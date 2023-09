Bad Segeberg. Die Töpfe sind geschrubbt, Schöpfkellen, Holzlöffel und andere Küchenutensilien liegen bereit, um mehr als nur einen Sonntagsbraten zuzubereiten. Am Sonntag, 10. September, brutzeln kulinarische Köstlichkeiten der Extraklasse in der Küche des Vitalia Seehotels in Bad Segeberg.

Lesen Sie mehr nach der Anzeige

Lesen Sie mehr nach der Anzeige

Neben Küchenchef Andreas Schmidt stehen als angekündigte „Happy Maker“ der deutschstämmige Sternekoch Rainer Gassner aus Fredericia in Dänemark und Benjamin Gallein aus Hannover am Herd. Zusammen haben die beiden drei Michelin-Sterne. Zum Auftakt des 37. Schleswig-Holstein Gourmet Festivals kommt ein Fünf-Gänge-Menü aus verschiedenen Kochstilen auf den Teller der Gäste.

auch lesen

„Die Gastronomie hat schwere Zeiten hinter sich und steht vor neuen Herausforderungen: Inflation, hohe Kosten, Fachkräftemangel. „Umso wichtiger ist es, mit dem Festival den Fokus auf die Branche zu richten“, sagt Schleswig-Holsteins Wirtschaftsminister Claus Rue Madsen (CDU).

Lesen Sie mehr nach der Anzeige

Lesen Sie mehr nach der Anzeige

Deutsch-dänische Sterneküche

Rainer Gassner, Inhaber des Restaurants „Ti Trin“ an der Ostsee, versteht sich als Spezialist für nordische Küche. Der gebürtige Bayer produziert auf seinem Bauernhof viele Produkte, die er zu feinen, unkomplizierten kulinarischen Erlebnissen verarbeitet. Benjamin Gallein wiederum bezeichnet sich selbst als Dirigent seines Küchenorchesters im Restaurant „Votum“, wo er subtile Aromanoten zu köstlichen Kompositionen vereint.

Die Tische im Vitalia, ein Platz kostet 199 Euro, sind bereits ausgebucht. Aber das Festival macht noch weitere Stopps im LN-Gebiet. Unter anderem gibt es am 30. September einen Stopp mit Gastkoch Heiko Antoniewicz in der Gutsküche Wulksfelde bei Tangstedt und am 23. Oktober einen Gastauftritt mit Küchenchef Marco Müller (drei Sterne) in der Orangerie des Maritim Seehotels in Timmendorfer Strand. Mit dabei sind auch der Friederikenhof in Lübeck-Oberbüssau (28. und 29. Oktober) und das Waldhaus Reinbek. Weitere Informationen und alle Termine zum SHGF finden Sie online unter gourmetfestival.de.

LN