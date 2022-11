Das Schneiden von Speisesalz ist mit einem geringeren Risiko für Herzerkrankungen verbunden

EIN vorheriges Studium vom selben Forschungsteam berichteten, dass Menschen, die Lebensmitteln häufiger Salz zusetzten, ein höheres Risiko hatten, an irgendeiner Ursache früh zu sterben, und eine geringere Lebenserwartung hatten. Diese Studie baut darauf auf und konzentriert sich darauf, wie sich eine höhere Salzzugabe langfristig auf das Risiko von Herzerkrankungen auswirkt.

Für die Studie befragten die Forscher 176.570 Personen aus der britischen Biobank-Datenbank, die zu Beginn der Studie keine Herz-Kreislauf-Erkrankung hatten. Sie wurden gefragt, wie oft sie ihre Nahrung mit Salz versetzten, ohne Kochsalz. Sie konnten nie/selten antworten; manchmal; normalerweise; oder immer.

Sie wurden auch gefragt, ob sie in den letzten 5 Jahren größere Änderungen an ihrer Ernährung vorgenommen hatten, und wurden gebeten, sich daran zu erinnern, was sie in den letzten 24 Stunden gegessen und getrunken haben.

Die Forscher analysierten Herzkrankheitsereignisse anhand von Krankengeschichten, Daten zu Krankenhauseinweisungen, Antworten auf Fragebögen und Sterberegisterdaten.

Sara Ghoneim, MD, Gastroenterologin am Medical Center der University of Nebraska in Omaha, schrieb in einem Leitartikel, dass diese Studie sowohl für Menschen in Ländern mit hohem als auch mit niedrigem Einkommen vielversprechend sei.