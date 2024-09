Taschen sind die Aushängeschilder von Luxusmarken wie Louis Vuitton, Chanel, Hermès, Gucci und Dior. Der Erfolg dieser Unternehmen ist auch maßgeblich mit der Nachfrage nach klassischen oder besonders seltenen und exquisiten Taschenmodellen verknüpft. Allerdings werden die oft fünfstelligen Beträge teuren Accessoires im Alltag häufig nicht genutzt, sondern als Wertanlage angeschafft. Anschließend verschwinden sie im Tresor – und werden irgendwann zu einem noch höheren Preis wieder „wie neu“ verkauft.

Lesen Sie mehr nach dem Werbung

Lesen Sie mehr nach dem Werbung

Doch auch Taschen bekannter Designerlabels, die für den privaten und regelmäßigen Gebrauch gedacht sind, eignen sich nicht immer optimal zur Aufbewahrung alltäglicher Gegenstände wie Schlüssel, Handy, Portemonnaie und Taschentücherpackungen. Die Taschen sind entweder zu klein, zu groß oder insgesamt zu unpraktisch, von der fehlenden Zeitlosigkeit ganz zu schweigen.

Das Leben und wir Der Ratgeber für Gesundheit, Wohlbefinden und die ganze Familie – jeden zweiten Donnerstag.

Handtaschen in Plüschtier-Optik

Dass auf den Fashion Weeks in Paris, New York, London oder Mailand Taschen präsentiert werden, die wirklich bequem sind und zu möglichst vielen Outfits passen, kommt selten vor. Ein Blick auf die aktuelle Herbst- und Winterkollektion offenbart eher Kuriositäten als Coolness. So präsentierte Dries Van Noten auf der Modenschau in Paris Kunstpelz-Teile, die aussahen, als hätte man aus einem alten Lotto-Stand-Plüschtier ein Kissen gemacht.

Lesen Sie mehr nach dem Werbung

Lesen Sie mehr nach dem Werbung

Die in dieser Saison beliebte sogenannte Maxi Clutch sieht aus wie ein überdimensionierter Kulturbeutel. Sie ist meist weder mit einem Henkel noch einem Riemen ausgestattet, sondern wird unter den Arm geklemmt, was auf Dauer recht hinderlich sein kann. Immerhin kann man in diesem Modell einiges verstauen. Das andere Extrem sind Mini-Bags, in denen kein Handy der neuen Generation Platz hat, sondern höchstens ein Lippenstift.

XXL-Shopper bieten hingegen zwar großzügigen Stauraum, in ihrem geräumigen Inneren findet man jedoch garantiert nichts. Auch Taschen mit Nieten liegen diese Saison im Trend. Modeexperten versprechen, dass sie selbst das schlichteste Outfit aufwerten können. Metallisch glänzende Applikationen können hingegen schnell wie ein Achtzigerjahre-Modeunfall wirken.

Taschen sollten immer ein praktisches Accessoire sein

Geradezu futuristisch geht es dagegen bei der französischen Marke Coperni zu. Sie präsentierte Anfang des Jahres mit der Air Swipe Bag eine Wolke fürs Handgelenk: Die kleine Tasche in Himmelblau mit weißen Wolken besteht zu 99 Prozent aus Luft und zu einem Prozent aus Glas. Damit ist sie gerade einmal 33 Gramm leicht. Um den Schwebezustand dieser Tasche nicht zu stören, sollte man am besten nichts hineinlegen. Gleiches gilt für ein weiteres, mit fast zwei Kilogramm deutlich schwereres Modell von Coperni: die Mini Meteorite Swipe Bag. Sie besteht aus Meteoritengestein und ist damit eher ein Modell für den Tresor oder die Vitrine als für den Alltag.

Lesen Sie mehr nach dem Werbung

Lesen Sie mehr nach dem Werbung

Allerdings sollte die Liebe zur Tasche auch nicht so weit gehen, dass sie kaum noch angefasst und schon gar nicht benutzt wird. Modedesigner sollten sich stärker darauf konzentrieren, was eine Tasche eigentlich sein soll: ein Accessoire, das zugleich dekorativ und praktisch ist, das einen zuverlässig durch schlechtes Wetter, zu unangenehmen Terminen, auf tolle Reisen und bei schönen Dates begleitet.