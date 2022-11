Das russische Ass Rublev sichert sich einen Platz im 15-Millionen-Dollar-Finale — RT Sport News

Der Russe Andrey Rublev hat sich einen Platz bei den lukrativen ATP Finals in Italien gesichert, nachdem am Mittwoch zwei Rivalen im Rennen um das Turnier beim Paris Masters eine Niederlage erlitten hatten.

Auf dem Weg zum dieswöchigen Turnier in Frankreich hatte Rublev einen von zwei noch verfügbaren Plätzen bei den ATP-Finals am Ende der Saison gejagt, die am 13. November in Turin beginnen.

Die beiden Spieler, die dem Russen einen Platz im Turnier hätten nehmen können, waren der Pole Hubert Hurkacz und der Amerikaner Taylor Fritz, die beide das Endspiel in Paris hätten erreichen müssen.

Hurkacz und Fritz verloren jedoch beide ihre Zweitrundenspiele am Donnerstag in der französischen Hauptstadt – was garantiert, dass Rublev und der Kanadier Felix Auger-Aliassime zu den acht Teilnehmern im Einzelturnier der ATP Finals gehören werden.









Rublev, 25, wird seinen dritten Auftritt beim prestigeträchtigen Saisonfinale haben, das dieses Jahr ein Rekordpreisgeld von 14,75 Millionen US-Dollar bieten wird – einschließlich eines potenziellen Zahltages von fast 5 Millionen US-Dollar für den Gewinner.

Der russische Weltranglisten-Dritte Daniil Medvedev hatte seinen Platz in Turin trotz eines überraschenden Ausscheidens in der zweiten Runde beim Paris Masters am Mittwoch bereits gebucht.

Die Aufstellung für das ATP-Finale umfasst auch den aktuellen Weltranglistenersten Carlos Alcaraz, den 22-fachen Grand-Slam-Sieger Rafael Nadal, den norwegischen Weltranglistenvierten Casper Ruud, den Griechen Stefanos Tsitsipas, den Kanadier Felix Auger-Aliassime und den 21-fachen Grand Slam Weltmeister Novak Djokovic.

Bei seinen letzten beiden Auftritten bei den ATP Finals 2020 und 2021 schaffte es Rublev nicht über die Round-Robin-Gruppenphase hinaus, wird aber in dieser Saison ein besseres Schicksal anstreben.

Rublev hat im Jahr 2022 bereits vier Tourtitel gewonnen, von denen der letzte letzten Monat in Gijon kam.

Vor den ATP-Finals bleibt der Weltranglisten-Neunte beim Paris Masters 1000 im Rennen und bestreitet am Donnerstag in der Accor Arena sein Spiel in der dritten Runde gegen den Dänen Holger Rune.