Manche der größeren Fernbahnhöfe gleichen riesigen Einkaufszentren, von denen aus Züge abfahren. Andere wiederum sind Orte, an denen sich kaum jemand lange aufhalten möchte. Gerade wenn es schnell gehen muss oder ein Zug Verspätung hat, machen die Einrichtungen am Bahnhof oft den entscheidenden Unterschied.

Ist der Bahnhof barrierefrei? Gibt es öffentliche Toiletten, WLAN, genügend Shops, Restaurants und eine DB-Lounge? Die Buchungsplattform für Verkehrsverbindungen „Omio“ hat ermittelt, welche Bahnhöfe in Deutschland besonders fahrgastfreundlich sind. Dafür wurden die 30 beliebtesten Fernbahnhöfe der Plattform miteinander verglichen und all diese Fragen beantwortet. Auch die Pünktlichkeit der Züge, Google-Bewertungen der Bahnhöfe und die Entfernung zur Innenstadt flossen in die Bewertung ein.

Das Ergebnis: die Leipziger Hauptbahnhof landet auf dem ersten Platz.

Der Leipziger Hauptbahnhof ist der beliebteste Bahnhof Deutschlands

Die Gründe dafür sind vielfältig. Wer am Leipziger Hauptbahnhof landet, hat unzählige Möglichkeiten, ausgiebig einzukaufen oder zu essen. 69 Geschäfte und 21 Verkaufsstände mit Snacks und Getränken gibt es in Deutschlands größtem Einkaufsbahnhof. Allerdings müssen Reisende dafür vor Abfahrt oder nach Ankunft Zeit einplanen. Viele Verzögerungen am Bahnhof, die einen ausgiebigen Einkauf ermöglichen würden, gibt es nicht.

72 Prozent aller Züge kommen im Leipziger Stadtgebiet pünktlich an. Damit liegt der Leipziger Hauptbahnhof deutlich über dem Durchschnitt von 63 Prozent aller verglichenen Bahnhöfe.

Der Leipziger Hauptbahnhof ist einer der beliebtesten Bahnhöfe Deutschlands. Quelle: IMAGO/Volker Preußer

Entsprechend hoch ist die Bewertung des Bahnhofs bei Google mit 4,5 Sternen, womit der Leipziger Hauptbahnhof in diesem Ranking der beliebteste ist. Wie alle Bahnhöfe in den Top 10 ist auch der Bahnhof barrierefrei, verfügt über öffentliche Toiletten, kostenloses WLAN und eine DB Lounge.

Die 30 besten Bahnhöfe Deutschlands laut Omio-Bewertung

In der folgenden Tabelle sind alle 30 bewerteten Bahnhöfe aufgelistet. Zur besseren Übersicht haben wir das Ranking aufgeteilt. Um die Plätze 6 bis 30 zu sehen, blättern Sie einfach um. Alternativ können Sie in der Tabelle auch nach dem Bahnhof suchen, der Sie interessiert.

Neben dem Leipziger Bahnhof zeichnen sich auch andere Bahnhöfe durch hohe Pünktlichkeit aus: An der Spitze dieser Kategorie steht der Bahnhof Köln Messe/Deutz86 Prozent aller Züge fahren dort fahrplanmäßig. Das freut vor allem Geschäftsleute und Reisende, die von dort aus zuverlässig zur Messe oder nach Hause kommen wollen.

An diesen Bahnhöfen kommen die Züge pünktlich an – und zwar zu über 70 Prozent:

Bahnhof Köln Messe/Deutz : 86 Prozent

Hauptbahnhof Saarbrücken : 79 Prozent

Dresden Hauptbahnhof : 78 Prozent

Berliner Hauptbahnhof : 77 Prozent

Hauptbahnhof München : 75 Prozent

Leipziger Hauptbahnhof : 72 Prozent

Kieler Hauptbahnhof : 71 Prozent

Gießen Hauptbahnhof: 70 Prozent

Diese Stationen sind bei Reisenden unbeliebt

Die wichtigsten Bahnhöfe in Duisburg, Bielefeld Und BonnDort haben die Züge häufig Verspätung. Nur 52 Prozent der Züge verlassen den Duisburger Hauptbahnhof pünktlich, und 51 Prozent der Züge verlassen den Bielefelder Hauptbahnhof pünktlich. Im Umkehrschluss bedeutet das, dass in Bielefeld und Duisburg fast jeder zweite Zug diese Bahnhöfe verspätet verlässt.

In Bonn ist die Zahl sogar noch höher: Nur 41 Prozent der Fernzüge verlassen den Hauptbahnhof pünktlich. Gleichzeitig gibt es nur wenige Möglichkeiten, bei Verspätung oder Zugausfall anzuhalten und sich auszuruhen. Reisende müssen mit fünf Geschäften und drei gastronomischen Einrichtungen vorliebnehmen.

Der Bonner Hauptbahnhof gehört der Auswertung zufolge zu den unbeliebtesten Bahnhöfen Deutschlands. Quelle: imago images/Rüdiger Wölk

Auf Google beschweren sich Reisende immer wieder über den Platzmangel auf den Bahnsteigen, vor allem in der Hauptverkehrszeit, der sowohl den Komfort als auch die Sicherheit beeinträchtige. Auch die Sauberkeit des Bonner Bahnhofs wird bemängelt. Ihr Unmut spiegelt sich in einer Gesamtbewertung von gerade einmal 3,4 Steinen wider. Damit erhält der Bahnhof null Punkte und den letzten Platz in diesem Ranking.

Die schlechtesten Google-Bewertungen in der Analyse erhielten jedoch Stuttgarter Hauptbahnhof: 3,1 Sterne. Das liegt vermutlich an der andauernden Baustelle „Stuttgart 21“ und den damit verbundenen Unannehmlichkeiten. Trotzdem liegt es in der Bewertung im Mittelfeld auf Platz 19.

