Das Startdatum, das Design und die wichtigsten technischen Daten des Samsung Galaxy M04 wurden von Amazon bekannt gegeben

Das Samsung Galaxy M04, von dem wir seit einigen Monaten hören, wird am 9. Dezember um 12.00 Uhr Ortszeit in Indien auf den Markt kommen. Diese Enthüllung kommt von Amazon.in, da es auf seiner Website eine Promo-Seite für das Galaxy M04 mit einem „Notify Me“-Button für diejenigen erstellt hat, die über die Markteinführung des Smartphones in Indien benachrichtigt werden möchten.

Die Promo-Seite enthüllt auch das Design, die wichtigsten technischen Daten und die Farboptionen des Samsung Galaxy M04. Das Smartphone verfügt über ein Waterdrop-Notch-Display und zwei Kameras auf der Rückseite. Es wird in den Farben Schwarz und Grün mit bis zu 8 GB RAM und 128 GB internem Speicher erhältlich sein.

Das Galaxy M04 wird zwei Jahre lang Betriebssystem-Upgrades erhalten, aber es gibt keine offizielle Bestätigung, ob es standardmäßig Android 12 oder Android 13 ausführen wird. Schenkt man Geekbench und Google Play Console jedoch Glauben, sollte man mit Android 12 rechnen.











Das Design und die wichtigsten Spezifikationen des Samsung Galaxy M04 wurden von Amazon enthüllt

Das Galaxy M04 wurde auf der Google Play Console und Geekbench mit dem Helio G35 SoC und 3 GB RAM gelistet, aber wir wissen nicht, ob das Smartphone die 3 GB RAM-Option in Indien haben wird. Was wir wissen, ist, dass das Galaxy M04 in Indien ab 8.XXX INR kosten wird, was irgendwo zwischen 8.000 INR (97 $/93 €) und 8.999 INR (109 $/104 €) liegt.

Wir werden am Freitag mehr über die technischen Daten, den Preis und die Verfügbarkeit des Samsung Galaxy M04 in Indien erfahren.