Das Schicksal des Krypto-Minings liegt in New York wieder auf dem Tisch

Der neu gewählten Gouverneurin von New York, Kathy Hochul, läuft die Zeit davon, ein landesweites Moratorium für besonders umweltschädliche Methoden des Kryptowährungsabbaus zu unterzeichnen. Hochul gelang es, das umstrittene Gesetz im Wahlkampf zu umgehen. Jetzt könnte ihre Entscheidung, das Gesetz zu unterzeichnen oder ein Veto einzulegen, darüber entscheiden, ob Krypto-Miner aus dem Staat fliehen oder bleiben und möglicherweise seine Klimaziele entgleisen lassen.

Die Gesetzgeber der Bundesstaaten verabschiedeten im Juni ein Gesetz, das ein zweijähriges Moratorium für neue Genehmigungen für Kraftwerke mit fossilen Brennstoffen vorsieht, die energiehungrige Kryptowährungen abbauen wollen. Der Gesetzentwurf verlangt auch, dass der Staat eine Umweltverträglichkeitsstudie zum Krypto-Mining im Staat durchführt. Hochul hat bis zum Ende des Kalenderjahres Zeit, den Gesetzentwurf zu unterzeichnen. Das Versäumen dieser Frist kommt einem Taschenveto gleich, das die Gesetzgeber der Bundesstaaten dazu zwingt, im nächsten Jahr erneut ähnliche Gesetze zu verabschieden, wenn sie sich immer noch Sorgen darüber machen, wie viel Energie Krypto-Mining verbraucht. Hochul muss sich noch öffentlich zur Unterzeichnung des Gesetzentwurfs verpflichten. Ihr Büro reagierte nicht sofort auf eine Anfrage von Der Rand.

Ihre Entscheidung, das Gesetz zu unterzeichnen oder ein Veto einzulegen, könnte darüber entscheiden, ob Krypto-Miner aus dem Staat fliehen oder bleiben und möglicherweise seine Klimaziele entgleisen lassen

Die USA wurden schnell zum weltweit größten Zentrum für Bitcoin-Miner, nachdem China 2021 hart gegen ihre Operationen vorgegangen war. Viele von ihnen ließen sich in New York nieder, um billigen Strom für ihre Mining-Rigs zu bekommen. Während viele andere Kryptowährungen – insbesondere Ethereum – sich weit weniger umweltschädlichen Mechanismen zugewandt haben, um neue Token zu generieren und Transaktionen auf ihren Blockchains zu verifizieren, bleibt Bitcoin enorm energiehungrig. Es wird geschätzt, dass das Bitcoin-Netzwerk in einem Jahr fast so viel Strom verbraucht wie das Land Pakistan.

Miner verbrauchen so viel Strom, weil sie spezielle Hardware verwenden, um neue Token zu verdienen. Sie verwenden die Hardware, um Rechenrätsel zu lösen, um Blöcke zum Blockchain-Ledger hinzuzufügen. Wenn die Hardware läuft auf fossilen Brennstoffen, sie werden dabei eine Menge Umweltverschmutzung verursachen. Sie haben es sogar geschafft, angeschlagenen Kraftwerken für fossile Brennstoffe neues Leben einzuhauchen. Im Bundesstaat New York hat sich eine umkämpfte Gasanlage namens Greenidge im Wesentlichen in eine Kryptomine verwandelt. Und das Krypto-Mining-Unternehmen Digihost plant, eine weitere Gasanlage in der Nähe von Buffalo, New York, zu übernehmen.

Das New Yorker Umweltministerium verweigerte der Greenidge-Gasanlage bereits im Juni eine Luftgenehmigung und stellte fest, dass ihr Betrieb „nicht mit den im Klimagesetz festgelegten landesweiten Treibhausgasemissionsgrenzwerten vereinbar wäre“. Das 2019 verabschiedete New Yorker Klimagesetz bringt den Staat auf den Weg, seine Treibhausgasemissionen bis 2050 um mindestens 85 Prozent zu senken.

Besorgt darüber, dass Betriebe wie Greenidge dieses Ziel gefährden, haben Anwohner und Umweltgruppen die staatlichen Gesetzgeber erfolgreich dazu gedrängt, das Krypto-Mining-Moratorium in diesem Jahr zu verabschieden. Greenidge hat jedoch bereits einen Großvater und arbeitet weiter, während es gegen die Verweigerung seiner Luftgenehmigung Berufung einlegt. Die Hoffnung ist, dass das Moratorium das Auftauchen ähnlicher Operationen verhindern wird – wenn Hochul es als Gesetz unterzeichnet.

Sicherlich werden viele Rechnungen oft am Ende des Jahres in New York unterzeichnet. Aber Hochul, der 2021 die Nachfolge von Gouverneur Andrew Cuomo antrat, sah sich in diesem Jahr einem überraschend umkämpften Rennen gegen den republikanischen Herausforderer Lee Zeldin gegenüber. Umweltschützer spekulieren, dass Hochul mit der Unterzeichnung des Gesetzentwurfs teilweise bis nach der Wahl gewartet haben könnte, um Stimmenverluste von Krypto-Fans zu vermeiden. Darüber hinaus hat Hochul Berichten zufolge eine Spende in Höhe von 40.000 US-Dollar vom Vorstandsvorsitzenden eines Unternehmens erhalten, das eine ehemalige Aluminiumfabrik betreibt, die in eine Kryptomine umgewandelt wurde, sowie kleinere Einzelspenden von Mitgliedern der Kryptoindustriegruppe Blockchain Association.

Während einer Gouverneursdebatte am 25. Oktober sagte Zeldin, dass er das Moratorium nicht in Kraft setzen würde, wenn er Gouverneur wäre. Hochul gab eine gemäßigtere Antwort und sagte: „Ich schaue mir diese Rechnung genau an. Das hat nichts damit zu tun, ob wir uns der Kryptowährungsindustrie zuwenden oder nicht.“

Das Moratorium ist in seinem Umfang ziemlich begrenzt und pausiert nur die Genehmigungen für Kraftwerke mit fossilen Brennstoffen, die Krypto durch den energiehungrigen Prozess, den Bitcoin verwendet, abbauen würden. Einrichtungen, die andere Energiequellen nutzen, wie die reichlich vorhandene Wasserkraft des Staates, würden davon nicht betroffen sein. Es würde auch keine Kryptowährungen betreffen, die sich weniger energieintensiven Protokollen zugewandt haben. Dennoch sagt die Kryptoindustrie, dass das Moratorium das Geschäft im Empire State abschrecken wird.

„Ich denke, Sie würden einen ziemlich schnellen Exodus sehen“

„Sollte der Gouverneur das Gesetz unterzeichnen, würden Sie meiner Meinung nach einen ziemlich schnellen Exodus aller Bergleute sehen, die nicht fast ausschließlich auf erneuerbare Energien angewiesen sind“, sagt John Olsen, Leiter der Blockchain Association im Bundesstaat New York Der Rand. „Es ist eine schwierige Zeit für die Branche. New York wäre es wahrscheinlich nicht wert, wenn es nicht ein starkes Signal an die Industrie aussendet, dass es hier willkommen ist … Das beginnt mit einem Veto gegen diesen Gesetzentwurf“, sagt Olsen. Die Blockchain Association hat in diesem Jahr rund 225.000 US-Dollar für Lobbyarbeit in Albany ausgegeben.

Auf der anderen Seite des Arguments wird Hochul weiterhin die Hitze von Umweltschützern spüren – einschließlich derjenigen, die ihre Wiederwahl unterstützt haben. „Wir werden uns sofort an die Arbeit machen und sie unter Druck setzen“, sagt Alex Beauchamp, Direktor der Region Nordosten bei Food & Water Action. Die Umweltgruppe arbeitete daran, die Stimme für Hochul vor den Wahlen in dieser Woche herauszuholen, und plant nun, sich nächste Woche vor ihrem Büro zu versammeln, um den Gouverneur zur Unterzeichnung des Moratoriums zu drängen.