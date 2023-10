💪 𝐂𝐡𝐚𝐫𝐚𝐜𝐭𝐞𝐫 🇩🇪 Vom 0:2-Rückstand zum 2:3-Vorsprung❗️Dieses Verlängerungstor von Franziska Kett vollendete eine erstaunliche Aufholjagd @DFB_Frauen in die #U19WEURO Finale! 👏 pic.twitter.com/s6YTvuX8Sv — UEFA Women’s Nations League (@WEURO) 29. Juli 2023

Der Bayern-Spieler wurde dieses Jahr ausgezeichnet und hat sich bereits beim Deutschen Meister etabliert. Letztes Jahr trat sie mit den Bayern sieben Mal in der UEFA Women’s Champions League an und verpasste nur ein Spiel.

Das spricht für das große Vertrauen -Trainer Alexander Straus gibt ihr. In dieser Saison wird sie aufgrund der großen Konkurrenz voraussichtlich erneut zwischen der Ersatzbank und der Startelf wechseln, es besteht aber eine gute Chance, dass sie den nächsten Schritt in ihrer Entwicklung macht. Vielleicht ist es das erste Champions-League-Tor oder generell die konstanteren Leistungen.

Kett ist eine Offensivspielerin mit viel Potenzial, die durch gute Übersicht und Torgefahr überzeugt. Auch im Zweikampf ist sie für ihr Alter sehr stark und hatte körperlich keine Probleme, gegen Spitzenteams wie Barcelona mitzuhalten. Sie kann auf verschiedenen Positionen im Mittelfeld und im Sturm eingesetzt werden. „Franzi hat in den letzten Jahren eine tolle Entwicklung gemacht und insbesondere bei ihren Auftritten in der Saison 22/23 gezeigt, wie viel Potenzial in ihr steckt“, auch Bayerns Sportdirektorin Bianca Rech.

Mara Alber🚀 Die 18-Jährige erzielte gestern ihr erstes Tor #Die Liga erreicht. 💪🏻 pic.twitter.com/G0XcpMcmGL — TSG Hoffenheim Frauen (@HoffeFrauen) 17. September 2023

Ihre Entwicklung mag auf den ersten Blick überraschen, kam sie doch in der vergangenen Saison nur zu wenigen Kurzeinsätzen und spielte ansonsten in der 2. Frauen-Bundesliga. Jetzt ist sie plötzlich Stammspielerin geworden. Doch die 18-Jährige hat bereits ihr Potenzial unter Beweis gestellt und war bei vielen Nachwuchsturnieren die herausragende Spielerin des DFB-Teams. Zum Beispiel bei der als sie mit Deutschland den Titel gewann.

Alber debütierte im Alter von 16 Jahren in der Bundesliga und verwandelte gleich in ihrem ersten Spiel einen Elfmeter. Die Flügelspielerin ist mit ihren starken Dribblings äußerst schwer zu stoppen und viele davon gehen durch sie hindurch Anschläge. Torgefahr, Technik, Dynamik – Alber hat viele Qualitäten. Keine Frage, dass nach Tabea Sellner, Lena Lattwein und Jule Brand eine weitere vielversprechende Spielerin in der Hoffenheimer Talentschmiede ausgebildet wurde.

Ena Mahmutovic gegen RB Leipzig – 5. Juni 2022 pic.twitter.com/Svcc0vZ5GJ — Frauen-Torhüter-Hall of Fame (@goalkeeperHOF) 21. Juli 2022

Doch Horst Hrubesch berief für die nächsten Spiele noch einen weiteren Teenager in den Kader. Ena Mahmutovic konnte bereits unter Martina Voss-Tecklenburg in die Nationalmannschaft schnuppern, wartet aber noch auf ihr Debüt.

Anders als in der Bundesliga: Mit 19 geht Mahmutovic bereits in ihre zweite Saison als Stammtorhüterin beim MSV Duisburg. Sie hat für die „Zebras“ schon viele sensationelle Paraden gemacht und auch die Top-Stürmerinnen der Frauen-Bundesliga zur Verzweiflung gebracht.

Mahmutovic verfügt über außergewöhnliche Reflexe. Aber sie ist auch eine moderne Torhüterin und ihre Beidfüßigkeit ist ihre größte Stärke. Bei Duisburg, das wohl auch in dieser Saison ein Abstiegskandidat ist, hat sie alle Hände und Füße voll zu tun. Mahmutovic musste bisher die zweitmeisten Schüsse auf ihr Tor abwehren.

Dadurch erhält sie jede Menge Übungsmöglichkeiten – denn bei allem Lob ist die 19-Jährige bei hohen Flanken manchmal zu unsicher oder lässt eigentlich haltbare Bälle durch. Wenn die steile Entwicklung aber so weitergeht, wird Deutschland auf der Torwartposition künftig kein Problem haben.

🇩🇪🍟 Alara Sehitler mit einem geschickten Chip auf MD1 🔥#U19WEURO | @DFB_Frauen pic.twitter.com/JiVgCJCzP1 — UEFA Women’s Nations League (@WEURO) 20. Juli 2023

Dank ihrer schnellen Entscheidungsfähigkeit und ihrem Şehitler konnte sich dennoch durchsetzen. Bis zum Sommer spielte sie für ihren Jugendverein FV Ravensbrück, wechselte dann zum FC Bayern München.

„Sie hat alles, was es braucht, um eine großartige Spielerin zu werden. Wir waren sehr beeindruckt von der Art und Weise, wie sie trainiert und spielt“, sagte Alexander Straus . Die Mittelfeldspielerin konnte gegen Leipzig ihre ersten Bundesliga-Minuten sammeln – es werden sicherlich nicht die letzten der Saison sein.

🔥 Was für ein Streik! Carlotta Wamser von der SGS Essen weiß, wie man sie schlägt. Sie ist erst 17! 🚀 pic.twitter.com/Yglcingnlh — DW Sports (@dw_sports) 25. April 2021

Im Jahr 2022 folgte ein zweites Exemplar, diesmal in der Farbe Silber. Wamser hatte bereits zwei erfolgreiche Jahre hinter sich, in denen sie sich in der Frauen-Bundesliga bei der SGS Essen behaupten konnte. Natürlich meldeten sich auch größere Vereine. Vor einem Jahr ging Wamser den gleichen Weg wie Nicole Anyomi von Essen nach .

Zur Bayer 04-Frauen-Mittelfeldspielerin Lisanne Gräwe ernannt wurde @Ziel NXGN 2022 stellt die 50 besten Wunderkinder im Frauenfußball vor! Hier ist ein Rückblick auf einen 🚀, den sie zu Beginn dieser Saison erzielt hat! pic.twitter.com/gAdSmzrWuc — Bayer 04 Leverkusen (@bayer04_en) 22. März 2022

7 Torbeteiligungen in 15 Spielen als 18-Jähriger! 👧

Die Zukunft Deutschlands sieht mit unserem nächsten rosig aus #Futurestars Cora Zicai! 🇩🇪 pic.twitter.com/5Zzt3YTxLO – Ata-Fußball (@atafball) 27. Dezember 2022

Ihr Spielstil erinnert ein wenig an Klara Bühl zu ihrer Freiburger Zeit – ähnlich wie bei Bühl ist die Entscheidungsfindung noch in Arbeit, aber wenn sie ihre 90 Minuten weiterhin regelmäßig spielt, sollte sich das schnell verbessern.