Das Soli-Urteil ist eine Niederlage für Lindner (nd-aktuell.de)

Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) möchte die Soli abschaffen. Foto: dpa/Jörg Carstensen

Das Bundesfinanzministerium hielt sich am Montag bedeckt. Man nehme das Urteil des Bundesfinanzhofs zur Kenntnis, hieß es aus dem Ministerium von FDP-Chef Christian Lindner. Der Bundesfinanzhof hatte entschieden, dass der Solidaritätszuschlag nicht verfassungswidrig sei. Ein Ehepaar aus Aschaffenburg hatte mit Unterstützung der Interessenvertretung „Verband der Steuerzahler“ gegen die Zahlung der Steuer in den Jahren 2020 und 2021 geklagt.

Zuletzt nahm der Staat mit den »Soli« rund elf Milliarden ein. Das Verfahren vor dem Bundesfinanzhof in München führte auch in der Regierung zu Streitigkeiten. Aus politischen Gründen versäumte es Lindner, die Auszeichnung durch sein Ministerium verteidigen zu lassen. „Wir finden es fair und notwendig, dass die Höchstverdiener weiterhin die Soli bezahlen“, sagte der Finanzsprecher der SPD-Bundestagsfraktion, Michael Schrodi, vor der Urteilsverkündung im Inforadio RBB24. „Es ist gut, dass die Soli immer noch angehoben werden. Es wäre absurd gewesen, die reichsten zehn Prozent des Landes zu entlasten“, sagte der stellvertretende Vorsitzende der Grünen, Andreas Audretsch.

„Das Urteil wird den Finanzminister ärgern, der mit seiner Partei die Soli beseitigen will“, kommentierte Christian Görke, finanzpolitischer Sprecher der Linken im Bundestag, das Urteil der Richter. Die Kuh ist noch nicht vom Eis, da wird das Bundesverfassungsgericht die endgültige Entscheidung treffen. Denn im Sommer 2020 reichte die FDP in Karlsruhe Klage gegen die „Soli“ ein. »Bei der Einführung des Solidaritätszuschlags ging es um die deutsche Einheit und ihre gerechte Finanzierung. Spätestens wenn der Solidarpakt ausläuft, müssen die Soli weg – ausnahmslos für alle“, forderte der amtierende Bundesverkehrsminister Volker Wissing (FDP).

Der Solidaritätszuschlag wurde erstmals 1991 eingeführt. Die Bundesregierung unter Helmut Kohl (CDU) wollte damit die finanziellen Folgen des Golfkriegs und die Kosten der Wiedervereinigung finanzieren. Der aktuell gültige Soli wird seit 1995 erhoben. Anfangs waren es 7,5 Prozent, ab 1998 5,5 Prozent der veranlagten Einkommen- bzw. Körperschaftsteuer. Sie war zunächst an den Solidarpakt I, später an den Solidarpakt II gebunden.

Da der Solidarpakt II 2019 gescheitert ist, argumentieren Gegner des Vertrags, dass dieser keine Grundlage mehr habe. Gleichzeitig kritisieren sie, dass seit 2021 nur noch Gutverdiener den Solidaritätszuschlag zahlen müssen. Lediglich Singles ab einem Jahreseinkommen von 62.603 Euro und Ehepaare ab einem Jahreseinkommen von 125.206 Euro müssen den Solidaritätszuschlag zahlen „Soli“. Auch die volle Zulage wird erst ab einem Einkommen von 96.280 bzw. 193.641 Euro fällig. Damit entfällt für rund 90 Prozent der Einkommensbezieher die Abgabe.

„In den Jahren 2020 und 2021 war der Solidaritätszuschlag eine verfassungsrechtlich zulässige Ergänzungssteuer“, teilte der Bundesfinanzhof mit. Mit dem Auslaufen des Solidarpakts II und der Neuregelung des Länderfinanzausgleichs Ende 2019 hat die Umlage ihre Berechtigung als Ergänzungssteuer nicht verloren. Zwischen dem Solidarpakt II, dem Länderfinanzausgleich und dem Solidaritätszuschlag besteht kein zwingender rechtlicher Zusammenhang.

„Darüber hinaus bestand in den Streitjahren 2020 und 2021 noch ein nachvereinigungsbedingter Finanzbedarf des Bundes“, so das Gericht. Zudem sieht es der Bundesfinanzhof als gerechtfertigt an, dass nur Spitzenverdiener die Soli zahlen müssen: „Bei Steuern, die sich wie die Einkommensteuer und damit auch der Solidaritätszuschlag an der Leistungsfähigkeit des Steuerpflichtigen orientieren, die Berücksichtigung sozialer Aspekte ist zulässig.“ Auch beim Solidaritätszuschlag, der wirtschaftlich gesehen eine Erhöhung der Einkommensteuer darstellt, berücksichtigt der Gesetzgeber soziale Aspekte und beschränkt ihn auf Steuerpflichtige mit hohem Einkommen.

Das Urteil fällt in eine Zeit, in der wieder höhere Steuern für Reiche und Spitzenverdiener diskutiert werden. So schlugen die sogenannten Wirtschaftsweisen kürzlich einen »Energie-Soli« für Spitzenverdiener vor, um die Kosten der Energiepreiskrise zu finanzieren. „Wirtschaftlich wäre es eine Farce, Soli abzuschaffen. Das wäre die größte Steuersenkung seit Jahrzehnten, die allein in den Taschen der obersten zehn Prozent landen würde, mehr als die Hälfte davon sogar in den Taschen des obersten einen Prozents“, erklärte Linken-Politiker Görke Konzern-Vize Audretsch sind auch Steuersenkungen für die Reichsten nicht zeitgemäß: „Angesichts des Krieges in der Ukraine, der Fossil-Brennstoff-Krise und der Klimakrise müssen wir in den kommenden Jahren massiv in soziale Gerechtigkeit und die grüne Transformation investieren, ins Gute Arbeitsplätze und die Investition in den Wohlstand der Zukunft.« All das musste finanziert werden.

Das Bundesfinanzministerium scheint der Finanzlage nicht so viel Aufmerksamkeit zu schenken. Unabhängig von rechtlichen Fragen werde die Steuer laut Lindners Ministerium politisch und wirtschaftlich innerhalb der Koalition bekanntermaßen unterschiedlich bewertet. „Ihre Abschaffung würde aus Sicht des Bundesfinanzministers dazu beitragen, die fiskalische Wettbewerbsfähigkeit unseres Landes und die Glaubwürdigkeit politischer Zusagen zu stärken.“