[ans]Sie kennen Lionel Messi, Cristiano Ronaldo und Neymar. Aber Sie haben vielleicht noch nie von Madhu Bollapally, Rajendra Prabhu Mandolji, Ramesh Kalladi oder Hardaljit Singh gehört. Sie sind nur vier Inder, die im Vorfeld der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2022 in Katar ihren verloren haben.

Indien hat sich vielleicht nicht für die FIFA Fussball-Weltmeisterschaft qualifiziert, aber unzählige namenlose, gesichtslose Hände haben die Stadien und Straßen gebaut, auf denen die Superstar-Fußballer bei Katar 2022 laufen werden.

Laut einem Bericht in The Guardian sind mehr als 6.500 Wanderarbeiter aus Indien und seinen Nachbarländern in Katar gestorben, seit die FIFA ihnen die Weltmeisterschaft 2022 zugesprochen hat.

Das ist nicht alles.

Die Vergabe des alle vier Jahre stattfindenden Prunkstücks an Katar war an sich schon eine umstrittene Angelegenheit. Nachdem Katar 2022 das offizielle Siegel als Gastgeber erhalten hatte, führte das logistische Dilemma, die Weltmeisterschaft bei 50 °C Sommerhitze auszutragen, dazu, dass das Turnier zum ersten Mal überhaupt in das Winterfenster verlegt wurde.

Als die Frage aufkam, warum Katar überhaupt die FIFA Fussball-Weltmeisterschaft ausrichten wolle, wurde Sportwaschen als ultimatives Endziel vorgeschlagen.

Am 20. November 2022 wird das alles keine Rolle mehr spielen.

Der Glanz und Glamour des hellen Lichts, das die allererste FIFA Fussball-Weltmeisterschaft in der Golfregion einhüllt, wird die Kontroversen überschwemmen.

Die bereits erwähnten Messi, Ronaldo und Neymar werden im Mittelpunkt stehen.

Titelverteidiger Frankreich wird mit seiner Fülle an Stars afrikanischer Herkunft erneut als klarer Favorit antreten. England, das kurz davor stand, den Fußball endlich wieder nach Hause zu bringen, wird sich seine Chancen ausmalen. So werden Spanien und Deutschland mit jugendlichen Mannschaften als Gewinner der vorherigen Ausgaben vor Les Blues.

Portugal wird es für Cristiano Ronaldo gewinnen wollen und Argentinien würde es gerne für Lionel Messi tun. Neymar wird sich bemühen, aus dem Schatten von Messi und Ronaldo und unzähligen anderen brasilianischen Stars vor ihm herauszukommen und die wertvollste Trophäe zu liefern.

Die Niederlande, Kroatien, Belgien, Uruguay, die Schweiz, Japan und Südkorea hoffen, dass größere Teams ausrutschen, damit sie den Anspruch erheben können, die Besten zu sein, da die Liste der anderen auch läuft – Polen, Ghana, Ecuador, Iran, Mexiko, Saudi Arabien, Dänemark, Marokko, Serbien, Kanada, Wales, Costa Rica, Tunesien, Australien, Kamerun, Polen, Senegal und die USA – werden Spuren hinterlassen wollen.

Es wird erwartet, dass Fußball auf der größten Bühne Tausende von Fans nach Katar locken wird, unabhängig davon, was in der Vorbereitung passiert ist. Alles, was zählt, wird das schöne Spiel sein, wie hässlich der Hintergrund auch aussehen mag.

