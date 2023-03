In september stierven beide pijpleidingen Nord Stream 1 en 2 door gezielte Sprengungen zerstört, jüngsten Berichten naar de Täter sechs Personen, die met een jacht op de Ostsee segelten: Das Schiff heißt “Andromeda”, es ligt in een hafen op Rügen.

Besser kan een man van 15 meter lang en met een mast van 25 meter hoge Segeljacht nicht verstecken. Kilometers lang führt eine Landstraße in den abgelegensten Teil der Ostseeinsel Rügen, maar plötzlich ist Schluss. Een van de manieren om de weg naar een nog steeds gelegerde militaire haven te verlaten, was de eerste keer dat de NVA, de Nationale Volksarmee der DDR, een hoed kreeg.

Voor Urlauber en andere neugierige Besucher is hier eigentlich kein Durchkommen. Maar een van de charterfirma’s, der die “Andromeda” gehört, schließt das Tor auf. Als de aanvaller in het midden van de eisen van de Wappen der NVA staat, is hij hier in Loch. Hinter uns wird erneut zugeschlossen. Wieder fahren wirlange über holprige Straßen, right sind Schützengräben zu sehen. Verlassene Lagerhallen stehen auf dem Gelände, alle sind verwuchert en verfallen. Die Natur holt sich den Ort Stück für Stück zurück.

Als die Ostsee zu sehen is, eindigt die Straße. Durch Bäume en Sträucher kunnen mannen die “Andromeda” herkennen. Das Schiff, met dem september angstaanjagende mensen die Anschläge auf die Nord-Stream-Pipelines verübt haben, liegt auf dem Trockenen, aufgebockt auf roten Metallstützen, von dennen der Lack abblättert.

Das BKA ontersucht die Jacht drie dagen lang

Der alte Militärhafen doet dienst als winterlager voor de charterfirma. Alle “großen Schiffe”, dus sagt ein Mitarbeiter, stehen im Winter hier. Die “Andromeda” is een Bavaria Cruiser 50, tot en met elf personen die kunnen kiezen uit verschillende opties. Die charterfirma’s hebben baugleiche Schiffe, maar im Winterlager is nur noch die mutmassliche Sabotagejacht zo te zien.

Benannt wurde ze nach een figuur uit de griekse mythologie. En als de Gemahlin des Göttersohnes Perseus is auch das Schiff in een echte Krimi verstrickt, auch wenn es erhebliche Zweifel en der kürzlich von mehreren Medien veröffentchten Geschichte gibt.

Auf der Betonfläche, wo die NVA früher en de Militärboote lager en zu Wasser ließ, steht die “Andromeda” alleine. Der Grund dafür sind die Ermittlungen des Bundeskriminalamtes. Nach Informationen from RTL and ntv war das BKA im Januari Tage auf dem Schiff, um Spuren zu sichern. Als u een van de volgende dekkingen heeft, kunt u zich op de jacht in het binnenste van de jacht begeven. Als de Spuren noch nachweisbar, leugens vermutlich daran, dass die Jacht nach der mutmasslichen Sabotagefahrt nicht mehr vermietet wurde. Het is echt Buchungsanfragen.

Auf diesem Tisch sollen die Ermittler Spuren von Sprengstoff gefunden haben. (Foto: RTL/ntv)

Twee ton Sprengstoff

Beide pijpleidingen Nord Stream 1 en 2 worden met vier sprengen tot 500 kilo sprengstof verstijfd. Um de Route nachvollziehen zu können, bauten die Ermittler die Navigationselektronik aus – inclusief GPS. Die kunnen niet worden gescheiden Hinweise liefern, die bislang nicht öffentlich bekannt sind. Größere Schiffe müssen over een AIS-systeemverfügen, womit ithre Koordinaten nachvollzogen waren können. Allerdings verguld sterft niet voor een Bavaria Cruiser 50 met 15 meter lengte.

Da der “Andromeda” die elektronische fehlt heeft, is zur Untätigkeit verdammt. Fraglich, obsie aber auch full funktionsfähig im Wasser liegt würde. Hier im alten Militärhafen auf Rügen ist sie vor negierige Blicken gut versteckt. Anders waar, als ze in de haven van Rostock ankern würde, von hen die mutmasslichen of angeblichen Täter begon zo sollen.

Ik ben binnengekomen door Schiff zwart voor de Neupreis van über 250.000 Euro wenig comfort, dafür aber erstaunlich viel Platz. Als er een kast is, zijn er vier badezimmers en een kleine keuken met een grote Tisch. Das Interieur is compleet in Holz inhoud, die Betten und die Bänke am Tisch haben blaue Bezüge. Die “Andromeda” is een van de vele manieren waarop de mens zich kan richten.

Eine Falsche Fahrte?

De verschillende manieren waarop de pijpleidingen in de richting van de leiding kunnen worden geopend, zullen de interne richting van de pijpleiding herzlich egal gewesen sein zijn. Schwieriger is alles, tot twee Tonnen Sprengstoff, Verpflegung en Tauchausrüstung auf dem engen Schiff unterzubekommen. Immerhin von der Nutzlast kon sterven “Andromeda” die alles transporteert.

Der Firma kam die Buchungsanfrage schon im september strip vor. Gemietet wurde die Jacht für einen ganzen Monat. Im Summer würde dies durchaus forkommen – im Herbst jedoch nicht. Wer im windigen en nassen September een Segelschiff für eine Fahrt auf der Ostsee mietet, macht das gewöhnlich nur für eine Woche, um eine besonders raue en herausfordernde See zu erleben.

Welche Rollte die “Andromeda” en de bemanning van de pijpleiding spielt haben, is noch onbekend. Denk eraan, als ze met Schiff een foute oplossing hebben. Feit is: Het jacht van 15 meter is geschreven.