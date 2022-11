Das Shoebox Project unterstützt Kelownas Frauen in Notunterkünften im zweiten Jahr

Das Shoebox Project Kelowna Chapter bittet im zweiten Jahr um Spenden, um Frauen zu unterstützen, die in der örtlichen Gemeinde von Obdachlosigkeit betroffen sind.

In Zusammenarbeit mit CMHA Kelowna, der Karis Society, NOW Shelter, The Bridge und HOPE Outreach sagt Marika Soliel, die leitende Koordinatorin von Kelowna, dass sie Schuhkartons mit dem Nötigsten für Frauen und ein paar kleinen Geschenken an Bedürftige verteilen werden.

„Viele Leute verwechseln uns [Operation Christmas Child], deshalb möchte ich klarstellen, dass wir nur der lokalen Gemeinschaft dienen. Wir versenden nichts. All diese Spenden gehen an unsere Partner vor Ort.“

Soliel sagt, dass sie eine Reihe von Abgabestellen für diejenigen haben, die ihren eigenen Schuhkarton herstellen oder Gegenstände spenden möchten, um in einen zu gehen, darunter Ana Perju Hair auf Enterprise Way, Lola Lash Bar auf Clement Ave und Oval Medical Laser Aesthetics auf Kirschner Rd.

„Wir suchen nach wichtigen Artikeln wie Shampoos in voller Größe, Spülungen, Körperlotionen und Gesichtscremes. So etwas kann einer Person irgendwie helfen, wenn sie nichts hat.“

Soleil sagt, dass sie auch nach etwas Warmem wie Handschuhen oder Socken, kleinen Pralinen und kleinen Geschenken wie Make-up, Haargummis und Notizbüchern suchen.

„Um das Ganze abzurunden, fügen wir auch eine Notiz hinzu, und es ist eine besondere Notiz von der Person, die die Schachtel für die Frauen herstellt.“

Soliel ermutigt Unternehmen, einen Shoebox-Raiser zu veranstalten, eine kleine Weihnachtsfeier, bei der jeder ein Dutzend von dem einen oder anderen Ding mitbringt, um dabei zu helfen, eine Reihe von Kartons zu füllen.

Sie plant auch, eine Veranstaltung zu veranstalten, um mehr Kisten zu füllen, aber die Details müssen noch festgelegt werden.

Im vergangenen Jahr hat das Projekt 188 Kisten für einheimische Frauen zusammengestellt. Soliel sagt, dass das Ziel dieses Jahr ein Minimum von 200 ist, aber Spenden kommen nur langsam herein.

„Es gibt definitiv einen Bedarf, und mein Ziel wäre es, das das ganze Jahr über zu machen. Die Tierheime haben das ganze Jahr über Ein- und Ausgänge, nicht nur in der Ferienzeit brauchen sie diese Art von Artikeln. Es ist sehr schön für jemanden, mit nichts in eine Notunterkunft zu kommen und eine Kiste mit Gegenständen zu bekommen, die er verwenden kann, um ihm zu helfen, wieder auf die Beine zu kommen, ihm ein Gefühl von Würde zu geben und ihm ein gutes Gefühl zu geben.“

Erfahren Sie mehr über das Shoebox Project und finden Sie Möglichkeiten, sich am Kelowna Chapter zu beteiligen, indem Sie shoeboxproject.ca/chapters/kelowna besuchen.

