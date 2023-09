DDie Basilika des Klosters Eberbach ist „ein magischer Ort“ für die Aufführung einer Bruckner-Symphonie. Das habe Herbert Blomstedt ihm gerade nach Ende der Probe gesagt, berichtete Michael Herrmann zur Begrüßung beim Abschlusskonzert des Rheingau Musik Festivals. Zuvor hatte der 79-jährige Festivalgründer und -leiter dem 96-jährigen schwedischen Dirigenten im Laienwohnheim endlich den Rheingau-Musikpreis 2022 überreichen können.

Blomstedt sollte die mit 10.000 Euro dotierte Auszeichnung für sein Lebenswerk im vergangenen Jahr vom Hessischen Ministerium für Wissenschaft und Kunst erhalten. Allerdings verhinderten gesundheitliche Probleme den 1927 in Springfield als Sohn schwedischer Eltern geborenen Maestro, der ab 1975 jeweils zehn Jahre lang Chefdirigent der Staatskapelle Dresden und des San Francisco Symphony Orchestra war, von einer Reise hierher.

In seinem langen Leben hat Blomstedt mit fast jedem großen Orchester der Welt zusammengearbeitet. Zuletzt leitete er von 1998 bis 2005 als Kapellmeister und Nachfolger von Kurt Masur das Leipziger Gewandhausorchester.

Blomstedt lehnte nun am Pult des Traditionsorchesters, das von Felix Mendelssohn bis Wilhelm Furtwängler mit den berühmtesten Dirigenten besetzt war, und saß dann gut 70 Minuten lang kerzengerade auf einem Klavierhocker, um ein Werk zu dirigieren, das 1884 im Gewandhaus uraufgeführt wurde Musiker in Leipzig: Antons Bruckners Symphonie E-Dur Nr. 7, die neben der Vierten zur erfolgreichsten Symphonie des Komponisten zu seinen Lebzeiten werden sollte.

Die Basilika klingt nicht immer so gut

Es war ein denkwürdiger Abend, zumal Blomstedt es tatsächlich schaffte, die besondere Atmosphäre des säkularisierten Sakralbaus mit der Musik rückwirkend aufzugreifen. Die imposante romanische Basilika passt möglicherweise tatsächlich gut zu Bruckners Symphonien, die oft mit solcher Architektur verglichen werden. Als Organist und Kirchenmusiker war Bruckner selbst immer wieder mit solch einer hallenden Akustik wie hier konfrontiert.







Vorbildlich war, wie es Blomstedt gelang, die Klangverhältnisse an den von ihm empfundenen Raum anzupassen. Die riesige Blechbläserbesetzung klang mächtig, aber nie aufdringlich oder aggressiv. Die Balance zu den sehr präzisen und kraftvollen Saiten stimmte, der Klang war erstaunlich transparent.

Vor allem in der Septimen, mit den hier erstmals verwendeten vier Wagner-Tuben, erinnert es auch farblich sofort an das „Ring“-Orchester. Und Wagner, den Bruckner so sehr verehrte und von dessen Tod er während der Komposition im Jahr 1883 erfuhr, ist in dem Werk geistig allgegenwärtig.

Berg und Tal

In einer Hinsicht gelingt Bruckner eine kompositionstechnische Annäherung: Während er sonst romanische Blöcke dort stapelt, wo es bei Wagner schwankt und schwankt, schreibt er im ersten Satz richtig weite, schier endlose Melodien – vor allem für die Streicher. Blomstedt und die Gewandhausmusikanten machten dies unter großen Legatobögen fließend hörbar. Mit kraftvollen Crescendi schien die klare diatonische Reinheit und Einfachheit von Bruckner nahezu erreicht und in der Dreiklangsmelodie mit dem „Parsifal“ in Verbindung gebracht zu werden.







Das war ein starker, zum Nachdenken anregender Hinweis: Der Kampf um das Christentum in der säkularen Welt ist auch ein Thema für den oft einfach gezeichneten Erzkatholiken Bruckner. Insbesondere im Adagio geht es um die Wanderung „im Tal der Finsternis“, wie es in Psalm 23 heißt. Dies und die eigentliche Modernität, das ziellose Kreisen dieser Musik machten Blomstedt wunderbar hörbar.

Der berühmte einzelne Beckenschlag wurde in diesem Moment zum Gegenteil einer Verengung. Das war nicht der Gipfel und das Ziel, sondern der Ausblick in den weiten blauen Himmel. Noch ist nichts erreicht, es folgt der anstrengende Abstieg vom Abenteuergipfel. Vor allem im Finale windet sich die klangvolle Entelechie mühsam an vielen Bruckner-Bausteinen vorbei zum strahlenden Schluss.

Auf diese Weise endete alles äußerst positiv, auch die Bilanz des Festivals, das so viele Besucher hatte wie seit 36 ​​Jahren nicht mehr. Herrmann freute sich, dass 130.000 Tickets verkauft worden seien. Das Tal ist durchquert.