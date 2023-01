Das Streben nach stabileren Einnahmequellen hat funktioniert

Der mehrjährige Transformationsplan von Morgan Stanley (MS) war ein Erfolg, sagte CEO James Gorman am Donnerstag voller Stolz – und als Aktionäre sehen wir keinen Grund, dem zu widersprechen. „Wir haben Teile des Geschäfts, die uns während des Jahres in Schwierigkeiten gebracht haben, kontinuierlich von Risiken befreit [Great Financial Crisis], und wir haben offensichtlich einen großen Schub beim Aufbau von Vermögens- und Vermögensverwaltung gemacht, und es hat funktioniert“, sagte Gorman in einem CNBC-Interview vom Weltwirtschaftsforum in Davos, Schweiz. „Wir sind hocherfreut darüber, wo wir angekommen sind.“ Club ist ebenfalls erfreut, auch wenn der Markt unsere Überzeugung von der Veränderung, die Gorman seit der Übernahme der Wall-Street-Bank im Jahr 2010 herbeigeführt hat, nicht immer geteilt hat Vermögensverwaltung, die ihre Abhängigkeit von den oft volatilen Investmentbanking- und Handelsgeschäften verringert.Diese Strategie hat uns vor fast zwei Jahren von der Aktie angezogen, weil wir glaubten, dass sie die Bewertung von Morgan Stanley im Laufe der Zeit steigern würde – weil die Anleger im Allgemeinen eine Prämie setzen stetige Verkaufsströme MS 6M Berg Die Aktienperformance von Morgan Stanley in den letzten sechs Monaten Die starken Quartalsergebnisse von Morgan Stanley Anfang dieser Woche haben unsere Eigentümerschaft erneut bestätigt Weitere Zahlen kamen am selben Morgen, als sein langjähriger Rivale an der Wall Street, Goldman Sachs (GS), einen erheblichen Gewinnrückgang meldete, der teilweise auf seine Expansion in das Verbraucherbankgeschäft zurückzuführen war. Gorman lehnte es ab, sich am Donnerstag zu seinem Konkurrenten zu äußern, skizzierte jedoch glücklich, was er als die Vorteile der Transformation von Morgan Stanley ansieht. „Wir mussten ein Geschäft aufbauen, in dem es uns gut gehen würde, wenn die Welt wieder hart werden würde – was wir gerade letztes Jahr als Beispiel dafür gesehen haben. Und der Weg, das zu tun, besteht darin, stabile Unternehmen aufzubauen. Es spielt keine Rolle, wie die Marktbedingungen sind“, sagte Gorman. „Hören Sie, jede Person, die eine Aktie kauft, gibt es jemand anderen, der sie verkauft. Jeder, der eine Anleihe kauft, nimmt Geld aus dem Bargeld. … Es gibt ständige Geldbewegungen. Unsere Aufgabe ist es, in der Mitte zu sein.“ Akquisitionen waren ein großer Teil davon, wie Morgan Stanley seinen Weg in die Mitte dieses Geldflusses manövrierte. Die Bank übernahm vor einem Jahrzehnt die vollständige Kontrolle über den Vermögensverwalter Smith Barney. In jüngerer Zeit kaufte es das Maklerunternehmen E-Trade und das Investmentmanagementunternehmen Eaton Vance. Diese Übernahmen mit einem Gesamtwert von rund 20 Milliarden US-Dollar wurden im Oktober 2020 bzw. März 2021 abgeschlossen. Die Deals seien „aggressiv“, räumte Gorman ein. „Als wir Smith Barney, dann E-Trade und dann Eaton Vance gekauft haben, wurde uns immer wieder gesagt, dass wir bei allen zu viel bezahlt haben. Meine Antwort war: ‚Du hast recht.‘ Aber das spielt keine Rolle“, sagte Gorman gegenüber CNBC. „Wir besitzen jetzt das Geschäft. Es spielt keine Rolle, plus oder minus eine Milliarde Dollar. Was zählt, ist über einen Zeitraum von 10 Jahren, was Sie mit diesem Geschäft machen können.“ Wir besitzen jetzt das Geschäft. Es spielt keine Rolle, plus oder minus eine Milliarde Dollar. Was zählt, ist über einen Zeitraum von 10 Jahren, was Sie mit diesem Unternehmen tun können. James Gorman, CEO von Morgan Stanley Wirtschaftsausblick Gorman wurde auch nach seinen Gedanken zur Weltwirtschaft, zur Inflation und zur Federal Reserve gefragt. Sein Ausblick war relativ optimistisch zu einer Zeit, in der Konsenserwartungen auf eine US-Rezession gehen, wenn auch eine milde. Gorman sagte, er glaube, dass 2023 eine Verbesserung im Vergleich zu 2022 sein werde, das von einbrechenden Aktienmärkten und erhöhtem Preisdruck geprägt war, was zu einer sehr aggressiven Zinserhöhungskampagne der Federal Reserve führte. „Ich denke, es wird besser. Das tue ich wirklich“, sagte Gorman. Während unklar ist, was die Fed in den kommenden Monaten mit den Zinsen machen wird, sagte Gorman, dass zumindest eine günstige Entwicklung darin besteht, dass die US-Inflation bereits ihren Höhepunkt erreicht hat. Jüngste Regierungsdaten haben Gormans Behauptung gestützt, wobei der Preisdruck sowohl für Verbraucher als auch für Großhandelsproduzenten nachlässt. Ein weiterer positiver Aspekt sei das wirtschaftliche Geschehen in China, sagte Gorman. Während der CEO sagte, Pekings Entscheidung, die strengen Covid-Kontrollen zu lockern, sei wichtig, legte er mehr Wert auf eine wachstumsorientierte Wirtschaftspolitik und ein Auftauen der Spannungen zwischen den USA und China. Er verwies auf das Treffen in dieser Woche zwischen US-Finanzministerin Janet Yellen und dem chinesischen Vizepremier Liu He als Beweis. An anderer Stelle im Bankwesen sagte Jamie Dimon, CEO von JPMorgan (JPM), gegenüber CNBC am frühen Donnerstag, er glaube, dass die Fed die Zinssätze möglicherweise über ihre aktuellen Prognosen hinaus erhöhen müsse, weil seiner Meinung nach „es eine Menge zugrunde liegender Inflation gibt, die nicht so schnell verschwinden wird .“ Die Haltung des Clubs Trotz weit verbreiteter Rezessionsängste seit letztem Jahr hat der Club sein Vertrauen in Morgan Stanley bewahrt. Der Transformationsplan, den Gorman während des gesamten Interviews am Donnerstag ankündigt, zeigt, warum wir nicht nur investiert geblieben sind, sondern unsere Position auf niedrigerem Niveau aufgestockt haben, als die Aktie Anfang letzten Jahres abverkauft wurde. Im Moment haben wir ein Rating von 2 für Morgan Stanley, was bedeutet, dass wir auf einen Pullback warten würden, bevor wir weitere Aktien kaufen. Die Aktie hat bereits im Jahr 2023 um mehr als 10 % zugelegt – was zum großen Teil durch einen Anstieg von fast 6 % am Dienstag unterstützt wurde, als die Anleger den Gewinnbericht der Bank bejubelten. Wir können es uns sicherlich leisten, geduldig zu sein, während wir darauf warten, dass sich die Erträge des Investmentbankings von einem Einbruch über mehrere Quartale erholen. Die Aktien von Morgan Stanley haben eine Dividendenrendite von rund 3,3 % und kauften im vierten Quartal Aktien im Wert von 1,7 Milliarden US-Dollar zurück. James Gorman, Vorsitzender und CEO von Morgan Stanley, spricht am 19. Januar 2023 auf dem WEF in Davos, Schweiz, über Squawk Box. Adam Galika | CNBC