Das Samsung Galaxy S23 FE ist das neueste Gerät, das einer Teardown-Behandlung unterzogen wurde PBKrezensionen und wir können sehen, wie ähnlich das neueste S23-Mitglied im Vergleich zu den Galaxy S23- und S23+-Handys ist. Der Abbau beginnt mit dem Abhebeln des Rückglases, das mit Klebstoff befestigt ist.







Innenteile des Galaxy S23 (links) und S23 FE (rechts).

Dann werfen wir einen Blick auf die internen Komponenten, die unter Schutzschilden und einer Reihe von Schrauben verborgen sind. Die Ansicht ist der des Vanilla S23 ziemlich ähnlich, wie bei der 2:32-Marke im Video gezeigt.

Der Akku verfügt über eigene Zuglaschen, was sehr nützlich ist, wenn Sie ihn austauschen möchten. Ein großer Unterschied ist die deutliche Dampfkammerdarstellung bei der 7:00-Marke im Video, die größer erscheint als das, was wir auf den Galaxy S23- und S23+-Telefonen gesehen haben. Vor diesem Hintergrund erreichte das S23 FE eine Reparierbarkeitsbewertung von 8,5/10, was recht gut ist.