Ein Tier, das vor 40 Millionen Jahren existierte, könnte den Blauwal als schwerstes Tier, das je gelebt hat, übertreffen.

In Peru wurde ein Teilskelett eines riesigen Wals – Perucetus colossus – gefunden.

Forscher schätzen, dass das Tier eine durchschnittliche Körpermasse von 180 Tonnen hatte.

Pass auf, Blauwal – es gibt einen neuen Anwärter auf deinen Schwergewichtstitel.

Ein neu entdeckter Wal, der vor fast 40 Millionen Jahren lebte, könnte laut einem in Peru gefundenen Teilskelett das schwerste Tier sein, das je gelebt hat, sagten Wissenschaftler am Mittwoch.

Der moderne Blauwal galt lange Zeit als das größte und schwerste Tier aller Zeiten und übertrifft alle riesigen Dinosaurier der fernen Vergangenheit.

Aber Perucetus colossus – der kolossale Wal aus Peru – könnte laut einer in der Fachzeitschrift Nature veröffentlichten Studie sogar noch schwerer gewesen sein.

Ein internationales Forscherteam schätzte anhand einiger massiver Knochen, die in der peruanischen Wüste gefunden wurden, dass das Tier eine durchschnittliche Körpermasse von 180 Tonnen hatte.

Das würde den Schwergewichtstitel allein nicht sichern. Laut Guinness World Records wog der größte jemals registrierte Blauwal 190 Tonnen.

Die Forscher schätzten jedoch, dass das Gewicht des Urwals zwischen 85 und 340 Tonnen lag, was bedeutet, dass er deutlich größer hätte sein können.

Das erste Fossil des Urwals wurde bereits 2010 von Mario Urbina entdeckt, einem Paläontologen, der jahrzehntelang die Wüste an der Südküste Perus abgesucht hat.

Urbina sagte gegenüber AFP in Lima:

Es gibt keine Aufzeichnungen über die Existenz eines so großen Tieres, es ist das erste, deshalb hat mir niemand geglaubt, als wir es entdeckt haben.

Laut dem Forscher wird diese Entdeckung „mehr Fragen als Antworten aufwerfen und den übrigen Paläontologen viel Gesprächsstoff geben.“

Die Überreste wurden erstmals der Öffentlichkeit während einer Pressekonferenz im Naturhistorischen Museum in der peruanischen Hauptstadt präsentiert, wo sie ausgestellt werden.

Die Forscher schätzen, dass das Tier eine Länge von etwa 20 Metern erreichte.

Die Geschichte der Wale neu schreiben

Die Forscher achteten darauf, nicht zu behaupten, der Urwal habe den Rekord gebrochen.

Es gebe aber auch „keinen Grund zu der Annahme, dass dieses Exemplar das größte seiner Art sei“, sagte der Co-Autor der Studie, Eli Amson, gegenüber AFP.

„Ich denke, es besteht eine gute Chance, dass einige der Individuen den Rekord gebrochen haben – aber die Botschaft zum Mitnehmen ist, dass wir uns im Stadion des Blauwals befinden“, sagte Amson, Paläontologe am Staatlichen Museum für Naturkunde Stuttgart in Deutschland .

Der peruanische Paläontologe Mario Urbina spricht am 2. August 2023 im Naturhistorischen Museum in Lima mit den Medien neben den versteinerten Überresten des Perucetus-Koloss, eines primitiven Wals aus der Familie der Basilosauridae, der vor 39 Millionen Jahren im mittleren Miozän lebte . AFP CRIS BOURONCLE / AFP

Insgesamt wurden an der Fundstelle 13 riesige Wirbel – einer davon fast 200 Kilogramm schwer – sowie vier Rippen und ein Hüftknochen gefunden.

Es dauerte Jahre und mehrere Reisen, um die riesigen Fossilien zu sammeln und aufzubereiten, und noch länger dauerte es, bis das Team peruanischer und europäischer Forscher genau bestätigen konnte, was sie gefunden hatten.

Am Mittwoch enthüllten sie, dass es sich um eine neue Art von Basilosauriden handelt, einer ausgestorbenen Walfamilie.

Zu den heutigen Walen zählen Delfine, Wale und Schweinswale, doch ihre frühen Vorfahren lebten an Land und ähnelten teilweise kleinen Hirschen.

Im Laufe der Zeit zogen sie ins Wasser, und es wird angenommen, dass Basilosauriden die ersten Wale waren, die eine vollständig aquatische Lebensweise führten.

Eine ihrer damaligen Anpassungen war der Gigantismus – sie wurden sehr groß.

Die neue Entdeckung deutet jedoch darauf hin, dass Wale ihren Höhepunkt ihrer Körpermasse etwa 30 Millionen Jahre früher erreichten als bisher angenommen, heißt es in der Studie.

Winziger Kopf, schwere Knochen

Wie andere Basilosauriden hatte Perucetus colossus im Vergleich zu seinem Körper wahrscheinlich einen „lächerlich kleinen“ Kopf, sagte Amson – obwohl es keine verfügbaren Knochen gab, die dies bestätigten.

Da sie keine Zähne hatten, war es unmöglich, mit Sicherheit zu sagen, was sie aßen. Amson spekulierte jedoch, dass es durchaus möglich sei, den Meeresboden zu fressen, auch weil die Tiere nicht schnell schwimmen konnten.

Die Forscher waren davon überzeugt, dass das Tier aufgrund der seltsamen Schwere seiner Knochen in flachen Gewässern an der Küste lebte.

Sein gesamtes Skelett wog schätzungsweise zwischen fünf und sieben Tonnen – mehr als doppelt so schwer wie das Skelett eines Blauwals.

„Dies ist mit Sicherheit das schwerste Skelett aller bisher bekannten Säugetiere“ und aller Wassertiere, sagte Amson.

Der Koloss Perucetus benötigte schwere Knochen, um die große Menge an schwimmendem Speck – und Luft in seinen Lungen – auszugleichen, die ihn andernfalls an die Oberfläche schleudern könnten.

Aber genau das richtige Gleichgewicht zwischen Knochendichte und Speck ermöglichte es dem Riesentier, mitten in etwa zehn Metern Wassertiefe zu bleiben, „ohne einen Muskel zu bewegen“, erklärte Amson.

Felix Marx, Experte für Meeressäugetiere am Museum of New Zealand Te Papa Tongarewa, der nicht an der Studie beteiligt war, sagte gegenüber AFP, dass sich der Perucetus-Koloss „sehr von allem unterscheidet, was wir jemals gefunden haben“.

Er warnte davor, dass ausgestorbene Seekühe schwerere Knochen hätten, als man für ihr Gesamtkörpergewicht erwarten würde, was möglicherweise darauf hindeutet, dass Perucetus colossus am unteren Ende seines geschätzten Gewichtsbereichs liegen könnte.