Leiche dort gefunden“, sagte Chief Charles Knott.

Mason eilte zum Ort, zog seinen Neoprenanzug an und wartete auf die Ankunft zweier weiterer Mitglieder des Tauchteams – George Harper und Roland McDougall – aus Wasagamack.

Nachdem alle drei bereit waren, bat Mason einen der Menschen, die sich auf den Booten und an Land versammelt hatten, um sie zu unterstützen, um ein Gebet – ein Ritual vor jedem Tauchgang.

Dann tauchten sie in den See, der stellenweise bereits vereist war. Eine Schneeschicht bedeckte die Boote.

„Es war so kalt“, sagte Mason. „So kalt.“

Sie waren insgesamt etwa 10 Minuten lang unter Wasser und kamen in regelmäßigen Abständen wieder hoch – „nur um sich umzusehen, wo wir waren, denn normalerweise verirrt man sich sofort, wenn man unter Wasser ist“, sagte Mason.

Aber „da unten kann man alles sehen“, sagte er. „Das Wasser ist so klar. Man kann die Felsen sehen, man kann die Trümmer sehen.“

Das Island Lake Search and Rescue Dive-Team sucht nach Menschen, die in den Gewässern rund um die Island Lake-Gemeinden vermisst werden. (Tyson Koschik/CBC)

Nachdem sie Taylor gefunden hatten, brachten sie ihn an die Wasseroberfläche und befestigten seinen Körper am Boot.

Mason konnte Weinen und „Chaos“ hören, als Taylors Leiche an die Küste von Garden Hill gebracht wurde.

Erschöpft legten er und die anderen Taucher sich zurück und ließen sich auf der Wasseroberfläche treiben.

Mason sagte, viele glauben, Taylor sei ins Wasser gegangen, nachdem sein Boot weggeschwommen war.

„Ich kannte ihn nicht als Freunde, aber ich kannte ihn“, sagte Mason.

„Kein Anblick, den irgendjemand sehen möchte, aber das ist etwas, was wir als Tauchteam tun müssen. Erholen und der Familie und der Gemeinschaft einen Abschluss geben. Alle haben hart gearbeitet. Viele Leute haben hart gearbeitet.“

Mason sagt, dass es für das Team wichtig ist, zu helfen, wenn ein Gemeindemitglied in Island Lake vermisst wird. „Wir wollen einfach nur einen Abschluss für die Familie schaffen“, sagt er. (Eingereicht von Kurt Mason)

„Es kommt aus unserem Herzen“

Das Island Lake-Tauchteam wurde ursprünglich in den frühen 2000er Jahren von Ivan Mason von St. Theresa Point gegründet.

Damals wurde sein Schwager vermisst, nachdem er zu einem Zeitpunkt im Jahr, als es am Island Lake noch offene Gewässer gab, mit dem Schneemobil losgefahren war.

Viele in der Gemeinde vermuteten, dass er in einem bestimmten Gebiet durch das Eis gegangen war, und gaben diese Information an RCMP weiter. Aber angesichts der Weitläufigkeit des Gebiets würde die Polizei im Allgemeinen nur dann ermitteln, wenn die Gewissheit bestünde, dass eine Leiche gefunden würde, sagte Edward Flett, ein langjähriges Mitglied des Tauchteams.

Die Gemeinde habe das Gefühl, dass der RCMP nicht genug unternehme, sagte Flett.

Er sagte, Ivan Mason sei unzufrieden, also gründete er ein eigenes Unterwasser-Bergungsteam der Gemeinde und arrangierte unter anderem eine Tauchausbildung für die Mitglieder.

Sie durchsuchten nicht nur die Gemeinden am Island Lake – die vier ursprünglichen Teammitglieder gingen auch zu anderen nördlichen First Nations, darunter Tadoule Lake, Shamattawa, Nelson House und Split Lake, um bei den Bergungsarbeiten unter Wasser zu helfen.

Das Team ist mittlerweile auf 15 zertifizierte Taucher – 13 Männer und zwei Frauen – aus der Island Lake-Region angewachsen.

Victor Little, eines der Teammitglieder, bemerkt, dass sie alle ihre Zeit ehrenamtlich investieren.

„Was wir tun … kommt aus unserem Herzen“, sagte er.

„Es ist für die Menschen, für die wir das tun. Wir verlangen nichts. Aber danach fühlen wir uns besser – wir haben erreicht, was wir begonnen haben“, sagte er.

Emotionaler Tribut bei Suchanfragen

Ein anderes Mitglied, Tanya McDougall von St. Theresa Point, wusste, dass sie dabei sein musste, als sie vor drei Jahren sah, wie Taucher ins Wasser gingen, um nach einem vermissten Teenager zu suchen.

Als Taucher ins Wasser gingen, um nach der 16-jährigen Tammy Nattaway zu suchen, watete McDougall hinaus, um sie zu unterstützen, und sang unter anderem ein Wasserlied, während sie in der Nähe von Garden Hill tauchten.

„Ich dachte, als Frauen, als Frauen der First Nations, tragen wir die Wasserlehre“, sagte sie.

„Da dachte ich … ‚Ich muss dem Tauchteam beitreten‘ – wenn nicht, um tatsächlich zu tauchen, so doch zumindest, um Teil des Teams zu sein, damit sie eine Frau in diesem Team haben.“

Wenn ein Gemeindemitglied der First Nation Red Sucker Lake, Garden Hill, Wasagamack oder St. Theresa Point vermisst wird, greift das Suchteam von Island Lake ein. (Tyson Koschik/CBC)

Die körperlichen Aspekte des Tauchens und der Erlangung ihres Zertifikats, bei dem sie einen Tauchgang im offenen Wasser bis zu einer Tiefe von fast 20 Metern (60 Fuß) absolvieren musste, waren schon schwer genug.

Aber sie musste sich auch der Realität stellen, dass die Menschen, nach denen sie suchte, oft Menschen waren, die sie kannte.

„Ich musste ein sehr tiefes Gespräch mit mir selbst führen. Wäre ich mental und emotional bereit, wenn ich mit dieser Situation konfrontiert würde? Ich hätte es nicht weiterverfolgt, wenn die Antwort nicht „Ja“ gewesen wäre“, sagte sie.

„Es lag mir mehr am Herzen, den betroffenen Familien und Gemeinschaften zu helfen, als ich jemals gefürchtet hätte.“

Als Tanya McDougall (zweite von links) von St. Theresa Point vor drei Jahren sah, wie Taucher ins Wasser gingen, um nach einem vermissten Teenager zu suchen, wusste sie, dass sie dabei sein musste. (Eingereicht von Tanya McDougall)

Doch ihre Suche steht manchmal vor Herausforderungen, die außerhalb der Kontrolle des Teams liegen.

Ende Oktober kollidierten zwei Boote in der Nähe von Garden Hill. Einer der Fahrer schwamm an Land, der andere schaffte es jedoch nie.

Suchkräfte aus allen vier Gemeinden in der Island-Lake-Region machten sich in dieser Nacht auf die Suche nach ihm, und Stunden später fanden Mason und Mitglieder des Tauchteams seine Leiche in der Nähe von Wass Island.

Aber zu diesem Zeitpunkt war das RCMP-Suchboot für die Nacht fertig. Die Suchenden verloren den Überblick über die Leiche.

„Wir sollten das nicht durchmachen und die Leiche verlieren müssen, denn wir mussten alle auf RCMP warten“, sagte Mason.

Kpl. Ryan Harnum vom RCMP sagte, wenn die Eisstraße zwischen den Island Lake-Gemeinden geöffnet sei, könnten sie nachts mit dem Fahrzeug auf Situationen reagieren. Aber in den wärmeren Monaten, wenn die Inseln nur mit dem Boot erreichbar sind, ist es zu gefährlich.

„Wir haben nicht den Luxus zu sagen: ‚Hey, kann jemand in einen Lastwagen springen und uns helfen?‘“, sagte Harnum.

„Es ist schwer zu schlucken – es ist schwer, überhaupt zu begreifen, dass es sich um eine andauernde Situation handelt und man nicht dorthin gelangen kann.“

Er sagt jedoch, dass RCMP-Mitglieder ihr Bestes geben, um gute Beziehungen zur Gemeinschaft aufrechtzuerhalten, einschließlich Bandpolizisten und Sicherheitsbeamten der First Nations.

„Wir verlassen uns auf sie. Unsere Beziehung ist wirklich gut, und das muss auch so sein“, sagte er.

Das Oogoogeek-Tauchteam verfügt über keine finanziellen Mittel für ein eigenes Boot, hat aber kürzlich einen neuen tragbaren Luftkompressor vom örtlichen RCMP erhalten, der es ihnen ermöglicht, ihre Flaschen überall dort zu füllen, wo Bergungsarbeiten stattfinden.

„Ich sehe es positiv, wenn der RCMP uns endlich anerkennt und mit uns zusammenarbeiten und uns auf jede erdenkliche Weise unterstützen möchte“, sagte Flett vom Team.

Schließung für Familien

Mason und andere Mitglieder des Oogoogeek-Teams fanden schließlich am nächsten Morgen die Leiche des Mannes wieder und brachten ihn an Land. Seine Familienangehörigen umarmten die Taucher.

Nachdem sie im nächsten Monat Harold Taylors Leiche geborgen hatten, wandte sich auch sein Vater, der in seinem eigenen Boot gesucht hatte, an Mason und die anderen Taucher mit seiner Dankbarkeit.

„Er wollte wissen, wer die Leiche geborgen hat. Also habe ich Roland und George … zum Vater gebracht“, sagte Mason.

„Alle weinten.“

Er sagt, er habe etwa eine Woche gebraucht, um sich von der Kälte seines letzten Tauchgangs zu erholen.

„Es ist anstrengend. Ich möchte zu Hause bleiben und Zeit mit meinem Enkel verbringen“, sagte Mason, der sich persönlich für die Genesung von vier Gemeindemitgliedern von Island Lake engagiert hat.

Aber sie machen damit weiter, weil es „den Menschen hilft“, sagte er.

„Wir wollen der Familie einfach einen Abschluss bringen. Weil es schwer ist.“